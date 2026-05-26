CASA DOS FAMOSOS

Como é a mansão de André Marques com piscina vermelha, área gourmet e luxo discreto na Barra da Tijuca

André Marques vive em imóvel de alto padrão no Rio de Janeiro e chamou atenção com detalhe exótico na área externa da casa

Heider Sacramento

Publicado em 26 de maio de 2026 às 06:00

Piscina vermelha e área gourmet chamam atenção na cobertura luxuosa de André Marques no Rio Crédito: Reprodução

Longe das novelas e sem contrato fixo com a TV Globo, André Marques segue levando uma vida confortável no Rio de Janeiro. Aos 46 anos, o eterno Mocotó de Malhação mora em um imóvel de alto padrão na Barra da Tijuca que virou assunto nas redes sociais por causa de um detalhe nada convencional: uma piscina completamente vermelha.

Embora muita gente chame o local de mansão, o apresentador vive em uma cobertura luxuosa na Zona Oeste carioca. O imóvel impressiona pelo tamanho, pela estrutura voltada para lazer e principalmente pelo estilo personalizado escolhido por André.

A área externa é o espaço que mais chama atenção. Fugindo completamente do tradicional azul das piscinas, o apresentador optou por revestimentos vermelhos, criando um visual considerado exótico e moderno. Segundo André, a escolha aconteceu justamente para fugir do óbvio.

Além da piscina diferente, o imóvel também possui uma ampla área gourmet equipada com utensílios profissionais. Apaixonado por culinária, André Marques costuma usar o espaço para gravar receitas, receber amigos e compartilhar momentos nas redes sociais.

Mansão de André Marques 1 de 10

Outro ambiente que virou destaque entre os seguidores é o espaço reservado para música e discotecagem. O apresentador também atua como DJ e adaptou parte da cobertura para tocar em encontros privados e eventos.

A curiosidade sobre a fortuna de André Marques aumentou nos últimos anos por causa de uma antiga história envolvendo a Mega-Sena da Virada. Muita gente acreditava que o artista teria ficado milionário após ganhar na loteria, mas a realidade foi bem diferente.

Em 2015, ele acertou cinco números da Mega da Virada e faturou cerca de R$ 19 mil. O próprio apresentador já explicou diversas vezes que o valor serviu apenas para despesas do dia a dia e brincou com a repercussão do caso.

A estabilidade financeira de André Marques foi construída ao longo de décadas na televisão, desde os tempos de Malhação até programas como Vídeo Show e No Limite.

Nos últimos anos, André também investiu em negócios ligados à gastronomia e chegou a comandar uma boutique de carnes nobres na Barra da Tijuca. O empreendimento foi encerrado em 2024 após mais de dez anos de funcionamento.

Além da vida empresarial, o apresentador passou a dedicar parte da rotina a projetos sociais ligados à causa animal. Após a morte de sua cachorra Gorda, André intensificou campanhas de arrecadação para abrigos e costuma converter doações em toneladas de ração para cães e gatos resgatados.