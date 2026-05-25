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Caetano diverte seguidores ao revelar que não sabe quem é Virginia; veja vídeo

Cantor surpreendeu com reação nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 25 de maio de 2026 às 21:03

Caetano viralizou com reação nas redes sociais
Caetano viralizou com reação nas redes sociais Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Caetano Veloso divertiu os seguidores ao revelar que não sabe quem é Virginia Fonseca, a influenciadora digital com maior número de seguidores do Brasil [56,2 milhões].

O cantor de MPB que volta e meia repercute nas redes sociais com um vídeo com resposta inusitada, apareceu em um vídeo publicado pela esposa, Paula Lavigne, arrancando risadas da ex-atriz e de Tino, outra pessoa que aparece na gravação.

Caetano Veloso em Salvador

Caetano Veloso na praia do Porto da Barra, em Salvador por Reprodução/Instagram @marcusdanttas @rodyoli
Caetano Veloso, Paula Lavigne e o chef Vini Figueira por Reprodução/Redes Sociais
Caetano Veloso em sua casa no Rio Vermelho por Reprodução/Redes Sociais
Caetano Veloso na praia do Porto da Barra, em Salvador por Reprodução/Redes Sociais
Caetano Veloso no Ensaio do Cortejo Afro por Reprodução/Redes Sociais
Caetano Veloso no Ensaio do Cortejo Afro por Reprodução/Redes Sociais
Caetano Veloso treinando na academia Villa Forma, em Salvador por Reprodução/Redes Sociais
Caetano Veloso e Gilberto Gil foram às ruas de Salvador para desfilarem no bloco dos Filhos de Gandhy por Reprodução/Redes Sociais
Caetano Veloso no Porto da Barra por Agência Fred Pontes
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Caetano Veloso na praia do Porto da Barra, em Salvador por Reprodução/Instagram @marcusdanttas @rodyoli

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“Você tava falando ‘Virginia’, ‘Vini’, e eu: ‘quem é Virginia, Vini?”, questiona Caetano Veloso no vídeo. “Ai, a gente te ama muito”, diz Paula Lavigne em seguida, rindo ao lado de Tino.

O cantor diz que se considera alienado. “Não, você não é alienado”, diz Paula logo depois.

Caetano Veloso e Paula Lavigne

Caetano Veloso e Paula Lavigne por Reprodução / Redes Sociais
Paula Lavigne e Cateno Veloso por Reprodução/Instagram
Caetano se declara para Paula Lavigne por Reprodução / Redes Sociais
Paula Lavigne e Caetano Veloso por Redes sociais
Caetano Veloso ganha homenagem especial de Paula Lavigne em seu aniversário de 83 anos por Reprodução/Instagram
Caetano Veloso e Paula Lavigne por Reprodução/Instagram
Paula Lavigne comemora aniversário de 83 anos de Caetano Veloso com homenagem por Reprodução/Instagram
Caetano Veloso se declara para Paula Lavigne no aniversário de 56 anos da mulher por Reprodução/Instagram
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Caetano Veloso e Paula Lavigne por Reprodução / Redes Sociais

Caetano diz que sabem quem é Vini Jr. “Ela não eu não sei quem é”, revela Caetano. “Vini Jr. é importantíssimo, um grande jogador de futebol, e enfrenta o racismo com muita firmeza. Ele eu sei bem quem é”, completou. Paula ficou encarregada de explicar quem é a loira. Veja vídeo:

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Virginia Caetano Veloso

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