CINEMA FASHION

Muito além do glamour: 20 filmes essenciais sobre a indústria da moda

A engrenagem da moda no cinema vai desde musicais românticos a suspenses psicológicos

Alan Pinheiro

Publicado em 8 de maio de 2026 às 06:02

O Diabo Veste Prada 2 Crédito: Divulgação

A fascinante e implacável indústria da moda sempre foi um prato cheio para o cinema, rendendo produções que vão muito além da superfície estética das passarelas. Esse universo funciona como um microcosmo perfeito para explorar tensões criativas, o poder de construção da imagem e o lado mais obsessivo do consumo e da fama. Confira abaixo 20 produções fundamentais para entender a engrenagem da moda no cinema.

Com o passar das décadas, a abordagem cinematográfica sobre o tema evoluiu de musicais românticos icônicos, como Cinderela em Paris, para suspenses psicológicos e dramas rigorosos, a exemplo de Blow-Up: Depois Daquele Beijo e de Trama Fantasma.

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Além da ficção, os documentários contemporâneos ganharam espaço vital na preservação dessa memória cultural, oferecendo acesso sem filtros aos bastidores de nomes e publicações lendárias — movimento consolidado por obras como The September Issue e Bill Cunningham New York.