ASTROLOGIA

Chega de cansaço! Como a sexta-feira (22 de maio) vai encerrar o esgotamento físico e mental dos signos

O céu entrega as ferramentas necessárias para você desligar a máquina de criar preocupações e recuperar sua vitalidade

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de maio de 2026 às 18:18

Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

Se você passou os últimos dias sentindo o corpo pesado, dores nas costas causadas pela tensão ou uma insônia que insistia em te acompanhar, a sexta-feira (22) chega para decretar o fim desse ciclo de tortura. O esgotamento que você enfrentou é o reflexo direto de uma mente que não parou de rodar cenários trágicos sobre o futuro. Amanhã, o Universo força uma pausa para a sua regeneração.



O cachorro que representa cada signo 1 de 13

A influência estóica que sintoniza com o Sol em Touro mostra que a saúde começa na forma como filtramos nossos pensamentos. Quando você aceita que não pode controlar tudo o que acontece ao seu redor, um peso gigante sai das suas costas. A sexta-feira (22) será perfeita para realizar rituais de limpeza, tomar um banho demorado ou simplesmente se permitir não fazer nada por algumas horas.



Nativos que andavam sofrendo por antecipação em relação à saúde ou a exames vão notar que a realidade é muito mais generosa do que os seus medos sugeriam. As notícias tendem a ser de alívio e estabilização. Use o dia para reatar sua conexão com a natureza, comer coisas que nutrem o seu corpo de verdade e desacelerar os batimentos emocionais que te desgastaram tanto.

