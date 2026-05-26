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Morre Rene Belmonte, roteirista de ‘Se Eu Fosse Você’, aos 55 anos

Morte pegou muitos artistas de surpresa

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 26 de maio de 2026 às 18:40

Rene Belmonte
Rene Belmonte Crédito: Reprodução

Morreu nesta segunda-feira (25), o roteirista de filmes das franquias “Se Eu Fosse Você” e “De Pernas Pro Ar 3”, Rene Belmonte, aos 55 anos.

A informação foi divulgada nas redes sociais da Associação Brasileira de Autores Roteiristas (Abra). A causa da morte não foi divulgada.

Rene Belmonte

Roteirista Rene Belmonte por Reprodução | Instagram
Roteirista Rene Belmonte por Reprodução | Instagram
Roteirista Rene Belmonte por Reprodução | Instagram
Roteirista Rene Belmonte por Reprodução | Instagram
Roteirista Rene Belmonte por Reprodução | Instagram
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Roteirista Rene Belmonte por Reprodução | Instagram

"Rene foi dessas pessoas que carregam muitas vidas dentro de uma só. Era roteirista, diretor, dramaturgo, pai, motoqueiro. Alguém que parecia se mover entre o afeto, a estrada e a escrita, sempre com o olhar crítico e bem-humorado para a vida", diz a nota.

A notícia pegou muitos artistas de surpresa. Drica Moraes lamentou a morte de Rene nos comentários. “Que tristeza enorme. Todo meu amor aos familiares e amigos", escreveu Moraes.

Bel escreveu ainda filmes como “Sexo, Amor e Traição”, “Entre Lençóis”, “Assalto ao Banco Central” e o infantil “Detetives do Prédio Azul 3 - Uma Aventura no Fim do Mundo”. Recentemente vinha se dedicando ao teatro e curtas-metragens como “Originários”.

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Rene Belmonte

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