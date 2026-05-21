POLÊMICA

Virgínia manda recado após término com Vini Jr.: 'Tem gente incomodada porque você não está sofrendo'

Com os comentários desativados, influenciadora postou vídeo com reflexão sobre decepcionar pessoas que querem vê-la sofrendo

Kamila Macedo

Publicado em 21 de maio de 2026 às 17:28

Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram

Virgínia Fonseca publicou uma mensagem enigmática nas redes sociais após o desenrolar polêmico de seu término com Vini Jr., anunciado na última sexta-feira (15).

Na publicação, feita no TikTok, a influenciadora aparece de biquíni em uma praia de Dubai, onde está viajando. "Tem gente incomodada porque você não está sofrendo como elas gostariam. Continue decepcionando essas pessoas, diva", escreveu na legenda do vídeo.

Como a seção de comentários da postagem foi desativada pela influenciadora, não é possível acompanhar a repercussão e as opiniões dos internautas sobre a declaração.

Virginia curte praia em Dubai 1 de 6

Relembre o término

O fim do relacionamento entre Virgínia e Vini Jr. aconteceu na última sexta-feira (15), por meio de um anúncio nas redes sociais da empresária. Sem dar detalhes sobre o motivo do término, ela se pronunciou publicamente alegando que aprendeu a “não negociar aquilo que é inegociável”.

"Eu sempre vou me permitir viver. Viver algo de verdade, sem medo, sem cálculo e sem deixar de ser quem eu sou. Enquanto estivemos juntos, me dediquei muito, como me dedico a tudo o que me proponho a viver na minha vida. Afinal, eu sempre trabalhei muito, sempre fui muito focada nos meus sonhos e nas minhas responsabilidades. Mas também sou uma mulher, e me permiti viver isso sem criar qualquer barreira, prezando pelo respeito que eu sempre tive dentro de qualquer relação”, escreveu no início do texto.

"Ao longo da minha vida, aprendi a nunca negociar aquilo que, pra mim, é inegociável. Então, quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer. Hoje, escolhemos respeitar um o caminho do outro. Torço muito pela felicidade e pelo sucesso do Vinícius, e tudo isso com muito carinho. Peço o respeito de todos e que seja uma página virada na vida de cada um, assim como será na minha! Obrigada!”, completou.

Já Vini Jr. se pronunciou publicamente alguns dias depois. Na segunda-feira (18), horas antes da convocação oficial para a Copa do Mundo, o atleta usou as redes sociais para falar sobre a relação com a ex-namorada.

"Obrigado por tudo! Foi marcante cada momento e aprendizado ao seu lado! Tudo de melhor na sua vida! Torcendo por sua felicidade. Agradeço sempre a você por ter dedicado uma parte da sua vida pra mim. Fica bem”, escreveu o jogador.