Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Larissa Luz mistura rock, ijexá e samba-reggae em 'Desmonte', álbum que questiona estruturas e relações

Novo disco da artista baiana chega às plataformas em 29 de maio com participações de ÁUREA SEMISERIA e Zé Atunbi

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de maio de 2026 às 18:09

Larissa Luz em novo álbum
Larissa Luz em novo álbum Crédito: Jordan Villas

Larissa Luz abre uma nova fase da carreira com “Desmonte”, quarto álbum solo da artista soteropolitana que chega às plataformas digitais em 29 de maio. O projeto nasce atravessado por rock, ritmos afrobaianos e elementos afrodiaspóricos em uma obra que propõe desconstrução, questionamento e confronto de estruturas pessoais e sociais.

Ao longo de 13 faixas, Larissa mistura referências do rock que marcaram sua adolescência com sonoridades como ijexá, samba-reggae e percussões negras da Bahia, criando um disco que parte da transgressão como conceito central.

Segundo a cantora, “Desmonte” surgiu em um momento de mergulho profundo em si mesma e nas próprias memórias. “O disco nasceu da necessidade de se aprofundar no conhecimento das estruturas, sejam elas pessoais ou sociais, para desfazer e reprogramar o que for necessário”, explicou.

A artista contou ainda que o processo criativo foi marcado por reencontros internos e questionamentos emocionais. “Percebi coisas que precisavam voltar à superfície”, afirmou.

Com produção musical de Danillo Panda e Ícaro Motta, o álbum propõe diferentes tipos de “desmonte” ao longo das músicas. Em “Solidão a Dois”, por exemplo, Larissa aborda relações mantidas apenas pelo apego emocional. Já em “Intensa”, o foco passa a ser emancipação e amor-próprio.

A estética sonora também funciona como provocação cultural. Larissa utiliza o rock em diálogo direto com ritmos afrobaianos para discutir o apagamento das origens negras do gênero musical. “O rock também nasceu de uma matriz negra, mas foi embranquecido ao longo do tempo”, declarou.

O álbum ainda reúne participações de ÁUREA SEMISERIA, na faixa “Anti Parasita”, e Zé Atunbi, ex-vocalista do grupo Afrocidade, em “Retomada”.

Além da estreia nas plataformas, “Desmonte” também será acompanhado por uma série de vídeos gravados em um galpão utilizado como oficina de trios elétricos. O conceito visual explora contraste entre máquinas, sucata, corpo e movimento. “Talvez esse seja o disco mais eu que eu já fiz”, resumiu Larissa.

Antes do lançamento do novo álbum, a artista já havia iniciado 2026 com os singles “Marchona” e “Você Não Está Sozinha”, além da turnê do espetáculo Rock in Gil, projeto inspirado na fase roqueira de Gilberto Gil.

Além da música, Larissa Luz também vem acumulando reconhecimento no teatro. Recentemente, venceu o Prêmio Shell de Teatro por sua atuação em “Torto Arado - O Musical”.

Leia mais

Imagem - Lary escolhe Salvador para gravar novo audiovisual e promete inéditas, resenha e clima intimista

Lary escolhe Salvador para gravar novo audiovisual e promete inéditas, resenha e clima intimista

Imagem - Lumena abandona reality de Davi Brito após crise de ansiedade e faz desabafo sobre saúde mental

Lumena abandona reality de Davi Brito após crise de ansiedade e faz desabafo sobre saúde mental

Imagem - Veja fotos inéditas do parto de Levi, filho de Leo Santana e Lore Improta

Veja fotos inéditas do parto de Levi, filho de Leo Santana e Lore Improta

Mais recentes

Imagem - Neymar muda visual para a Copa 2026 e surpreende; veja vídeo

Neymar muda visual para a Copa 2026 e surpreende; veja vídeo
Imagem - Potes de vidro nunca mais vão para o lixo e viram ouro em casa depois que você aprende esse truque simples

Potes de vidro nunca mais vão para o lixo e viram ouro em casa depois que você aprende esse truque simples
Imagem - Morre Rene Belmonte, roteirista de ‘Se Eu Fosse Você’, aos 55 anos

Morre Rene Belmonte, roteirista de ‘Se Eu Fosse Você’, aos 55 anos