MÚSICA

Jorge Ben Jor anuncia apresentação única do show Alquimia Popular; saiba onde e como comprar ingressos

Cantor de MPB traz show único para cidade brasileira

Felipe Sena

Publicado em 21 de maio de 2026 às 17:40

Jorge Ben Jor Crédito: Reprodução | Instagram

Um dos maiores nomes da MPB, Jorge Ben Jor anunciou apresentação única do show Alquimia Popular Brasileira, que acontecerá em São Paulo, no Allianz Parque, em São Paulo.

"Existem shows. E existe o Jorge Ben Jor. Ele traduz samba, soul, groove, futebol, espiritualidade, rua, África, alegria em uma fórmula única. Com uma mistura que ninguém sabe explicar, mas que todo mundo sempre sentiu, o artista leva sua alquimia de sucessos ao palco em um show inédito", diz o comunicado.

Jorge Ben Jor 1 de 11

A pré-venda para clientes Itaú acontece entre os dias 25 e 27 de maio. Já a venda para o público geral começa no dia 27 de maio, às 13h. Os ingressos variam de R$ 117,50 (referente a meia de cadeira superior) até R$1.295,00 (inteira no Pacote VIP).

A divulgação de uma página especial há alguns dias pelo artista gerou expectativa por parte do público de uma nova turnê de Ben Jor. No entanto, apenas o show em São Paulo está confirmado.

Valores de ingressos

Cadeira Superior: R$117,50 (meia) | R$164,50 (cliente Itaú) | R$188,00 (social) | R$235,00 (inteira)

Pista: R$147,50 (meia) | R$206,50 (cliente Itaú) | R$236,00 (social) | R$295,00 (inteira)

Cadeira Inferior: R$212,50 (meia) | R$297,50 (cliente Itaú) | R$340,00 (social) | R$425,00 (inteira)

Pista Premium Itaú Personnalité: R$297,50 (meia) | R$416,50 (cliente itaú) | R$476,00 (social) | R$595,00 (inteira)

Hor Seat: R$362,50 (meia) | R$507,50 (cliente Itaú) | R$580,00 (social) | R$725,00 (inteira)

Pacote Vip: R$997,50 (meia) | R$1.116,50 (cliente Itaú) | R$1.176,00 (social) | R$1.295,00 (inteira)

Serviço

O que: Jorge Ben Jor - Alquimia Popular

Quando: 17 de outubro de 2016, às 19h