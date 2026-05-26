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Após saída de William Bonner do JN, outro grande nome da TV brasileira deixa jornal

Saída de apresentador de principal jornal gerou repercussão

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 26 de maio de 2026 às 22:59

William Bonner se despede do Jornal Nacional após quase três décadas
William Bonner se despede do Jornal Nacional após quase três décadas Crédito: Reprodução/TV Globo

Após a repercussão com a saída de William Bonner do comando do Jornal Nacional, outro jornalista conhecido pelo público brasileiro também se afastou de uma das principais bancadas da TV.

Desta vez, César Filho deixou temporariamente a apresentação do SBT Brasil. O jornalista pediu duas semanas de férias para curtir ao lado da família no Japão, segundo o portal VIP.

César Filho

Apresentador César Filho por Reprodução | Instagram
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Durante o período, o principal telejornal do SBT ficará sob o comando de Simone Queiroz. A substituição começou no último sábado (23), e a previsão é que César Filho retorne à bancada no dia 8 de junho. O apresentador voltou ao SBT em janeiro de 2024 após deixar a Record, onde comandava o programa Hoje em Dia.

Tags:

William Bonner

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