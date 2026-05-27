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Hoje (27 de maio) pode trazer respostas importantes sobre trabalho, dinheiro e relacionamentos que estavam gerando insegurança nas últimas semanas

A quarta-feira chega com energia favorável para reorganizar prioridades, fortalecer vínculos e tomar decisões mais conscientes sobre o futuro

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 27 de maio de 2026 às 03:00

Horóscopo
Horóscopo Crédito: Reprodução

O dia nesta quarta-feira, 27 de maio, tende a trazer mais clareza emocional e praticidade ao mesmo tempo. Muitas pessoas vão sentir necessidade de resolver pendências, cortar excessos e focar apenas no que realmente vale a pena. Conversas importantes podem mudar rumos profissionais e afetivos, enquanto decisões impulsivas tendem a cobrar um preço maior. A energia favorece maturidade, planejamento e atitudes mais consistentes. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Áries: Hoje o trabalho ganha velocidade e pode exigir posicionamento mais firme da sua parte. Você tende a se destacar em reuniões, projetos e decisões rápidas, mas será importante controlar a impaciência em conversas pessoais. No amor, atitudes mais calmas ajudam a evitar conflitos desnecessários. Dica cósmica: Nem toda provocação merece resposta imediata.

Touro: Hoje será um bom momento para reorganizar prioridades financeiras e pensar mais no longo prazo. O dia favorece criatividade, produtividade e contatos profissionais importantes. Nas relações, tente não guardar tudo para si nem agir de forma teimosa diante de críticas. Dica cósmica: Flexibilidade também pode trazer segurança.

Gêmeos: Hoje sua comunicação será uma das maiores forças do dia. Conversas importantes podem abrir portas no trabalho e aproximar pessoas que estavam distantes. Apenas tente desacelerar mentalmente para não acumular ansiedade ou excesso de responsabilidades. Dica cósmica: Descansar também faz parte do progresso.

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
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Plantas por Shutterstock

Câncer: Hoje você tende a se sentir mais confiante para resolver pendências e tomar decisões importantes. O trabalho favorece parcerias, organização e crescimento gradual. No amor, será importante evitar reações emocionais exageradas diante de pequenos desencontros. Dica cósmica: Algumas respostas chegam quando você para de insistir.

Leão: Hoje o reconhecimento profissional pode trazer mais motivação e sensação de segurança. O momento favorece liderança, aprendizado e novas estratégias para o futuro. Nas relações, evite expectativas exageradas ou necessidade constante de validação. Dica cósmica: Confiança verdadeira não depende de aplausos.

Virgem: Hoje o dia favorece produtividade, planejamento e soluções inteligentes para problemas antigos. Você pode receber elogios ou reconhecimento por algo que vem construindo há bastante tempo. No amor, tente não transformar irritações pequenas em discussões maiores. Dica cósmica: Nem tudo precisa ser resolvido imediatamente.

O erro que cada signo mais comete nas relações

Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Se apega demais à rotina e sufoca a relação sem perceber. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Some emocionalmente quando sente pressão. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Exige segurança antes de oferecê-la. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Quer ser prioridade até quando não se doa da mesma forma. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Critica mais do que acolhe. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Evita conflitos e acaba guardando tudo. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Interpreta demais o silêncio do outro. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Foge quando a relação pede profundidade. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Coloca trabalho acima de tudo. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Mantém distância emocional excessiva. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Idealiza tanto que ignora sinais óbvios. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução

Libra: Hoje será importante manter os pés no chão diante de expectativas emocionais e financeiras. O trabalho favorece crescimento consistente, principalmente para quem agir com organização. Nas relações, conversas sinceras ajudam a aliviar inseguranças acumuladas. Dica cósmica: Clareza emocional evita desgastes desnecessários.

Escorpião: Hoje você estará mais estratégico e determinado a conquistar estabilidade. O momento favorece networking, decisões profissionais importantes e organização financeira. No amor, será essencial controlar o impulso de se fechar emocionalmente diante de desconfortos. Dica cósmica: Nem toda vulnerabilidade representa fraqueza.

Sagitário: Hoje o trabalho pode exigir mais responsabilidade e maturidade emocional. Você tende a sentir vontade de acelerar mudanças, mas será importante respeitar processos e limites. Nas relações, tente diminuir expectativas irreais e valorizar pequenas demonstrações de carinho. Dica cósmica: Paciência também aproxima você dos seus objetivos.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio: Hoje a produtividade estará em alta e você pode conseguir resolver algo importante ligado à carreira ou ao dinheiro. O momento favorece disciplina, organização e decisões práticas. No amor, será importante não descontar o cansaço emocional nas pessoas próximas. Dica cósmica: Algumas relações precisam de leveza para continuar crescendo.

Aquário: Hoje sua criatividade e capacidade de resolver problemas estarão ainda mais fortes. O trabalho favorece inovação, contatos e ideias diferentes. Nas relações, tente falar mais claramente sobre o que sente em vez de esperar que o outro adivinhe tudo. Dica cósmica: Comunicação sincera evita mal-entendidos.

Peixes: Hoje será importante desacelerar e cuidar mais da sua energia emocional. O dia favorece autocuidado, descanso e decisões conscientes sobre dinheiro e rotina. Nas relações, evite alimentar preocupações que ainda nem aconteceram. Dica cósmica: Nem tudo precisa ser carregado no coração ao mesmo tempo.

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