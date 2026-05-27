ASTROLOGIA

O sofrimento começa a acabar para 3 signos após o dia de hoje (27 de maio) e uma notícia pode mudar tudo

Depois de semanas de atrasos, desgaste emocional e sensação de bloqueio, alguns signos finalmente começam a ver a vida andar de novo

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de maio de 2026 às 07:00

Signos e nova vida Crédito: Imagem gerada por IA

Os últimos dias de maio marcam uma mudança importante na energia para alguns signos do zodíaco. Depois de semanas confusas, com decisões travadas, ansiedade e sensação de cansaço emocional, o céu começa a abrir caminhos que pareciam impossíveis até pouco tempo atrás. A partir desta quarta-feira, 27 de maio, conversas importantes ganham clareza, respostas começam a surgir e situações que estavam emperradas finalmente voltam a se mover. Para três signos, essa fase representa o começo de um ciclo muito mais leve, produtivo e promissor. Veja a previsão do site "Economic Times".

Câncer: Depois de carregar emoções pesadas por tempo demais, Câncer começa a sentir um alívio real. Problemas que pareciam sem solução finalmente começam a se encaixar, principalmente na vida profissional e financeira. Você entra em uma fase de mais clareza emocional e percebe que não precisa mais insistir em situações que só drenavam sua energia. Um reconhecimento importante pode surgir nos próximos dias, junto com a sensação de que finalmente está retomando o controle da própria vida.

Dica cósmica: Nem todo atraso foi perda de tempo. Alguns serviram para te proteger.

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Virgem: A vida começa a destravar de forma visível após semanas de tensão e excesso de preocupação. Projetos parados voltam a andar, respostas importantes chegam e você consegue enxergar soluções que antes pareciam distantes. Virgem entra em um momento de retomada poderosa, principalmente em questões ligadas a dinheiro, trabalho e estabilidade pessoal. O maior desafio será parar de tentar controlar tudo o tempo inteiro.

Dica cósmica: Quando a mente desacelera, as oportunidades aparecem com mais facilidade.

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Sagitário: O peso dos últimos meses começa a diminuir, e a sensação é de finalmente voltar a respirar. Novidades inesperadas podem surgir envolvendo viagens, trabalho, mudanças ou novas oportunidades pessoais. Depois de um período de frustração e lentidão, Sagitário recupera a motivação e volta a enxergar possibilidades reais para o futuro. O momento favorece decisões corajosas e recomeços importantes.

Dica cósmica: O universo começa a abrir portas quando você para de olhar apenas para o que deu errado.