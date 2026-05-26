Morre Rene Belmonte, roteirista de ‘Se Eu Fosse Você’, aos 55 anos

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Felipe Sena
Publicado em 26 de maio de 2026 às 18:40
Morreu nesta segunda-feira (25), o roteirista de filmes das franquias “Se Eu Fosse Você” e “De Pernas Pro Ar 3”, Rene Belmonte, aos 55 anos.
A informação foi divulgada nas redes sociais da Associação Brasileira de Autores Roteiristas (Abra). A causa da morte não foi divulgada.
Rene Belmonte
"Rene foi dessas pessoas que carregam muitas vidas dentro de uma só. Era roteirista, diretor, dramaturgo, pai, motoqueiro. Alguém que parecia se mover entre o afeto, a estrada e a escrita, sempre com o olhar crítico e bem-humorado para a vida", diz a nota.
A notícia pegou muitos artistas de surpresa. Drica Moraes lamentou a morte de Rene nos comentários. “Que tristeza enorme. Todo meu amor aos familiares e amigos", escreveu Moraes.
Bel escreveu ainda filmes como “Sexo, Amor e Traição”, “Entre Lençóis”, “Assalto ao Banco Central” e o infantil “Detetives do Prédio Azul 3 - Uma Aventura no Fim do Mundo”. Recentemente vinha se dedicando ao teatro e curtas-metragens como “Originários”.