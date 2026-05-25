PSICOLOGIA

Pessoas que falam essas 5 frases são consideradas mais gentis e acolhedoras, segundo a psicologia

Algumas frases do cotidiano mostram quando uma pessoa consegue acolher, reconhecer boas atitudes e aliviar tensões



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 25 de maio de 2026 às 19:19

Frases gentis podem ajudar quando alguém percebe que o outro precisa de acolhimento antes de uma resposta qualquer Crédito: Freepik

Quem já tentou conversar com alguém irritado sabe como uma frase pode piorar tudo em segundos. Uma resposta atravessada vira discussão, um conselho mal colocado soa como cobrança e até uma tentativa de ajudar pode parecer falta de paciência.

Mas algumas pessoas fazem o caminho contrário. Elas percebem o clima antes da conversa desandar e escolhem palavras que baixam a defesa do outro.

Para a psicologia, esse cuidado aparece na chamada comunicação gentil: trata-se de falar com empatia, respeitar o que o outro sente e dizer o que precisa ser dito sem transformar a conversa em ataque.

Frases gentis para se dizer 1 de 6

Esse tipo de gentileza não vive só em grandes gestos. Ela aparece no jeito de agradecer, de reconhecer uma boa atitude, de oferecer ajuda ou de incentivar alguém que está tentando se reorganizar por dentro.

Quando a gentileza é reconhecida

“É muita gentileza da sua parte” parece apenas uma frase educada, daquelas que alguém diz depois de receber um favor. Só que ela carrega algo mais importante: o reconhecimento de que uma boa atitude foi percebida.

A psicologia mostra que testemunhar atos de bondade pode provocar efeitos positivos.

Ao ver alguém agir com generosidade, a pessoa que observa também pode sentir melhora no humor. Esse efeito ajuda a explicar por que elogiar um gesto gentil não beneficia apenas quem recebeu a ajuda.

Para quem ouve a frase depois de fazer algo bom, a sensação costuma ser de validação. O gesto deixa de parecer pequeno ou automático e ganha valor diante do outro.

Gratidão em voz alta

“Estou grato por...” é uma frase curta, mas mexe com o foco da conversa. Em vez de deixar tudo girar em torno do problema, ela abre espaço para aquilo que ainda traz conforto, apoio ou sentido.

Vários estudos mostram que praticar a gratidão pode melhorar o bem-estar. Não precisa ser uma grande declaração. Até escrever em um diário de gratidão já pode ajudar alguém a prestar mais atenção no que existe de positivo na própria rotina.

Quando uma pessoa diz em voz alta aquilo pelo que é grata, ela acaba puxando os outros para o mesmo movimento. Quem escuta tende a pensar, ainda que por alguns segundos, no que também merece reconhecimento.

O que diz a psicologia? 1 de 15

Enxergar o lado bom

“Isso é maravilhoso!” pode soar simples demais, mas tem uma função importante: fazer a mente parar por um instante diante de algo bom.

O escritor Kurt Vonnegut, autor de “Matadouro Cinco”, sugeria que as pessoas verbalizassem esse tipo de percepção. Ao ver algo bonito, como um pôr do sol, ele recomendava dizer em voz alta: “Se isso não é maravilhoso, não sei o que é”.

A ideia não é fingir que problemas não existem. O ponto é impedir que só o lado negativo ocupe espaço. Em muitos dias, a pressa e o cansaço fazem com que momentos bons passem sem quase nenhuma atenção.

Esse otimismo também pode alcançar quem está por perto. Pela lógica do contágio emocional, a positividade percebida nos outros tende a influenciar o clima da conversa e deixar o ambiente menos carregado.

Ajuda de verdade

“Deixa eu te ajudar” é uma das frases mais diretas da comunicação gentil. Ela não tenta explicar a dor do outro, nem aparece como conselho pronto. O que a frase oferece é presença.

Para alguém sobrecarregado, ouvir isso pode trazer alívio imediato. A pessoa sente que não está sozinha e que existe alguém disposto a dividir parte daquele peso.

Nessa hora, a gentileza sai do campo das boas intenções. Ela vira atitude concreta. Fazer algo generoso também pode trazer benefícios para quem ajuda, como melhora do funcionamento do sistema imunológico e redução da pressão arterial.

Incentivar sem pesar a mão

Frases motivacionais podem ajudar, mas dependem muito do momento. Quando surgem sem escuta, soam vazias. Quando aparecem depois de atenção real, podem dar fôlego para quem está tentando seguir em frente.

Christopher Peterson resumiu esse tipo de incentivo com uma frase mais pé no chão: “somos todos uma mistura de pontos fortes e fracos e ninguém tem tudo”.

Já Carl Jung colocou a responsabilidade pela própria reconstrução em uma frase conhecida: “Eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou o que decido ser”.