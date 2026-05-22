CINEMA

Com Selton Mello no elenco, cadela do filme 'La Perra' ganha prêmio no Festival de Cannes

A cadela Yuri, que vivia em um abrigo antes das gravações, superou outros seis concorrentes e foi consagrada pela atuação de "cão" mais memorável do evento

Kamila Macedo

Publicado em 22 de maio de 2026 às 16:12

"La Perra" (2026) Crédito: Divulgação

O longa-metragem "La Perra" (2026), que tem Selton Mello entre os atores do elenco, ganhou o Palm Dog no Festival de Cannes pela atuação da cadela Yuri nesta quinta-feira (21).

O prêmio é uma láurea concedida à participação animal mais memorável nas produções concorrentes de Cannes, e Yuri foi destaque entre os outros seis adversários com quem competia pelo troféu. O nome Palm Dog faz uma referência direta, em formato de trocadilho, à Palma de Ouro (Palme d'Or), o prêmio concedido aos humanos no evento e que Wagner Moura ganhou em 2025 por sua atuação em "O Agente Secreto".

Ainda nas premiações caninas do Festival de Cannes, a cadela Lola, do longa-metragem dirigido por Clio Barnard, recebeu o Grande Prêmio do Júri por sua participação em "I see buildings fall like lightning".

"La Perra" é uma adaptação homônima do livro de Pilar Quintana, que chegou às prateleiras brasileiras com o título "A Cachorra". Dirigida pela cineasta chilena Dominga Sotomayor, a trama conta a história de Silvia, moradora de uma ilha isolada no Chile. Ao adotar Yuri, uma cadela abandonada, a mulher percebe sua vida mudar quando o desejo da maternidade, adormecido há anos, acaba despertando.

"La Perra" (2026) 1 de 3

A cadela, que é uma das protagonistas do longa-metragem ao lado de Manuela Oyarzun, morava em um abrigo antes do início das gravações. De acordo com informações do jornal O Globo, o espaço era mantido pela Mirada Animal Chile, uma instituição voltada para o resgate de animais abandonados.

Após a escolha de Yuri para o papel, foi realizado um processo de preparação conduzido pelos treinadores Nicolás Carrillo e Marcela Carrasco, em parceria com a produtora Planta, responsável pelo filme. Ao final das gravações, a cadela encontrou uma família e ganhou um novo lar.