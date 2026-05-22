FAMÍLIA REAL

Em declaração rara, Príncipe William exalta Kate Middleton após luta contra câncer e revela bastidores da família

Em entrevista a uma rádio, o herdeiro do trono britânico trouxe detalhes de rotina e da melhora na saúde da esposa

Kamila Macedo

Publicado em 22 de maio de 2026 às 18:34

Kate Middleton e o príncipe William Crédito: Divulgação

O príncipe William abriu detalhes da intimidade da família real britânica após o período delicado enfrentado por Kate Middleton durante o tratamento contra o câncer. Em entrevista ao programa de rádio “Heart Breakfast”, o herdeiro do trono exaltou a força da esposa e falou sobre a retomada da rotina familiar depois da remissão da doença, anunciada em 2025.



A princesa de Gales revelou publicamente o diagnóstico em março de 2024, após exames feitos depois de uma cirurgia abdominal realizada no início daquele ano apontarem a presença do câncer, de acordo com a Agência Pública. Na ocasião, Kate iniciou um tratamento de quimioterapia preventiva.

Nos últimos anos, William, Kate e os filhos passaram por uma forte exposição pública em meio ao tratamento da princesa, que agora vem retomando gradualmente os compromissos oficiais da família real.

Durante a conversa, o príncipe de Gales destacou a importância da esposa dentro de casa e não poupou elogios ao falar sobre Kate. “Ela é uma mãe incrível, uma esposa incrível e, literalmente, nossa família não conseguiria lidar com a ausência dela. Ela tem sido absolutamente deslumbrante, brilhante. Ela tem sido incrível. Ela passou por tanta coisa nos últimos dois anos, principalmente”, declarou, emocionado.

Princípe William 1 de 7

William também comentou a recente viagem da princesa para a Itália e contou que Kate estava animada com o retorno às agendas institucionais após o tratamento. Segundo ele, a princesa segue bastante dedicada aos projetos ligados à educação infantil.

“Ela estava ansiosa pela viagem à Itália. Então, estou muito feliz que tenha corrido tudo bem. Ela queria ir e pesquisar bastante. Ela passa, Deus sabe quanto tempo agora, analisando toda a papelada. Ela é uma verdadeira especialista em educação infantil. Na maioria das noites, estou lutando para conseguir ler a papelada que ela separou no quarto. Então, estou muito feliz que tenha corrido tudo bem para ela, e sim, acho que ela voltou radiante”, contou.

Além dos assuntos institucionais, William também compartilhou momentos mais leves da rotina com os filhos. O príncipe falou sobre a correria das manhãs em família, mencionou a fase escolar do príncipe George, seu primogênito, que atualmente estuda em internato.

Além disso, ele revelou uma curiosidade sobre os trajetos de carro da família. Entre as músicas mais ouvidas nos trajetos está “Opalite”, de Taylor Swift, por influência da princesa Charlotte, que é fã de carteirinha da cantora. E isso não é novidade: em 2024, a família real compareceu ao show da "The Eras Tour" e posou ao lado da artista norte-americana.

Apaixonado por futebol e torcedor declarado do Aston Villa, William ainda comentou a emoção ao acompanhar a final da Liga Europa e admitiu que tenta controlar as reações durante as partidas ao lembrar que está sendo observado pelas câmeras.