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‘Coração Acelerado’ tem participação especial de Chitãozinho e Xororó nesta terça (26 de maio); veja resumo

Novela das 7 tem capítulo especial com dupla sertaneja e momento especial entre João raul e Agrado

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 26 de maio de 2026 às 07:30

Dupla sertaneja faz aparição especial ao lado de Agrado e João Raul em 'Coração Acelerado'
Dupla sertaneja faz aparição especial ao lado de Agrado e João Raul em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” desta terça-feira (26), a novela terá uma participação especial da dupla Chitãozinho e Xororó que serão recebidos pela família Amaral.

Eduarda (Gabz) e Leandro (David Junior) acertam as contas e decidem ser amigos, mas o galã continua pensando nela. Eduarda ainda vai com Valéria (Naruna Costa) e Sol (Ana Alice Rocha) para Goiânia.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
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Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Já Alana (Cleo Pires), Talita (Luellem de Castro) e Alaorzinho (Daniel de Oliveira) iniciam as preparações para a divulgação do festival do Grupo Alô Amaral. Walmir (Antonio Calloni) pede conselhos a Nora (Virgínia Rosa), que lhe oferece um chá de ervas para clarear seus pensamentos. João Raul (Filipe Bragança) canta com Agrado (Isadora Cruz) e se emociona.

“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.

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Coração Acelerado

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