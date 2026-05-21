MÚSICA

'Goals': Anitta, Lisa e Rema lançam música para a Copa do Mundo 2026

Parceria internacional ganhou clipe com mascotes oficiais; trio fará apresentação ao vivo na abertura em Los Angeles

Kamila Macedo

Publicado em 21 de maio de 2026 às 19:23

Anitta no clipe de "Goals" Crédito: Reprodução/Instagram

Mais uma música oficial da Copa do Mundo de 2026 foi lançada pela FIFA. Nesta quinta-feira (21), a cantora brasileira Anitta lançou a faixa “Goals”, em parceria com a cantora tailandesa Lisa, integrante do grupo de k-pop Blackpink, e o rapper nigeriano Rema.

Interpretada em inglês e espanhol, “Goals” ganhou um videoclipe que conta com a participação dos mascotes da Copa e da bola oficial do torneio.

Anitta também será uma das atrações da cerimônia de abertura da Copa do Mundo. Com o evento inaugural dividido entre os três países que sediarão a competição – Estados Unidos, Canadá e México –, a brasileira se apresentará na celebração que acontece no Estádio SoFi, em Los Angeles, ao lado de Lisa, Rema e outros artistas confirmados. O show precede a partida entre a seleção norte-americana e o Paraguai, no dia 12 de junho.

Anitta 1 de 15

Shakira, outra estrela nascida na América Latina, também se apresentará na abertura do torneio e lançou a música “Dai Dai”, em parceria com Burna Boy, para embalar a competição. A colombiana já havia participado oficialmente do evento em 2010, na África do Sul, com o sucesso “Waka Waka (This Time for Africa)”, e em 2014, no Brasil, com a faixa “La La La”.