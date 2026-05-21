Quais músicas o BTS cantará no show do Brasil? Confira a setlist da turnê Arirang

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Kamila Macedo
Publicado em 21 de maio de 2026 às 20:29
O BTS fez seu retorno aos palcos como grupo de k-pop este ano, com o lançamento do álbum Arirang (2026) e o início da temporada de apresentações da turnê mundial de mesmo nome.
Com o primeiro show realizado em Goyang, na Coreia do Sul, no dia 9 de abril, o grupo mostrou aos fãs qual seria o estilo que marcaria essa turnê e quais faixas o público veria o grupo performar. Uma novidade foi estabelecida a partir das apresentações seguintes: cada noite contaria com um momento único, no qual duas faixas surpresas seriam incluídas no repertório.
Com apresentações marcadas para os dias 28, 30 e 31 de outubro no Estádio MorumBIS, em São Paulo, veja quais serão as músicas que o BTS irá tocar no Brasil e especule quais outras composições de seu vasto repertório poderão aparecer como as surpresas da noite.
BTS na era Arirang
Confira a setlist fixa dos shows da turnê Arirang:
1. “Hooligan” – álbum: “ARIRANG” (2026);
2. “Aliens” – álbum: “ARIRANG” (2026);
3. “Run BTS” – álbum: “Proof” (2022);
4. “they don’t know ’bout us” – álbum: “ARIRANG” (2026);
5. “Like Animals” – álbum: “ARIRANG” (2026);
6. “FAKE LOVE” – álbum: “Love Yourself: Tear” (2018);
7. “SWIM” – álbum: “ARIRANG” (2026);
8. “Merry Go Round” – álbum: “ARIRANG” (2026);
9. “2.0” – álbum: “ARIRANG” (2026);
10. “NORMAL” – álbum: “ARIRANG” (2026);
11. “Not Today” – álbum: “Wings: You Never Walk Alone” (2017);
12. “MIC Drop” – álbum: “Love Yourself: Her” (2017);
13. “FYA” – álbum: “ARIRANG” (2026);
14. “Burning Up (Fire)” – álbum: “The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever” (2016);
15. “Body to Body” – álbum: “ARIRANG” (2026);
16. “IDOL” – álbum: “Love Yourself: Answer” (2018);
17. “Come Over” – álbum: “ARIRANG” (2026);
18. “Butter” – álbum: “single” (2021);
19. “Dynamite” – álbum: “BE” (2020);
20. Música surpresa (varia em cada show);
21. Música surpresa (varia em cada show);
22. “Please” – álbum: “ARIRANG” (2026);
23. “Into the Sun” – álbum: “ARIRANG” (2026).
A partir do segundo show em Goyang, ficou claro que a setlist da ARIRANG WORLD TOUR não mudaria tanto de performance para performance, com exceção de duas faixas no finalzinho do espetáculo, posicionadas na 20ª e 21ª posições do repertório.
A seguir, confira as músicas surpresas em cada cidade, até o fechamento desta matéria (21 de maio):
- Goyang, Coreia do Sul (09/04)
20. Microkosmos (Map of the Soul: PERSONA, 2019)
21. I Need U (The Most Beautiful Moment in Life Pt. 1, 2015)
- Goyang, Coreia do Sul (11/04)
20. Take Two (single solto, 2023)
21. DNA (do Love Yourself: Answer, 2018)
- Goyang, Coreia do Sul (12/04)
20. Spring Day (do You Never Walk Alone, 2017)
21. Run (do The Most Beautiful Moment in Life Pt. 2, 2015)
- Tóquio, Japão (17/04)
20. Save ME (do The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever, 2016)
21. Crystal Snow (do Face Yourself, 2018)
- Tóquio, Japão (18/04)
20. Dope (do The Most Beautiful Moment in Life Pt. 1, 2015)
21. For You (do Youth, 2015)
- Tampa, EUA (25/04)
20. Permission to Dance (single solto, 2021)
21. Magic Shop (do Love Yourself: Tear, 2018)
- Tampa, EUA (26/04)
20. Boy with Luv (do Map of the Soul: Persona, 2019)
21. Pied Piper (do Love Yourself: Her, 2017)
- Tampa, EUA (28/04)
20. Life Goes On (do BE, 2020)
21. Silver Spoon (do The Most Beautiful Moment in Life Pt.2, 2015)
- El Paso, EUA (02/05)
20. ON (do Map of the Soul: 7, 2020)
21. Outro: Wings (do You Never Walk Alone, 2017)
- El Paso, EUA (03/05)
20. Dionysius (do Map of the Soul: Persona, 2019)
21. Best of Me (do Love Yourself: Her, 2017)
- Cidade do México, México (07/05)
20. Boy in Luv (do Skool Love Affair, 2014)
21. So What (do Love Yourself: Tear, 2018)
- Cidade do México, México (09/05)
20. We Are Bulletproof Pt. 2 (do 2 Cool 4 Skool, 2013)
21. Just One Day (do Skool Love Affair, 2014)
- Cidade do México, México (10/05)
20. Airplane pt. 2 (do Love Yourself: Tear, 2018)
21. Spring Day (do You Never Walk Alone, 2017)
- Stanford, EUA (16/05)
20. N.O. (do O!RUL8,2?, 2013)
21. Anpanman (do Love Yourself: Tear, 2018)
- Stanford, EUA (17/05)
20. Dope (do The Most Beautiful Moment in Life Pt.1, 2015)
21. Blood, Sweat & Tears (do Wings, 2016)
- Stanford, EUA (19/05)
20. I Need U (do The Most Beautiful Moment in Life Pt. 1, 2015)
21. No More Dream (do 2 Kool 4 Skool, 2013)