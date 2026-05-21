BELEZA

O que é ‘ponytail lift’? Estética associada a Izabel Goulart após modelo aparecer com rosto mudado em evento

Tendência que aspira exatidão e elegância tem voltado na moda nos últimos anos

Felipe Sena

Publicado em 21 de maio de 2026 às 19:18

Izabel Goulart passou por mudança no rosto e chamou atenção nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

Nesta semana, Izabel Goulart, modelo brasileira que fez parte do time da Victoria Secrets apareceu com o rosto mudado no Festival de Cinema de Cannes.

Para alguns não mudou muita coisa, mas para outras, a modelo estaria com o rosto completamente diferente, o que despertou curiosidades em vários usuários nas redes sociais.

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Apesar de Izabel Goulart, não ter se pronunciado, a modelo paulista, de 41 anos, que fez outra aparição pública no tradicional baile de gala da amfAR, nesta quinta-feira (21), levou várias pessoas a associarem ao termo de beleza “ponytail lift”.

Em Cannes, a imagem da modelo chamou atenção pelo aspecto elevado na região dos olhos e das têmporas, reacendendo discussões sobre uma estética marcada por cabelos ultrarrepuxados, maquiagem estratégica, técnicas de styling e procedimentos minimamente invasivos.

A aparição da top model recolocou em circulação um termo que atravessa o universo da moda e do mercado de beleza, o “ponytail lift”. Isso não a toa. Nos últimos anos, os traços alongados são os termos da vez.

Sobrancelhas elevadas e contornos definidos passaram a ocupar lugar central nas passarelas, campanhas e tapetes vermelhos, consolidando um padrão visual associado à sofisticação contemporânea.

O minimalismo polido tem tomado conta do mundo da moda e dos tapetes vermelhos. Cabelos com gel, repuxados para um rabo de cavalo impecável. Aparência precisa e “simples” formam o combo perfeito do que é ser elegante no mundo contemporâneo.

O movimento ganhou força na última década impulsionado por celebridades como Bella Hadid, além de Anne Hathaway e Lindsay Lohan, especialmente pela combinação entre mudanças sutis, acabamento natural e resultados difíceis de serem identificados.