Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Chega de cansaço! Como a sexta-feira (22 de maio) vai encerrar o esgotamento físico e mental dos signos

O céu entrega as ferramentas necessárias para você desligar a máquina de criar preocupações e recuperar sua vitalidade

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de maio de 2026 às 18:18

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

Se você passou os últimos dias sentindo o corpo pesado, dores nas costas causadas pela tensão ou uma insônia que insistia em te acompanhar, a sexta-feira (22) chega para decretar o fim desse ciclo de tortura. O esgotamento que você enfrentou é o reflexo direto de uma mente que não parou de rodar cenários trágicos sobre o futuro. Amanhã, o Universo força uma pausa para a sua regeneração.

O cachorro que representa cada signo

Cachorros por Shutterstock
Áries – Beagle: Cheio de energia, curioso e teimoso. O Beagle é um líder que segue seu impulso, exatamente como a coragem do ariano. por Shutterstock
Touro – Bulldog Inglês: Aprecia a rotina, o conforto e uma boa soneca. É leal, calmo e tem aquela determinação taurina infalível. por Shutterstock
Gêmeos – Border Collie: Inteligente e comunicativo, precisa de estímulo constante para sua mente ágil, assim como o geminiano inquieto. por Shutterstock
Câncer – Labrador: Dócil, protetor e apegado à família. O Labrador é puro coração e sensibilidade, a cara do acolhimento de Câncer. por Shutterstock
Leão – Golden Retriever: Carismático e exuberante, é o centro das atenções em qualquer lugar. Brilha com uma vitalidade tipicamente leonina. por Shutterstock
Virgem – Poodle: Observador e inteligente, tem instinto apurado para a ordem. É metódico e dedicado, o reflexo do espírito de Virgem. por Shutterstock
Libra – Cavalier King Charles Spaniel: Elegante e equilibrado, é mestre na diplomacia canina. Busca sempre a harmonia nas relações, como os librianos. por Shutterstock
Escorpião – Doberman: Intenso, leal e envolto em uma aura de proteção. Reflete a força, a coragem e o magnetismo de Escorpião. por Shutterstock
Sagitário – Vira-lata Caramelo: Independente, aventureiro e amigo de todos. Representa a liberdade e o espírito livre sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Schnauzer: Sério, disciplinado e focado. Possui a maturidade, a resistência e a postura que o signo de Capricórnio exige. por Shutterstock
Aquário – Jack Russell Terrier: Invisível às regras e imprevisível. É um cão criativo e independente, a cara da mente inovadora de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Pug: Afetuoso e sensível, parece estar sempre sonhando acordado. Acalma a alma e se conecta com o lado lúdico de Peixes. por Shutterstock
1 de 13
Cachorros por Shutterstock

A influência estóica que sintoniza com o Sol em Touro mostra que a saúde começa na forma como filtramos nossos pensamentos. Quando você aceita que não pode controlar tudo o que acontece ao seu redor, um peso gigante sai das suas costas. A sexta-feira (22) será perfeita para realizar rituais de limpeza, tomar um banho demorado ou simplesmente se permitir não fazer nada por algumas horas.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

5 signos entram na temporada de Gêmeos prestes a receber uma notícia que pode mudar completamente seus caminhos

A temporada de Gêmeos começa hoje e promete acelerar a vida dos signos até de forma perigosa

Touro, Escorpião e mais 4 signos podem viver romances intensos após a entrada de Vênus em Câncer

Dinheiro, sorte e viradas inesperadas: 4 signos entram em uma fase poderosa antes do fim de maio

Reviravoltas, reconciliações e decisões inesperadas: a semana que promete mexer com todos os signos

Nativos que andavam sofrendo por antecipação em relação à saúde ou a exames vão notar que a realidade é muito mais generosa do que os seus medos sugeriam. As notícias tendem a ser de alívio e estabilização. Use o dia para reatar sua conexão com a natureza, comer coisas que nutrem o seu corpo de verdade e desacelerar os batimentos emocionais que te desgastaram tanto.

Não gaste a energia que você está recebendo amanhã com fofocas ou problemas alheios. O momento é de puro egoísmo saudável: cuide de você primeiro para poder ajudar os outros depois. O fechamento desta semana indica que a sua verdadeira fortaleza está na sua paz de espírito.  

Leia mais

Imagem - Bela Gil compartilha fotos íntimas tiradas pelo namorado: 'Até no vaso sanitário'

Bela Gil compartilha fotos íntimas tiradas pelo namorado: 'Até no vaso sanitário'

Imagem - Como ter cabelo rosa sem pintar? Veja os tons mais usados e como adotar o visual

Como ter cabelo rosa sem pintar? Veja os tons mais usados e como adotar o visual

Imagem - Com data marcada, Juliette abre votação para escolher visual do noivo para o casamento; VOTE

Com data marcada, Juliette abre votação para escolher visual do noivo para o casamento; VOTE

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Saiba como identificar as figurinhas falsas da Copa do Mundo 2026 e evitar golpes

Saiba como identificar as figurinhas falsas da Copa do Mundo 2026 e evitar golpes
Imagem - Discreta, Rayssa Leal faz rara declaração para namorada influenciadora nas redes sociais

Discreta, Rayssa Leal faz rara declaração para namorada influenciadora nas redes sociais
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (23 de maio): sábado traz leveza, boas surpresas e encontros que aquecem o coração

Cor e número da sorte de hoje (23 de maio): sábado traz leveza, boas surpresas e encontros que aquecem o coração