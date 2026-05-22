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Camila Queiroz abre álbum de fotos da primeira viagem internacional da filha; veja registros

Atriz está na Flórida com o marido, também ator Klebber Toledo e a filha Clara, de apenas 5 meses

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 22 de maio de 2026 às 21:52

Camila Queiroz, Klebber Toledo e Clara
Camila Queiroz, Klebber Toledo e Clara Crédito: Reprodução | Instagram

A atriz Kamila Queiroz abriu um álbum de fotos da viagem da primeira filha, Clara, de apenas de 5 meses, para Flórida, nos Estados Unidos, ao lado do ator Klebber Toledo.

Nesta quinta-feira (21), a atriz encantou os seguidores com registros inéditos das primeiras férias internacionais da família. Kamila Queiroz publicou fotos de um passeio pelos parques da Universal Studios Orlando e celebrou a nova fase de descanso na legenda: “Dia um”, escreveu.

Kamila Queiroz e família

Atriz compartilhou registros na Flórida por Reprodução | Instagram
Atriz compartilhou registros na Flórida por Reprodução | Instagram
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Atriz compartilhou registros na Flórida por Reprodução | Instagram

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Nos comentários, os fãs ficaram encantados com as fotos. “Ai gente, que gracinha”, escreveu uma seguidora. “Amo muito!”, comentou outro. “Foi um prazer atendê-los no voo. Família maravilhosa”, escreveu uma funcionária da companhia aérea que a família viajou.

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Camila Queiroz

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