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Quem é Cíntia Chagas, apresentadora flagrada com Murilo Benício?

Influenciadora viralizou nas redes sociais e acumula mais de 7 milhões de seguidores no Instagram

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 25 de maio de 2026 às 20:35

Murilo Benício foi visto com influenciadora em teatro
Murilo Benício foi visto com influenciadora em teatro Crédito: Reprodução | Instagram

O ator Murilo Benício tem aproveitado as férias de “Três Graças” e viu uma peça em um teatro no Rio de Janeiro. No entanto, quem acabou roubando a cena na ocasião foi Cíntia Chagas.

Os dois foram vistos juntos na última sexta-feira (22), durante apresentação da peça “O Céu da Língua”, de Gregório Duvivier. O flagra feito por um paparazzi no Leblon, Zona Sul do Rio, viralizou e gerou rumores sobre um possível romance entre os dois.

Cíntia Chagas

Cíntia Chagas por Reprodução | Instagram
Cíntia Chagas por Reprodução | Instagram
Cíntia Chagas por Reprodução | Instagram
Cíntia Chagas por Reprodução | Instagram
Cíntia Chagas por Reprodução | Instagram
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Cíntia Chagas por Reprodução | Instagram

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Vale lembrar que Murilo Benício está solteiro desde o fim do relacionamento com a jornalista Cecilia Malan, encerrado no ano passado. Cíntia é professora de Língua Portuguesa e ex-esposa do deputado Lucas Bove e chegou a denunciá-lo por violência doméstica.

Cíntia Chaga ganhou os holofotes nas redes sociais após criar uma persona debochada e irônica de mulher fina e elegante para ensinar erros de Língua Portuguesa cometidos por muitas pessoas ao falar.

Após o sucesso, a influenciadora chegou a mais de 7 milhões de seguidores no Instagram e marcou presença em vários eventos. Cíntia chegou a ganhar um quadro no Domingo Espetacular, onde entrevista famosos e fala sobre erros de Língua Portuguesa comuns cometidos. Cíntia também é escritora, palestrante e empreendedora.

Tags:

Cintia Chagas Murilo Benício

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