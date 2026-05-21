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Neta de Benito Mussolini vence o Big Brother italiano e leva prêmio milionário

Alessandra Mussolini, ex-parlamentar e figura conhecida da política italiana, conquistou o público do reality aos 63 anos e faturou cerca de R$ 3,3 milhões

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de maio de 2026 às 18:03

Alessandra Mussolini venceu o Big Brother italiano com mais de 55% dos votos do público
Alessandra Mussolini venceu o Big Brother italiano com mais de 55% dos votos do público Crédito: Reprodução

A vitória de Alessandra Mussolini no reality show mais famoso da Itália virou assunto nas redes sociais e nos portais internacionais nesta semana. Neta do ditador fascista Benito Mussolini, ela venceu o Grande Fratello VIP, versão italiana do Big Brother voltada para celebridades, com 55,95% dos votos do público.

Aos 63 anos, Alessandra levou para casa o prêmio de € 550 mil, equivalente a aproximadamente R$ 3,3 milhões. A participação dela chamou atenção não apenas pelo sobrenome histórico, mas também pela trajetória pública construída ao longo de décadas entre política, televisão e entretenimento.

Filha de Romano Mussolini, músico de jazz e um dos filhos de Benito Mussolini, Alessandra também é sobrinha da atriz Sophia Loren. Antes de entrar definitivamente para a política italiana, ela teve passagem pelo universo artístico, atuando em filmes, programas de TV e até investindo na carreira musical durante os anos 1980.

Alessandra Mussolini

Alessandra Mussolini venceu o Big Brother italiano por Reprodução
Alessandra Mussolini venceu o Big Brother italiano por Reprodução
Alessandra Mussolini venceu o Big Brother italiano por Reprodução
Alessandra Mussolini venceu o Big Brother italiano por Reprodução
Alessandra Mussolini venceu o Big Brother italiano por Reprodução
Alessandra Mussolini venceu o Big Brother italiano por Reprodução
Alessandra Mussolini venceu o Big Brother italiano por Reprodução
Alessandra Mussolini venceu o Big Brother italiano com mais de 55% dos votos do público por Reprodução
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Alessandra Mussolini venceu o Big Brother italiano por Reprodução

Um dos momentos mais conhecidos de sua fase artística aconteceu no filme Um Dia Muito Especial, produção estrelada por Sophia Loren. Na música, Alessandra lançou álbuns que fizeram sucesso especialmente no Japão, onde chegou a conquistar uma base de fãs.

Apesar da exposição no entretenimento, foi na política que ela consolidou sua imagem pública na Itália. Alessandra iniciou a carreira política em 1992, quando foi eleita deputada pelo Movimento Sociale Italiano, partido de extrema direita ligado a grupos considerados herdeiros políticos do fascismo italiano.

Ao longo da trajetória, ocupou cargos importantes no país, incluindo mandatos como deputada, senadora e eurodeputada. Nos últimos anos, passou a aparecer com mais frequência em programas de televisão e realities, o que ajudou a ampliar novamente sua popularidade entre o público italiano.

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