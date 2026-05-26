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Bolo do aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe, tinha 3 metros e levou uma semana para ficar pronto; veja detalhes

Estrutura foi inspirada no universo Disney e tinha recheio especial

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de maio de 2026 às 06:46

Bolo da festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe
Bolo da festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe Crédito: Reprodução/Instagram

O bolo da festa de 5 anos de Maria Alice roubou a cena na comemoração milionária organizada por Virginia Fonseca e Zé Felipe, em Goiânia, nesta segunda-feira (25). Com 3 metros de altura, o doce gigante virou um dos assuntos mais comentados do evento e impressionou os convidados pelos detalhes inspirados no universo Disney.

Responsável pela criação, o confeiteiro Denilson Lima revelou que a produção levou uma semana inteira para ficar pronta e mobilizou mais de 20 profissionais. "3 metros de altura. E talvez seja impossível explicar em palavras tudo o que existe dentro dessa obra", escreveu o confeiteiro nas redes sociais.

Bolo da festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe

Bolo da festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Bolo da festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Bolo da festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Bolo da festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Bolo da festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Bolo da festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
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Bolo da festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram

Segundo ele, o ateliê chegou a parar outras demandas para se dedicar exclusivamente ao projeto. "Foram mais de 20 profissionais envolvidos. Uma semana inteira dedicada somente a essa obra. Nós literalmente paramos tudo do ateliê para viver esse projeto. Eu desenhei cada detalhe do zero e junto com meu time fomos construindo, esculpindo e dando vida a tudo isso à mão".

O bolo foi desenhado do zero e construído manualmente, camada por camada. A estrutura chamou atenção pelo formato inspirado em um chapéu de mágico, com acabamento em vermelho e branco e vários personagens da Disney espalhados pela decoração.

Denilson também revelou que o doce teve dois recheios especiais: praliné de amêndoas com doce de leite e leite condensado fresco. "Todos os anos pensamos em como surpreender não só nos olhos, mas também no que a família vai sentir ao provar".

Virginia Fonseca mostrou detalhes do bolo em seus Stories e não escondeu a empolgação ao ver o resultado final. "Olha este bolo. Simplesmente Denilson Lima. Perfeição", elogiou a influenciadora.

O doce fez parte da decoração grandiosa da festa inspirada no universo Disney, que também contou com referências a Peter Pan e Frozen, além de barco cenográfico, show de fogos, iluminação especial e apresentações musicais de Matheus & Kauan, Léo Foguete e Henry Freitas.

A festa antecipou o aniversário oficial de Maria Alice, que completa 5 anos no próximo dia 30 de maio.

Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe

Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé cantou a música 'Só Tem Eu' feita para Virginia por Reprodução/Instagram
Ausência de Leonardo e dos filhos em festa de Maria Alice chama atenção por Reprodução/Instagram
Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Look de Margareth Serrão para a festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Look de Poliana Rocha para a festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Virginia virou a noite na festa de Maria Alice por Reprodução/Instagram
Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
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Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram

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