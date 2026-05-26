NOVELA DAS 7

‘Coração Acelerado’ tem participação especial de Chitãozinho e Xororó nesta terça (26 de maio); veja resumo

Novela das 7 tem capítulo especial com dupla sertaneja e momento especial entre João raul e Agrado

Felipe Sena

Publicado em 26 de maio de 2026 às 07:30

Dupla sertaneja faz aparição especial ao lado de Agrado e João Raul em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” desta terça-feira (26), a novela terá uma participação especial da dupla Chitãozinho e Xororó que serão recebidos pela família Amaral.

Eduarda (Gabz) e Leandro (David Junior) acertam as contas e decidem ser amigos, mas o galã continua pensando nela. Eduarda ainda vai com Valéria (Naruna Costa) e Sol (Ana Alice Rocha) para Goiânia.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo 1 de 10

Já Alana (Cleo Pires), Talita (Luellem de Castro) e Alaorzinho (Daniel de Oliveira) iniciam as preparações para a divulgação do festival do Grupo Alô Amaral. Walmir (Antonio Calloni) pede conselhos a Nora (Virgínia Rosa), que lhe oferece um chá de ervas para clarear seus pensamentos. João Raul (Filipe Bragança) canta com Agrado (Isadora Cruz) e se emociona.