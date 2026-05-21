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Quais músicas o BTS cantará no show do Brasil? Confira a setlist da turnê Arirang

Após retorno aos palcos, grupo de k-pop traz nova turnê mundial a São Paulo em outubro

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 21 de maio de 2026 às 20:29

BTS - Tour Arirang
BTS - Tour Arirang Crédito: Divulgação

O BTS fez seu retorno aos palcos como grupo de k-pop este ano, com o lançamento do álbum Arirang (2026) e o início da temporada de apresentações da turnê mundial de mesmo nome.

Com o primeiro show realizado em Goyang, na Coreia do Sul, no dia 9 de abril, o grupo mostrou aos fãs qual seria o estilo que marcaria essa turnê e quais faixas o público veria o grupo performar. Uma novidade foi estabelecida a partir das apresentações seguintes: cada noite contaria com um momento único, no qual duas faixas surpresas seriam incluídas no repertório.

Com apresentações marcadas para os dias 28, 30 e 31 de outubro no Estádio MorumBIS, em São Paulo, veja quais serão as músicas que o BTS irá tocar no Brasil e especule quais outras composições de seu vasto repertório poderão aparecer como as surpresas da noite.

BTS na era Arirang

Projeto Fita Roxa (Purple Ribbon Army) por Reprodução
Multidão no México por Reprodução
BTS com a presidente do  México, Claudia Sheinbaum por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
Multidão no México por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
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Projeto Fita Roxa (Purple Ribbon Army) por Reprodução

Confira a setlist fixa dos shows da turnê Arirang:

1. “Hooligan” – álbum: “ARIRANG” (2026);

2. “Aliens” – álbum: “ARIRANG” (2026);

3. “Run BTS” – álbum: “Proof” (2022);

4. “they don’t know ’bout us” – álbum: “ARIRANG” (2026);

5. “Like Animals” – álbum: “ARIRANG” (2026);

6. “FAKE LOVE” – álbum: “Love Yourself: Tear” (2018);

7. “SWIM” – álbum: “ARIRANG” (2026);

8. “Merry Go Round” – álbum: “ARIRANG” (2026);

9. “2.0” – álbum: “ARIRANG” (2026);

10. “NORMAL” – álbum: “ARIRANG” (2026);

11. “Not Today” – álbum: “Wings: You Never Walk Alone” (2017);

12. “MIC Drop” – álbum: “Love Yourself: Her” (2017);

13. “FYA” – álbum: “ARIRANG” (2026);

14. “Burning Up (Fire)” – álbum: “The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever” (2016);

15. “Body to Body” – álbum: “ARIRANG” (2026);

16. “IDOL” – álbum: “Love Yourself: Answer” (2018);

17. “Come Over” – álbum: “ARIRANG” (2026);

18. “Butter” – álbum: “single” (2021);

19. “Dynamite” – álbum: “BE” (2020);

20. Música surpresa (varia em cada show);

21. Música surpresa (varia em cada show);

22. “Please” – álbum: “ARIRANG” (2026);

23. “Into the Sun” – álbum: “ARIRANG” (2026).

A partir do segundo show em Goyang, ficou claro que a setlist da ARIRANG WORLD TOUR não mudaria tanto de performance para performance, com exceção de duas faixas no finalzinho do espetáculo, posicionadas na 20ª e 21ª posições do repertório.

A seguir, confira as músicas surpresas em cada cidade, até o fechamento desta matéria (21 de maio):

- Goyang, Coreia do Sul (09/04)

20. Microkosmos (Map of the Soul: PERSONA, 2019)

21. I Need U (The Most Beautiful Moment in Life Pt. 1, 2015)

- Goyang, Coreia do Sul (11/04)

20. Take Two (single solto, 2023)

21. DNA (do Love Yourself: Answer, 2018)

- Goyang, Coreia do Sul (12/04)

20. Spring Day (do You Never Walk Alone, 2017)

21. Run (do The Most Beautiful Moment in Life Pt. 2, 2015)

- Tóquio, Japão (17/04)

20. Save ME (do The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever, 2016)

21. Crystal Snow (do Face Yourself, 2018)

- Tóquio, Japão (18/04)

20. Dope (do The Most Beautiful Moment in Life Pt. 1, 2015)

21. For You (do Youth, 2015)

- Tampa, EUA (25/04)

20. Permission to Dance (single solto, 2021)

21. Magic Shop (do Love Yourself: Tear, 2018)

- Tampa, EUA (26/04)

20. Boy with Luv (do Map of the Soul: Persona, 2019)

21. Pied Piper (do Love Yourself: Her, 2017)

- Tampa, EUA (28/04)

20. Life Goes On (do BE, 2020)

21. Silver Spoon (do The Most Beautiful Moment in Life Pt.2, 2015)

- El Paso, EUA (02/05)

20. ON (do Map of the Soul: 7, 2020)

21. Outro: Wings (do You Never Walk Alone, 2017)

- El Paso, EUA (03/05)

20. Dionysius (do Map of the Soul: Persona, 2019)

21. Best of Me (do Love Yourself: Her, 2017)

- Cidade do México, México (07/05)

20. Boy in Luv (do Skool Love Affair, 2014)

21. So What (do Love Yourself: Tear, 2018)

- Cidade do México, México (09/05)

20. We Are Bulletproof Pt. 2 (do 2 Cool 4 Skool, 2013)

21. Just One Day (do Skool Love Affair, 2014)

- Cidade do México, México (10/05)

20. Airplane pt. 2 (do Love Yourself: Tear, 2018)

21. Spring Day (do You Never Walk Alone, 2017)

- Stanford, EUA (16/05)

20. N.O. (do O!RUL8,2?, 2013)

21. Anpanman (do Love Yourself: Tear, 2018)

- Stanford, EUA (17/05)

20. Dope (do The Most Beautiful Moment in Life Pt.1, 2015)

21. Blood, Sweat & Tears (do Wings, 2016)

- Stanford, EUA (19/05)

20. I Need U (do The Most Beautiful Moment in Life Pt. 1, 2015)

21. No More Dream (do 2 Kool 4 Skool, 2013)

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Tags:

Música Shows Bts Kpop Arirang

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