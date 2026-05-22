Zé Roberto impressiona com físico atlético com 8% de gordura corporal aos 51 anos

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Felipe Sena
Publicado em 22 de maio de 2026 às 18:11
O ex-jogador de futebol Zé Roberto impressiona pelo físico atlético e extremamente definido aos 51 anos, e tem apenas 8% de gordura corporal. Num mundo onde os novos 50 representam vitalidade e disposição, o atleta vive da melhor forma ao cuidar da saúde.
Focado em atividade física, Zé Roberto construiu uma academia na própria casa para otimizar o tempo. O atleta treina diariamente, de segunda a segunda, em sessões que duram entre 1h20 e 1h40.
Zé Roberto
A rotina de Zé se divide entre musculação e cardio pela manhã. Antes de começar a treinar, ele faz aquecimento na esteira ou na bicicleta ergométrica.
Para manter a boa forma é necessário disciplina e constância. O atleta explicou em entrevista à revista GQ que faz o cardio sempre na esteira com treinos intervalados de 20 a 30 minutos em uma velocidade média e, sem seguida, faz tiros.
Já a musculação é organizada por grupos musculares: peito e bíceps; costas e tríceps; e membros inferiores.
Com foco também em corrida, duas vezes o atleta costuma sair para percursos de 8 a 10 km na orla do Rio de Janeiro. Também entram na rotina de exercícios os voltados para fortalecimento do core (abdômen, lombar, glúteos e assoalho pélvico).
Zé Roberto ainda é adepto do jejum intermitente, acompanhado sempre de um nutrólogo. Normalmente faz a última refeição às 18h e volta a comer no dia seguinte, depois do treino, entre 10h e 11h da manhã. Para suplementação, o atleta costuma usar whey e creatina.
Ao longo da carreira de 23 anos no futebol, Zé aposentou aos 43, em 2017, ainda em alto nível. Atleta teve uma carreira brilhante jogando como meio-campista e lateral-esquerdo. Revelado pela Portuguesa, jogou por clubes como Real Madrid, Bayern de Munique e, no Brasil, se destacou por Flamengo, Santos, Grêmio e Palmeiras.