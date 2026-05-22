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Zé Roberto impressiona com físico atlético com 8% de gordura corporal aos 51 anos

Ex-jogador tem rotina intensa de treinos e faz jejum intermitente

Felipe Sena

Publicado em 22 de maio de 2026 às 18:11

Zé Roberto tem rotina disciplinada Crédito: Reprodução | YouTube

O ex-jogador de futebol Zé Roberto impressiona pelo físico atlético e extremamente definido aos 51 anos, e tem apenas 8% de gordura corporal. Num mundo onde os novos 50 representam vitalidade e disposição, o atleta vive da melhor forma ao cuidar da saúde.

Focado em atividade física, Zé Roberto construiu uma academia na própria casa para otimizar o tempo. O atleta treina diariamente, de segunda a segunda, em sessões que duram entre 1h20 e 1h40.

Zé Roberto 1 de 12

A rotina de Zé se divide entre musculação e cardio pela manhã. Antes de começar a treinar, ele faz aquecimento na esteira ou na bicicleta ergométrica.

Para manter a boa forma é necessário disciplina e constância. O atleta explicou em entrevista à revista GQ que faz o cardio sempre na esteira com treinos intervalados de 20 a 30 minutos em uma velocidade média e, sem seguida, faz tiros.

Já a musculação é organizada por grupos musculares: peito e bíceps; costas e tríceps; e membros inferiores.

Com foco também em corrida, duas vezes o atleta costuma sair para percursos de 8 a 10 km na orla do Rio de Janeiro. Também entram na rotina de exercícios os voltados para fortalecimento do core (abdômen, lombar, glúteos e assoalho pélvico).

Zé Roberto ainda é adepto do jejum intermitente, acompanhado sempre de um nutrólogo. Normalmente faz a última refeição às 18h e volta a comer no dia seguinte, depois do treino, entre 10h e 11h da manhã. Para suplementação, o atleta costuma usar whey e creatina.