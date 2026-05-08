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Muito além do glamour: 20 filmes essenciais sobre a indústria da moda

A engrenagem da moda no cinema vai desde musicais românticos a suspenses psicológicos

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 8 de maio de 2026 às 06:02

O Diabo Veste Prada 2
O Diabo Veste Prada 2 Crédito: Divulgação

A fascinante e implacável indústria da moda sempre foi um prato cheio para o cinema, rendendo produções que vão muito além da superfície estética das passarelas. Esse universo funciona como um microcosmo perfeito para explorar tensões criativas, o poder de construção da imagem e o lado mais obsessivo do consumo e da fama. Confira abaixo 20 produções fundamentais para entender a engrenagem da moda no cinema.

Com o passar das décadas, a abordagem cinematográfica sobre o tema evoluiu de musicais românticos icônicos, como Cinderela em Paris, para suspenses psicológicos e dramas rigorosos, a exemplo de Blow-Up: Depois Daquele Beijo e de Trama Fantasma.

20 filmes essenciais sobre a indústria da moda

Cinderela em Paris (1957) por Reprodução
Blow-Up: Depois Daquele Beijo (1966) por Reprodução
Caprice (1986) por Reprodução
Martin Margiela: In His Own Words (2019) por Reprodução
Vestido Maldito (2018) por Reprodução
The First Monday in May (2016) por Reprodução
Trama Fantasma (2017) por Reprodução
Helter Skelter (2012) por Reprodução
O Diabo Veste Prada (2006) por Reprodução
Bill Cunningham New York (2010) por Reprodução
The September Issue (2009) por Reprodução
Unzipped (1995) por Reprodução
Catwalk (1995) por Reprodução
Gia: Fama e Destruição (1998) por Reprodução
Prêt-à-Porter (1994) por Reprodução
The Store (1983) por Reprodução
Model (1981) por Reprodução
Puzzle of a Downfall Child (1970) por Reprodução
Who Are You, Polly Maggoo? (1966) por Reprodução
Darling - A Que Amou Demais (1965) por Reprodução
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Cinderela em Paris (1957) por Reprodução

Além da ficção, os documentários contemporâneos ganharam espaço vital na preservação dessa memória cultural, oferecendo acesso sem filtros aos bastidores de nomes e publicações lendárias — movimento consolidado por obras como The September Issue e Bill Cunningham New York.

A versatilidade do tema permite até mesmo flertes com o terror, como no aclamado Vestido Maldito. A lista mistura clássicos da ficção, registros documentais de impacto e obras contemporâneas que já nasceram com status de cult.

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