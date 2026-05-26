LUTO NO CINEMA

Morre Rene Belmonte, roteirista de ‘Se Eu Fosse Você’, aos 55 anos

Morte pegou muitos artistas de surpresa

Felipe Sena

Publicado em 26 de maio de 2026 às 18:40

Rene Belmonte Crédito: Reprodução

Morreu nesta segunda-feira (25), o roteirista de filmes das franquias “Se Eu Fosse Você” e “De Pernas Pro Ar 3”, Rene Belmonte, aos 55 anos.

A informação foi divulgada nas redes sociais da Associação Brasileira de Autores Roteiristas (Abra). A causa da morte não foi divulgada.

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"Rene foi dessas pessoas que carregam muitas vidas dentro de uma só. Era roteirista, diretor, dramaturgo, pai, motoqueiro. Alguém que parecia se mover entre o afeto, a estrada e a escrita, sempre com o olhar crítico e bem-humorado para a vida", diz a nota.

A notícia pegou muitos artistas de surpresa. Drica Moraes lamentou a morte de Rene nos comentários. “Que tristeza enorme. Todo meu amor aos familiares e amigos", escreveu Moraes.