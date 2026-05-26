PRIMEIROS MESES

Zé Felipe cantou música romântica escrita para Virginia; relembre história de 'Só Tem Eu', lançada no início do namoro

Canção apresentada durante a festa de Maria Alice voltou a alimentar rumores de reconciliação entre o ex-casal nas redes sociais

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de maio de 2026 às 07:05

Virginia Fonseca e Zé Felipe no clipe de 'Só Tem Eu', em 2020, no início do namoro, e em 2026 Crédito: Reprodução

Zé Felipe movimentou as redes sociais na madrugada desta terça-feira (26) ao cantar "Só Tem Eu" durante a festa de 5 anos de Maria Alice, filha dele com Virginia Fonseca. A apresentação aconteceu no palco da comemoração, em Goiânia, e rapidamente virou assunto entre os fãs do ex-casal por causa da ligação da música com o início da história dos dois.

Antes de começar a cantar, o cantor ainda brincou com Virginia diante dos convidados: "A música que te trouxe, hein, Vivíbora". O momento foi suficiente para aumentar ainda mais os rumores de uma possível reconciliação entre eles.

Zé Felipe cantou música 'Só Tem Eu' para Virginia 1 de 9

Lançada em outubro de 2020, "Só Tem Eu" marcou uma fase importante do relacionamento de Virginia e Zé Felipe. O clipe da música foi estrelado pelos dois nos primeiros meses do namoro e apostava em uma estética candy color, com tons pastel e clima romântico. Na época, a química do casal chamou atenção e ajudou a transformar a música em um dos maiores sucessos da carreira do cantor.

A coincidência é que, no mesmo dia do lançamento da canção, Virginia e Zé Felipe anunciaram que estavam esperando o primeiro filho juntos: justamente Maria Alice, aniversariante da noite. A menina nasceu em maio de 2021, mesmo ano em que os dois oficializaram o casamento.

Zé Felipe cantando só tem eu com a Virgínia e falando “a que trouxe a vivibora” eita que eles já tão na fase de nostalgia relembrando o início de tudo (Detalhe que a Samara postou o 1º vídeo que saiu e apagou mas o Zé Felipe fez questão de postar no storie pic.twitter.com/42sSOAnR9Q — Emi (@emicomments) May 26, 2026

O relacionamento ainda rendeu mais dois filhos: Maria Flor, de 3 anos, e José Leonardo, de 1. O fim do casamento foi anunciado em maio do ano passado, mas os dois seguem próximos por causa da família e frequentemente aparecem juntos em momentos com as crianças.

A letra de "Só Tem Eu" fala sobre um amor intenso e "sob medida", reforçando a ideia de alguém que encontrou a pessoa certa. A música foi composta por Zé Felipe em parceria com Luan Rocha, Walim Nascimento, Daniel Caon e Vinicius Poeta.

Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe 1 de 18

Atualmente, o clipe soma mais de 296 milhões de visualizações e também marcou uma virada importante na carreira do cantor. A partir do sucesso da faixa, Zé Felipe passou a investir mais em ritmos como piseiro, pop e bregafunk, deixando o sertanejo universitário um pouco em segundo plano.

Durante a festa de Maria Alice, Virginia e Zé Felipe apareceram juntos em diversos momentos da comemoração e mostraram sintonia diante dos convidados. O clima amistoso chamou atenção principalmente porque os dois terminaram recentemente outros relacionamentos: Virginia encerrou o namoro com Vini Jr há poucos dias, enquanto Zé Felipe viveu um breve romance com Ana Castela no ano passado.

Veja a letra:

Só tem eu

Cê tá achando que vai

Não vai me esquecer não

Eu ainda tô aí

Dentro do seu coração

Na foto que cê não apagou

Na legenda que falava de amor

Escuta seu coração por favor

Se não sou eu vai ser quem

O amor teu

Só você não percebeu

Que só tem eu

Volta, pelo amor de Deus

Você sabe que eu te amo

Ninguém te ama mais que eu

Pode tentar me esquecer

Mas o teu coração é meu

Nem o brilho das estrelas, nem a lua, nem o mar