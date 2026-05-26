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Pedro Bial relembra pior entrevista e faz revelação: ‘Traumático’

Apresentador entrevistou ícone da MPB

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 26 de maio de 2026 às 22:26

Pedro Bial tentou se redimir depois da entrevista
Pedro Bial tentou se redimir depois da entrevista Crédito: Reprodução | YouTube

O apresentador Pedro Bial, de 68 anos, abriu o jogo sobre sua pior entrevista em 40 anos de carreira. A experiência aconteceu em 1985, ao entrevistar Tom Jobim para o Globo Repórter.

“Tom Jobim, fiquei nervoso, fiquei sem graça, foi um desastre. Eu me chicoteio até, sabe quando você tem uma lembrança traumática que, toda vez que ela aflora, você sente a mesma vergonha que sentiu naquele momento? Até hoje, quando lembro das gafes que dei com o Tom”, revelou no videocast Mesa da Rita, do jornal O Globo.

Pedro Bial

Pedro Bial por Reprodução
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Pedro Bial e sua mãe, Susanne Bial por Reprodução
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Bial explicou que, em 1985, Tom Jobim visitou o Catetinho, no Rio de Janeiro, para encenar a “Sinfonia da Alvorada”. A imprensa o cercou, repetindo quase sempre as mesmas perguntas. Em seguida, Bial conseguiu entrevistar Tom Jobim.

“E aí, Tom? Foi água de beber?”, lembra de ter perguntado e encenou a reação do músico. “Não aguento mais falar de água de beber. Enchi o saco.' Ele tinha toda razão; eu fui descuidado, desatento, fui mané. É isso. Nunca tinha contado essa história de tanta vergonha que me dá”.

Bial disse que encontrou uma forma de se redimir da entrevista quando foi diretor da série documental que comemora o centenário de Tom Jobim, que será completada em 2027. "Eu estou tendo a alegria de dormir, acordar, comer, beber. Eu passo dias e noites só com Tom Jobim. Vida, obra, música. Eu estou absolutamente apaixonado".

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