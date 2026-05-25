Caetano diverte seguidores ao revelar que não sabe quem é Virginia; veja vídeo

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Felipe Sena
Publicado em 25 de maio de 2026 às 21:03
Caetano Veloso divertiu os seguidores ao revelar que não sabe quem é Virginia Fonseca, a influenciadora digital com maior número de seguidores do Brasil [56,2 milhões].
O cantor de MPB que volta e meia repercute nas redes sociais com um vídeo com resposta inusitada, apareceu em um vídeo publicado pela esposa, Paula Lavigne, arrancando risadas da ex-atriz e de Tino, outra pessoa que aparece na gravação.
Caetano Veloso em Salvador
“Você tava falando ‘Virginia’, ‘Vini’, e eu: ‘quem é Virginia, Vini?”, questiona Caetano Veloso no vídeo. “Ai, a gente te ama muito”, diz Paula Lavigne em seguida, rindo ao lado de Tino.
O cantor diz que se considera alienado. “Não, você não é alienado”, diz Paula logo depois.
Caetano Veloso e Paula Lavigne
Caetano diz que sabem quem é Vini Jr. “Ela não eu não sei quem é”, revela Caetano. “Vini Jr. é importantíssimo, um grande jogador de futebol, e enfrenta o racismo com muita firmeza. Ele eu sei bem quem é”, completou. Paula ficou encarregada de explicar quem é a loira. Veja vídeo: