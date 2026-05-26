MÚSICA

Larissa Luz mistura rock, ijexá e samba-reggae em 'Desmonte', álbum que questiona estruturas e relações

Novo disco da artista baiana chega às plataformas em 29 de maio com participações de ÁUREA SEMISERIA e Zé Atunbi

Heider Sacramento

Publicado em 26 de maio de 2026 às 18:09

Larissa Luz em novo álbum Crédito: Jordan Villas

Larissa Luz abre uma nova fase da carreira com “Desmonte”, quarto álbum solo da artista soteropolitana que chega às plataformas digitais em 29 de maio. O projeto nasce atravessado por rock, ritmos afrobaianos e elementos afrodiaspóricos em uma obra que propõe desconstrução, questionamento e confronto de estruturas pessoais e sociais.

Ao longo de 13 faixas, Larissa mistura referências do rock que marcaram sua adolescência com sonoridades como ijexá, samba-reggae e percussões negras da Bahia, criando um disco que parte da transgressão como conceito central.

Segundo a cantora, “Desmonte” surgiu em um momento de mergulho profundo em si mesma e nas próprias memórias. “O disco nasceu da necessidade de se aprofundar no conhecimento das estruturas, sejam elas pessoais ou sociais, para desfazer e reprogramar o que for necessário”, explicou.

A artista contou ainda que o processo criativo foi marcado por reencontros internos e questionamentos emocionais. “Percebi coisas que precisavam voltar à superfície”, afirmou.

Com produção musical de Danillo Panda e Ícaro Motta, o álbum propõe diferentes tipos de “desmonte” ao longo das músicas. Em “Solidão a Dois”, por exemplo, Larissa aborda relações mantidas apenas pelo apego emocional. Já em “Intensa”, o foco passa a ser emancipação e amor-próprio.

A estética sonora também funciona como provocação cultural. Larissa utiliza o rock em diálogo direto com ritmos afrobaianos para discutir o apagamento das origens negras do gênero musical. “O rock também nasceu de uma matriz negra, mas foi embranquecido ao longo do tempo”, declarou.

O álbum ainda reúne participações de ÁUREA SEMISERIA, na faixa “Anti Parasita”, e Zé Atunbi, ex-vocalista do grupo Afrocidade, em “Retomada”.

Além da estreia nas plataformas, “Desmonte” também será acompanhado por uma série de vídeos gravados em um galpão utilizado como oficina de trios elétricos. O conceito visual explora contraste entre máquinas, sucata, corpo e movimento. “Talvez esse seja o disco mais eu que eu já fiz”, resumiu Larissa.

Antes do lançamento do novo álbum, a artista já havia iniciado 2026 com os singles “Marchona” e “Você Não Está Sozinha”, além da turnê do espetáculo Rock in Gil, projeto inspirado na fase roqueira de Gilberto Gil.