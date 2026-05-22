MÚSICA

Niall Horan lança música em homenagem a Liam Payne e resgata memórias dos tempos de One Direction

O cantor irlandês disponibilizou “End of an Era” nesta sexta-feira (22) em todas as plataformas de música

Kamila Macedo

Publicado em 22 de maio de 2026 às 21:14

Niall Horan Crédito: Divulgação

Uma onda de nostalgia e emoção tomou conta dos fãs da One Direction nesta sexta-feira (22). O cantor irlandês Niall Horan lançou sua nova música, intitulada “End of an Era”, e revelou que a faixa é uma homenagem direta ao seu ex-companheiro de banda, Liam Payne, falecido em outubro de 2024. Os dois dividiram os palcos entre 2010 e 2016 na boyband britânica.

Nas redes sociais, o artista abriu o coração e explicou que a composição passou por várias etapas ao longo dos anos, sendo revisitada para o seu novo álbum até finalmente alcançar o formato ideal.

"Julian Bunetta, John Ryan e eu começamos a versão original dessa música anos atrás. Nós a reescrevemos cerca de quatro vezes sem nunca sentir que estava certa", contou.

One Direction 1 de 8

O verdadeiro significado da letra só fez sentido completo para Niall recentemente. Em participação no podcast "And The Writer is...", o músico abordou temas como perda, saudade e o encerramento do ciclo que compartilhou com os antigos parceiros de grupo.

"Essa música é sobre o Liam, a gente só ainda não sabia disso. Um lado triste e um lado nostálgico. E esses são dois dos sentimentos que eu tenho quando penso no Liam: a tristeza de ele não estar mais com a gente", desabafou.

Durante a entrevista, Horan relembrou os bastidores do fenômeno pop, citando as viagens, as longas sessões de estúdio e a relação entre os integrantes da One Direction durante as turnês. Ele destacou como todo o grupo, mesmo com a pouca idade, buscava amenizar a pressão da fama global e curtir a convivência.

"Gravar músicas juntos, crescer juntos numa indústria louca, estar pelo mundo todo, viajar e todos os pequenos momentos que a gente teve em quartos de hotel, estar no palco e se olhar no palco… tudo isso vem inundando de volta nessa música, junto com a tristeza", afirmou.

A trajetória do One Direction começou no reality show The X-Factor, onde Liam e Niall se uniram a Louis Tomlinson, Harry Styles e Zayn Malik. Juntos, os cinco alcançaram sucesso mundial com cinco álbuns e encerraram as atividades no início de 2016 com o lançamento do videoclipe "History". O grupo voltou a se reunir publicamente no funeral de Payne para prestar as últimas condolências.

Liam Payne morreu aos 31 anos, no dia 16 de outubro de 2024, após cair da sacada de um hotel em Buenos Aires, na Argentina, gerando forte comoção mundial. Na época da tragédia, Niall usou seu perfil no Instagram para expressar seu luto e relembrar a última vez em que esteve com o amigo.