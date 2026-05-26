Larissa Luz mistura rock, ijexá e samba-reggae em 'Desmonte', álbum que questiona estruturas e relações

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Heider Sacramento
Publicado em 26 de maio de 2026 às 18:09
Larissa Luz abre uma nova fase da carreira com “Desmonte”, quarto álbum solo da artista soteropolitana que chega às plataformas digitais em 29 de maio. O projeto nasce atravessado por rock, ritmos afrobaianos e elementos afrodiaspóricos em uma obra que propõe desconstrução, questionamento e confronto de estruturas pessoais e sociais.
Ao longo de 13 faixas, Larissa mistura referências do rock que marcaram sua adolescência com sonoridades como ijexá, samba-reggae e percussões negras da Bahia, criando um disco que parte da transgressão como conceito central.
Segundo a cantora, “Desmonte” surgiu em um momento de mergulho profundo em si mesma e nas próprias memórias. “O disco nasceu da necessidade de se aprofundar no conhecimento das estruturas, sejam elas pessoais ou sociais, para desfazer e reprogramar o que for necessário”, explicou.
A artista contou ainda que o processo criativo foi marcado por reencontros internos e questionamentos emocionais. “Percebi coisas que precisavam voltar à superfície”, afirmou.
Com produção musical de Danillo Panda e Ícaro Motta, o álbum propõe diferentes tipos de “desmonte” ao longo das músicas. Em “Solidão a Dois”, por exemplo, Larissa aborda relações mantidas apenas pelo apego emocional. Já em “Intensa”, o foco passa a ser emancipação e amor-próprio.
A estética sonora também funciona como provocação cultural. Larissa utiliza o rock em diálogo direto com ritmos afrobaianos para discutir o apagamento das origens negras do gênero musical. “O rock também nasceu de uma matriz negra, mas foi embranquecido ao longo do tempo”, declarou.
O álbum ainda reúne participações de ÁUREA SEMISERIA, na faixa “Anti Parasita”, e Zé Atunbi, ex-vocalista do grupo Afrocidade, em “Retomada”.
Além da estreia nas plataformas, “Desmonte” também será acompanhado por uma série de vídeos gravados em um galpão utilizado como oficina de trios elétricos. O conceito visual explora contraste entre máquinas, sucata, corpo e movimento. “Talvez esse seja o disco mais eu que eu já fiz”, resumiu Larissa.
Antes do lançamento do novo álbum, a artista já havia iniciado 2026 com os singles “Marchona” e “Você Não Está Sozinha”, além da turnê do espetáculo Rock in Gil, projeto inspirado na fase roqueira de Gilberto Gil.
Além da música, Larissa Luz também vem acumulando reconhecimento no teatro. Recentemente, venceu o Prêmio Shell de Teatro por sua atuação em “Torto Arado - O Musical”.