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Desmaio de Elisa, tensão com Arthur e fim de namoro marcam 'Quem Ama Cuida' nesta quarta (27)

Capítulo da novela será movimentado por desconfianças, armações e reação inesperada após pedido de casamento

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de maio de 2026 às 07:00

Elisa desmaia após confronto com Arthur em capítulo tenso de “Quem Ama Cuida” Crédito: Reprodução

O capítulo desta quarta-feira, 27 de maio, de Quem Ama Cuida promete aumentar ainda mais a tensão em torno de Arthur Brandão. Sem conseguir explicar suas verdadeiras intenções para Otoniel, o empresário verá o clima ficar cada vez mais delicado dentro da família.

Enquanto isso, Bruna decide culpar Carmita pelo fim do relacionamento com Pedro, aumentando os conflitos pessoais ao redor do casal. Paralelamente, Rosa demonstra apoio ao plano de Arthur e afirma que Adriana foi a melhor escolha possível para dar uma lição nos irmãos do empresário.

Pilar também ganha destaque no capítulo ao comemorar a reação positiva de Otoniel diante do pedido de casamento de Arthur, acreditando que finalmente as coisas começam a sair como esperado.

Quem Ama Cuida

Leticia Colin em gravações de Quem Ama Cuida por Manoella Mello/Globo
Leticia Colin em gravações de Quem Ama Cuida por Manoella Mello/Globo
Leticia Colin em gravações de Quem Ama Cuida por Manoella Mello/Globo
Gravações de Quem Ama Cuida por Manoella Mello/Globo
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Leticia Colin em gravações de Quem Ama Cuida por Manoella Mello/Globo

Já no núcleo jovem, Brigitte ultrapassa limites ao pegar escondido o celular de Ingrid para enviar uma mensagem para Guilherme se passando pela irmã, criando uma nova situação delicada na trama.

Outro momento importante acontece quando Ademir avisa ao homem que o ameaça que o processo mudou de juiz e que agora conseguirá cumprir o acordo combinado.

Mas o capítulo reserva uma das cenas mais fortes para o encontro entre Elisa e Arthur. Desconfiada das intenções do joalheiro com sua filha, ela decide confrontá-lo diretamente. Durante a conversa intensa, porém, Elisa passa mal e acaba desmaiando.

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