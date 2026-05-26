MÚSICA

Lary escolhe Salvador para gravar novo audiovisual e promete inéditas, resenha e clima intimista

Cantora grava “Com Calor” neste domingo no Píer 345 e aposta na energia do público baiano para mostrar lado mais espontâneo dos shows

Heider Sacramento

Publicado em 26 de maio de 2026 às 18:00

Lary grava audiovisual “Com Calor” em Salvador neste domingo Crédito: Divulgação

Lary desembarca em Salvador neste fim de semana para um momento importante da carreira. A artista escolheu a capital baiana para gravar “Com Calor”, novo projeto audiovisual que nasce com proposta diferente dos trabalhos anteriores e busca capturar exatamente o clima vivido durante suas apresentações ao vivo.

A gravação acontece neste domingo, 31 de maio, às 15h, no Píer 345, em formato mais intimista, apostando em proximidade com o público, clima de resenha musical e repertório recheado de sucessos, releituras e músicas inéditas.

Segundo Lary, o projeto surgiu da vontade de mostrar um lado mais espontâneo da própria relação com a música e com os fãs durante os shows.

Lary faz temporada na Bahia 1 de 4

“O ‘Com Amor’ apresentou uma parte muito importante da minha identidade artística, mas eu sentia vontade de mostrar para as pessoas o que acontece quando estou no palco, vivendo a música junto com o público”, explicou a cantora.

A artista contou que “Com Calor” foi pensado justamente para registrar a troca que acontece ao vivo durante as apresentações.

“O projeto nasce dessa vontade de mostrar a energia do show, da resenha, da verdade e do encontro com as pessoas”, afirmou.

A escolha de Salvador também não aconteceu por acaso. Lary destacou a relação da cidade com a música popular e o pagode como elementos decisivos para iniciar essa nova fase na Bahia.

“Salvador tem uma energia difícil de explicar. É uma cidade que respira música e vive a cultura popular de forma intensa”, disse.

Para a cantora, a proposta do audiovisual combina diretamente com a atmosfera da capital baiana. “Quando pensamos em um projeto que fala sobre calor humano, proximidade e celebração, fazia muito sentido começar por Salvador”, contou.

Além de sucessos já conhecidos do público, o repertório deve trazer faixas inéditas e releituras especiais preparadas exclusivamente para o audiovisual.

Lary vive atualmente uma nova fase da carreira após o lançamento de “Com Amor, Lary Vol. 2”, álbum que reúne 15 músicas e participações de Dilsinho, Mumuzinho e Suel.