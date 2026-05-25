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Sobrevivente de seita macabra e morte aos 117 anos: quem foi o pai de Tony Tornado

Ray Antenon chegou a ser escravizado

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 25 de maio de 2026 às 20:04

Tony Tornado no Domingão com Huck
Tony Tornado no Domingão com Huck Crédito: Reprodução | TV Globo

O ator Tony Tornado, de 95 anos, surpreendeu no Domingão com Huck neste domingo (24) ao revelar a longevidade de seu pai, Ray Antenon.

O ator revelou que o pai morreu aos 117 anos e deixou Luciano Huck impressionado. O artista fez a revelação após uma conversa descontraída de como faz para se manter saudável.

Tony Tornado

Ator e cantor Tony Tornado por Reprodução | Instagram
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Ator e cantor Tony Tornado por Reprodução | Instagram

Nascido em Georgetown, capital da Guiana, o pai do ator foi sobrevivente da seita de Jim Jones, chamada de Templo do Povo, que ficou conhecida após o massacre de Jonestown, em 1978, quando mais de 900 seguidores morreram, após anos de manipulação e controle psicológico exercidos por Jones.

Jim Jones foi um líder de culto religioso norte-americano que fundou a seita “Templo do Povo”. Apesar de ter nascido após a abolição da escravidão, Antenon foi escravizado, segundo Tony.

"Meu pai era alugado pelas fazendas para fazer filho só. Era um reprodutor. Era um especial, era um escravo especial, não podia ser qualquer um. Ele tinha muito orgulho. Nunca foi para as lavouras e nunca foi para o tronco", disse ele em entrevista a Eduardo Sterblitch em 2020.

Procure ajuda

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV (www.cvv.org.br) e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por email, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.

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Tony Tornado

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