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Pedro Bial relembra pior entrevista e faz revelação: ‘Traumático’

Apresentador entrevistou ícone da MPB

Felipe Sena

Publicado em 26 de maio de 2026 às 22:26

Pedro Bial tentou se redimir depois da entrevista Crédito: Reprodução | YouTube

O apresentador Pedro Bial, de 68 anos, abriu o jogo sobre sua pior entrevista em 40 anos de carreira. A experiência aconteceu em 1985, ao entrevistar Tom Jobim para o Globo Repórter.

“Tom Jobim, fiquei nervoso, fiquei sem graça, foi um desastre. Eu me chicoteio até, sabe quando você tem uma lembrança traumática que, toda vez que ela aflora, você sente a mesma vergonha que sentiu naquele momento? Até hoje, quando lembro das gafes que dei com o Tom”, revelou no videocast Mesa da Rita, do jornal O Globo.

Pedro Bial 1 de 6

Bial explicou que, em 1985, Tom Jobim visitou o Catetinho, no Rio de Janeiro, para encenar a “Sinfonia da Alvorada”. A imprensa o cercou, repetindo quase sempre as mesmas perguntas. Em seguida, Bial conseguiu entrevistar Tom Jobim.

“E aí, Tom? Foi água de beber?”, lembra de ter perguntado e encenou a reação do músico. “Não aguento mais falar de água de beber. Enchi o saco.' Ele tinha toda razão; eu fui descuidado, desatento, fui mané. É isso. Nunca tinha contado essa história de tanta vergonha que me dá”.