Jorge Ben Jor anuncia apresentação única do show Alquimia Popular; saiba onde e como comprar ingressos

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Felipe Sena
Publicado em 21 de maio de 2026 às 17:40
Um dos maiores nomes da MPB, Jorge Ben Jor anunciou apresentação única do show Alquimia Popular Brasileira, que acontecerá em São Paulo, no Allianz Parque, em São Paulo.
"Existem shows. E existe o Jorge Ben Jor. Ele traduz samba, soul, groove, futebol, espiritualidade, rua, África, alegria em uma fórmula única. Com uma mistura que ninguém sabe explicar, mas que todo mundo sempre sentiu, o artista leva sua alquimia de sucessos ao palco em um show inédito", diz o comunicado.
Jorge Ben Jor
A pré-venda para clientes Itaú acontece entre os dias 25 e 27 de maio. Já a venda para o público geral começa no dia 27 de maio, às 13h. Os ingressos variam de R$ 117,50 (referente a meia de cadeira superior) até R$1.295,00 (inteira no Pacote VIP).
A divulgação de uma página especial há alguns dias pelo artista gerou expectativa por parte do público de uma nova turnê de Ben Jor. No entanto, apenas o show em São Paulo está confirmado.
Cadeira Superior: R$117,50 (meia) | R$164,50 (cliente Itaú) | R$188,00 (social) | R$235,00 (inteira)
Pista: R$147,50 (meia) | R$206,50 (cliente Itaú) | R$236,00 (social) | R$295,00 (inteira)
Cadeira Inferior: R$212,50 (meia) | R$297,50 (cliente Itaú) | R$340,00 (social) | R$425,00 (inteira)
Pista Premium Itaú Personnalité: R$297,50 (meia) | R$416,50 (cliente itaú) | R$476,00 (social) | R$595,00 (inteira)
Hor Seat: R$362,50 (meia) | R$507,50 (cliente Itaú) | R$580,00 (social) | R$725,00 (inteira)
Pacote Vip: R$997,50 (meia) | R$1.116,50 (cliente Itaú) | R$1.176,00 (social) | R$1.295,00 (inteira)
O que: Jorge Ben Jor - Alquimia Popular
Quando: 17 de outubro de 2016, às 19h
Onde: Allianz Parque, em São Paulo