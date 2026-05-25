LUTO

Fernanda Paes Leme lamenta morte de amiga após luta contra o câncer: 'Difícil acreditar'

Em longo desabafo nas redes sociais nesta segunda-feira (25), a atriz relembrou a forte ligação com Joana e expressou a dor da perda de mais uma pessoa querida para a doença

Kamila Macedo

Publicado em 25 de maio de 2026 às 21:57

Fernanda Paes Leme faz homenagem para amiga, Joana, que faleceu recentemente Crédito: Reprodução/Instagram

Fernanda Paes Leme fez um desabafo nas redes sociais nesta segunda-feira (25), após o falecimento de sua amiga Joana, por complicações de um câncer. Na publicação, a atriz se despediu com carinho e relembrou os momentos que compartilharam durante os anos de amizade.

"Difícil acreditar…difícil rever essas fotos e tantas outras… A Joana foi uma daquelas pessoas que chegam e já parecem casa…Virei amiga dela muito rápido e, sem perceber, virei família também”, Fernanda iniciou o relato.

Ao recordar o início da proximidade das duas, ela destacou a importância de Joana em sua mudança de cidade: "Quando me mudei pro Rio, ela foi minha parceira, um grude…minha tradução mais bonita da cidade. Linda, leve, bronzeada, as pontas do cabelo queimadas de sol… puro suco de Rio de Janeiro. A menina da Gávea. Mas o mais bonito nela nunca foi isso. Foi a generosidade. Joana me colocou dentro da vida dela de um jeito raro. Dividiu família, amor, amigas, me chamou pra ser madrinha do filho…".

No texto, Paes Leme relembrou que já perdeu outras pessoas para o câncer, o que pode fazer referência a Preta Gil, falecida em julho de 2025 devido à mesma doença: “E agora, mais uma vez, o câncer leva alguém que eu amo. Uma amiga. Uma irmã".

Fernanda Paes Leme 1 de 10

"Eu sei que a gente tenta organizar a dor pensando em tudo que a pessoa deixa na gente. Que vive nas memórias, nos filhos, nos afetos, nos pedaços espalhados de quem ficou. E isso é bonito mesmo. Ajuda. Mas também é revoltante. Durante todo tratamento da Jo eu senti muita raiva, muitas vezes em silêncio. Porque é difícil entender. Difícil aceitar. Principalmente quando acontece com alguém tão bom. E ela era dessas pessoas que parecia unanimidade. Dessas que não tinha quem não gostasse", declarou.

A atriz também prestou solidariedade aos familiares e amigos próximos que formaram uma rede de apoio à Joana: "Está doendo pensar nos seus pais, nos meninos, no Zeca, Fefê, Dudu, Bebel… Toda a família e as amigas… Nesses últimos tempos a gente virou uma corrente mesmo. Cada um do seu jeito... Quem estava perto, quem estava longe, a gente aqui mandando mensagem, oração, pensamento, amor…mas sempre juntas pela Joana", escreveu.