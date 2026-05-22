Aquecimento pro hexa! Ivete Sangalo vai comandar show de despedida da Seleção Brasileira no Maracanã

Kamila Macedo
Publicado em 22 de maio de 2026 às 17:57
Ivete Sangalo será a atração principal do show que marca a despedida da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo de 2026. A apresentação da cantora baiana acontece às 16h30 do dia 31 de maio (domingo) e antecede o amistoso entre Brasil e Panamá, no Maracanã.
A ação é patrocinada pelo Guaraná Antarctica, que mobiliza a torcida pela Amarelinha a apoiar os jogadores brasileiros e aproveitar a festa no estádio, que marca a última partida da Seleção em solo nacional antes dos jogos oficiais do Mundial.
Com a campanha “Sede de Torcer É Coisa Nossa”, Ivete aparece fazendo um convite aos torcedores para curtir o "esquenta", no anúncio feito nesta sexta-feira (22): “É o último jogo em casa. Estádio lotado. Vamos para cima, Brasil. Vem com Mainha”.
O show será transmitido em multiplataformas. Quem quiser acompanhar ao vivo poderá sintonizar nos canais Multishow e BIS, além do Globoplay, e também poderá acompanhar a cobertura pelas redes sociais do Multishow.
O último amistoso do Brasil contra o Panamá tem início às 18h30 e contará com os atletas já convocados para a Copa do Mundo. O técnico Ancelotti anunciou na última segunda-feira (18) os 26 nomes que irão jogar pela Seleção Brasileira em busca do hexa.
