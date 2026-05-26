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Após saída de William Bonner do JN, outro grande nome da TV brasileira deixa jornal

Saída de apresentador de principal jornal gerou repercussão

Felipe Sena

Publicado em 26 de maio de 2026 às 22:59

William Bonner se despede do Jornal Nacional após quase três décadas Crédito: Reprodução/TV Globo

Após a repercussão com a saída de William Bonner do comando do Jornal Nacional, outro jornalista conhecido pelo público brasileiro também se afastou de uma das principais bancadas da TV.

Desta vez, César Filho deixou temporariamente a apresentação do SBT Brasil. O jornalista pediu duas semanas de férias para curtir ao lado da família no Japão, segundo o portal VIP.

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