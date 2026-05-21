MÚSICA

Quais músicas o BTS cantará no show do Brasil? Confira a setlist da turnê Arirang

Após retorno aos palcos, grupo de k-pop traz nova turnê mundial a São Paulo em outubro

Kamila Macedo

Publicado em 21 de maio de 2026 às 20:29

BTS - Tour Arirang Crédito: Divulgação

O BTS fez seu retorno aos palcos como grupo de k-pop este ano, com o lançamento do álbum Arirang (2026) e o início da temporada de apresentações da turnê mundial de mesmo nome.

Com o primeiro show realizado em Goyang, na Coreia do Sul, no dia 9 de abril, o grupo mostrou aos fãs qual seria o estilo que marcaria essa turnê e quais faixas o público veria o grupo performar. Uma novidade foi estabelecida a partir das apresentações seguintes: cada noite contaria com um momento único, no qual duas faixas surpresas seriam incluídas no repertório.

Com apresentações marcadas para os dias 28, 30 e 31 de outubro no Estádio MorumBIS, em São Paulo, veja quais serão as músicas que o BTS irá tocar no Brasil e especule quais outras composições de seu vasto repertório poderão aparecer como as surpresas da noite.

BTS na era Arirang 1 de 34

Confira a setlist fixa dos shows da turnê Arirang:

1. “Hooligan” – álbum: “ARIRANG” (2026);

2. “Aliens” – álbum: “ARIRANG” (2026);

3. “Run BTS” – álbum: “Proof” (2022);

4. “they don’t know ’bout us” – álbum: “ARIRANG” (2026);

5. “Like Animals” – álbum: “ARIRANG” (2026);

6. “FAKE LOVE” – álbum: “Love Yourself: Tear” (2018);

7. “SWIM” – álbum: “ARIRANG” (2026);

8. “Merry Go Round” – álbum: “ARIRANG” (2026);

9. “2.0” – álbum: “ARIRANG” (2026);

10. “NORMAL” – álbum: “ARIRANG” (2026);

11. “Not Today” – álbum: “Wings: You Never Walk Alone” (2017);

12. “MIC Drop” – álbum: “Love Yourself: Her” (2017);

13. “FYA” – álbum: “ARIRANG” (2026);

14. “Burning Up (Fire)” – álbum: “The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever” (2016);

15. “Body to Body” – álbum: “ARIRANG” (2026);

16. “IDOL” – álbum: “Love Yourself: Answer” (2018);

17. “Come Over” – álbum: “ARIRANG” (2026);

18. “Butter” – álbum: “single” (2021);

19. “Dynamite” – álbum: “BE” (2020);

20. Música surpresa (varia em cada show);

21. Música surpresa (varia em cada show);

22. “Please” – álbum: “ARIRANG” (2026);

23. “Into the Sun” – álbum: “ARIRANG” (2026).

A partir do segundo show em Goyang, ficou claro que a setlist da ARIRANG WORLD TOUR não mudaria tanto de performance para performance, com exceção de duas faixas no finalzinho do espetáculo, posicionadas na 20ª e 21ª posições do repertório.

A seguir, confira as músicas surpresas em cada cidade, até o fechamento desta matéria (21 de maio):

- Goyang, Coreia do Sul (09/04)

20. Microkosmos (Map of the Soul: PERSONA, 2019)

21. I Need U (The Most Beautiful Moment in Life Pt. 1, 2015)

- Goyang, Coreia do Sul (11/04)

20. Take Two (single solto, 2023)

21. DNA (do Love Yourself: Answer, 2018)

- Goyang, Coreia do Sul (12/04)

20. Spring Day (do You Never Walk Alone, 2017)

21. Run (do The Most Beautiful Moment in Life Pt. 2, 2015)

- Tóquio, Japão (17/04)

20. Save ME (do The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever, 2016)

21. Crystal Snow (do Face Yourself, 2018)

- Tóquio, Japão (18/04)

20. Dope (do The Most Beautiful Moment in Life Pt. 1, 2015)

21. For You (do Youth, 2015)

- Tampa, EUA (25/04)

20. Permission to Dance (single solto, 2021)

21. Magic Shop (do Love Yourself: Tear, 2018)

- Tampa, EUA (26/04)

20. Boy with Luv (do Map of the Soul: Persona, 2019)

21. Pied Piper (do Love Yourself: Her, 2017)

- Tampa, EUA (28/04)

20. Life Goes On (do BE, 2020)

21. Silver Spoon (do The Most Beautiful Moment in Life Pt.2, 2015)

- El Paso, EUA (02/05)

20. ON (do Map of the Soul: 7, 2020)

21. Outro: Wings (do You Never Walk Alone, 2017)

- El Paso, EUA (03/05)

20. Dionysius (do Map of the Soul: Persona, 2019)

21. Best of Me (do Love Yourself: Her, 2017)

- Cidade do México, México (07/05)

20. Boy in Luv (do Skool Love Affair, 2014)

21. So What (do Love Yourself: Tear, 2018)

- Cidade do México, México (09/05)

20. We Are Bulletproof Pt. 2 (do 2 Cool 4 Skool, 2013)

21. Just One Day (do Skool Love Affair, 2014)

- Cidade do México, México (10/05)

20. Airplane pt. 2 (do Love Yourself: Tear, 2018)

21. Spring Day (do You Never Walk Alone, 2017)

- Stanford, EUA (16/05)

20. N.O. (do O!RUL8,2?, 2013)

21. Anpanman (do Love Yourself: Tear, 2018)

- Stanford, EUA (17/05)

20. Dope (do The Most Beautiful Moment in Life Pt.1, 2015)

21. Blood, Sweat & Tears (do Wings, 2016)

- Stanford, EUA (19/05)

20. I Need U (do The Most Beautiful Moment in Life Pt. 1, 2015)