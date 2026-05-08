Muito além do glamour: 20 filmes essenciais sobre a indústria da moda

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Alan Pinheiro
Publicado em 8 de maio de 2026 às 06:02
A fascinante e implacável indústria da moda sempre foi um prato cheio para o cinema, rendendo produções que vão muito além da superfície estética das passarelas. Esse universo funciona como um microcosmo perfeito para explorar tensões criativas, o poder de construção da imagem e o lado mais obsessivo do consumo e da fama. Confira abaixo 20 produções fundamentais para entender a engrenagem da moda no cinema.
Com o passar das décadas, a abordagem cinematográfica sobre o tema evoluiu de musicais românticos icônicos, como Cinderela em Paris, para suspenses psicológicos e dramas rigorosos, a exemplo de Blow-Up: Depois Daquele Beijo e de Trama Fantasma.
20 filmes essenciais sobre a indústria da moda
Além da ficção, os documentários contemporâneos ganharam espaço vital na preservação dessa memória cultural, oferecendo acesso sem filtros aos bastidores de nomes e publicações lendárias — movimento consolidado por obras como The September Issue e Bill Cunningham New York.
A versatilidade do tema permite até mesmo flertes com o terror, como no aclamado Vestido Maldito. A lista mistura clássicos da ficção, registros documentais de impacto e obras contemporâneas que já nasceram com status de cult.