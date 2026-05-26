Lary escolhe Salvador para gravar novo audiovisual e promete inéditas, resenha e clima intimista

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Heider Sacramento
Publicado em 26 de maio de 2026 às 18:00
Lary desembarca em Salvador neste fim de semana para um momento importante da carreira. A artista escolheu a capital baiana para gravar “Com Calor”, novo projeto audiovisual que nasce com proposta diferente dos trabalhos anteriores e busca capturar exatamente o clima vivido durante suas apresentações ao vivo.
A gravação acontece neste domingo, 31 de maio, às 15h, no Píer 345, em formato mais intimista, apostando em proximidade com o público, clima de resenha musical e repertório recheado de sucessos, releituras e músicas inéditas.
Segundo Lary, o projeto surgiu da vontade de mostrar um lado mais espontâneo da própria relação com a música e com os fãs durante os shows.
Lary faz temporada na Bahia
“O ‘Com Amor’ apresentou uma parte muito importante da minha identidade artística, mas eu sentia vontade de mostrar para as pessoas o que acontece quando estou no palco, vivendo a música junto com o público”, explicou a cantora.
A artista contou que “Com Calor” foi pensado justamente para registrar a troca que acontece ao vivo durante as apresentações.
“O projeto nasce dessa vontade de mostrar a energia do show, da resenha, da verdade e do encontro com as pessoas”, afirmou.
A escolha de Salvador também não aconteceu por acaso. Lary destacou a relação da cidade com a música popular e o pagode como elementos decisivos para iniciar essa nova fase na Bahia.
“Salvador tem uma energia difícil de explicar. É uma cidade que respira música e vive a cultura popular de forma intensa”, disse.
Para a cantora, a proposta do audiovisual combina diretamente com a atmosfera da capital baiana. “Quando pensamos em um projeto que fala sobre calor humano, proximidade e celebração, fazia muito sentido começar por Salvador”, contou.
Além de sucessos já conhecidos do público, o repertório deve trazer faixas inéditas e releituras especiais preparadas exclusivamente para o audiovisual.
Lary vive atualmente uma nova fase da carreira após o lançamento de “Com Amor, Lary Vol. 2”, álbum que reúne 15 músicas e participações de Dilsinho, Mumuzinho e Suel.
O projeto mistura romantismo, desilusões amorosas e vulnerabilidade emocional, temas que acompanham a trajetória da artista desde os primeiros trabalhos.