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'Goals': Anitta, Lisa e Rema lançam música para a Copa do Mundo 2026

Parceria internacional ganhou clipe com mascotes oficiais; trio fará apresentação ao vivo na abertura em Los Angeles

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 21 de maio de 2026 às 19:23

Anitta no clipe de
Anitta no clipe de "Goals" Crédito: Reprodução/Instagram

Mais uma música oficial da Copa do Mundo de 2026 foi lançada pela FIFA. Nesta quinta-feira (21), a cantora brasileira Anitta lançou a faixa “Goals”, em parceria com a cantora tailandesa Lisa, integrante do grupo de k-pop Blackpink, e o rapper nigeriano Rema.

Interpretada em inglês e espanhol, “Goals” ganhou um videoclipe que conta com a participação dos mascotes da Copa e da bola oficial do torneio.

Anitta também será uma das atrações da cerimônia de abertura da Copa do Mundo. Com o evento inaugural dividido entre os três países que sediarão a competição – Estados Unidos, Canadá e México –, a brasileira se apresentará na celebração que acontece no Estádio SoFi, em Los Angeles, ao lado de Lisa, Rema e outros artistas confirmados. O show precede a partida entre a seleção norte-americana e o Paraguai, no dia 12 de junho.

Anitta

Novo rosto de Anitta por Reprodução
Anitta surpreendeu ao retornar as redes com novo visual por Reprodução
Anitta com cavalos em retiro terapêutico por Reprodução/Instagram
Anitta por Reprodução/Instagram
Anitta por Reprodução/Instagram
Anitta por Reprodução/Instagram
Anitta por Reprodução/Instagram
Anitta por Reprodução/Instagram
Anitta por Reprodução/Instagram
Anitta por Reprodução/Instagram
Anitta com cavalos em retiro terapêutico por Reprodução/Instagram
Novo visual de Anitta levanta suspeitas de cirurgias e harmonização facial por Reprodução/Instagram
Anitta aparece irreconhecível em fotos com os pais por Reprodução
Anitta por Reprodução/Instagram
Anitta em Nova York por Reprodução / Redes Sociais
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Novo rosto de Anitta por Reprodução

Shakira, outra estrela nascida na América Latina, também se apresentará na abertura do torneio e lançou a música “Dai Dai”, em parceria com Burna Boy, para embalar a competição. A colombiana já havia participado oficialmente do evento em 2010, na África do Sul, com o sucesso “Waka Waka (This Time for Africa)”, e em 2014, no Brasil, com a faixa “La La La”.

O início da Copa do Mundo de 2026 contará com três cerimônias distintas nos países-sedes. A abertura no México ocorrerá no dia 11 de junho, enquanto nos demais países serão realizadas no dia seguinte, em 12 de junho.

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Música Copa do Mundo Anitta

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