QUEM É ESSA?

Caetano diverte seguidores ao revelar que não sabe quem é Virginia; veja vídeo

Cantor surpreendeu com reação nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 25 de maio de 2026 às 21:03

Caetano viralizou com reação nas redes sociais Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Caetano Veloso divertiu os seguidores ao revelar que não sabe quem é Virginia Fonseca, a influenciadora digital com maior número de seguidores do Brasil [56,2 milhões].

O cantor de MPB que volta e meia repercute nas redes sociais com um vídeo com resposta inusitada, apareceu em um vídeo publicado pela esposa, Paula Lavigne, arrancando risadas da ex-atriz e de Tino, outra pessoa que aparece na gravação.

Caetano Veloso em Salvador 1 de 9

“Você tava falando ‘Virginia’, ‘Vini’, e eu: ‘quem é Virginia, Vini?”, questiona Caetano Veloso no vídeo. “Ai, a gente te ama muito”, diz Paula Lavigne em seguida, rindo ao lado de Tino.

O cantor diz que se considera alienado. “Não, você não é alienado”, diz Paula logo depois.

Caetano Veloso e Paula Lavigne 1 de 8