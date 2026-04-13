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De Homem-Aranha a Meninas Malvadas: 50 filmes gratuitos para assistir no Mercado Play

Para te ajudar a achar as melhores opções espalhadas pelo streaming gratuito, o CORREIO preparou uma seleção especial

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 13 de abril de 2026 às 20:14

Filmes disponíveis gratuitamente no Mercado Play
Filmes disponíveis gratuitamente no Mercado Play Crédito: Reprodução

O mercado de streaming também tem opção para quem busca entretenimento sem custos adicionais: o Mercado Play. A plataforma gratuita do Mercado Livre tem um catálogo recheado de superproduções de Hollywood e favoritos do público. Para te ajudar a achar as melhores opções, o CORREIO preparou uma seleção especial.

A curadoria destaca o peso histórico do acervo da plataforma, com obras que definiram gerações e dominaram as bilheterias. É a chance de maratonar clássicos como as duas primeiras partes da saga O Poderoso Chefão, o épico Forrest Gump, o visceral O Resgate do Soldado Ryan e o revolucionário Pulp Fiction.

Filmes que estão disponíveis gratuitamente no Mercado Play

Grease: Nos Tempos da Brilhantina (1978) por Reprodução
Gênio Indomável (1997) por
Pulp Fiction (1994) por Reprodução
Todo Mundo em Pânico (2000) por Reprodução
Pânico (1996) por Reprodução
Corra que a Polícia vem aí (1988) por Reprodução
Ilha do Medo (2010) por Reprodução
Top Gun - Ases Indomáveis (1986) por Reprodução
Forrest Gump (1994) por Reprodução
O Poderoso Chefão (1972) por Divulgação
O Poderoso Chefão: Parte II (1975) por Divulgação
O Massacre da Serra Elétrica (1974) por Reprodução
Eurotrip (2004) por Reprodução
Meninas Malvadas (2004) por Divulgação
John Wick - Um Novo Dia para Matar (2017) por Reprodução
Invictus (2009) por
Homem-Aranha: Longe de Casa (2019) por Reprodução
Sin City (2005) por Reprodução
Caçadores de Emoção (1991) por Reprodução
Uma Babá Quase Perfeita (1993) por Reprodução
Maze Runner - Prova de Fogo (2015) por Reprodução
Desventuras em Série (2004) por Reprodução
Rio (2011) por Reprodução
Contato (1997) por Reprodução
Independence Day (1996) por Reprodução
Maze Runner - Correr ou Morrer (2014) por Reprodução
O Chamado (2002) por Reprodução
Como Perder um Homem em 10 Dias (2003) por Reprodução
Uma Cilada para Roger Rabbit (1988) por Reprodução
Expresso do Amanhã (2013) por Reprodução
Stardust - O Mistério da Estrela (2007) por Reprodução
Escola de Rock (2003) por Reprodução
Mulheres À Beira de Um Ataque de Nervos (1988) por Reprodução
Uncharted - Fora do Mapa (2022) por Reprodução
Ad Astra: Rumo às Estrelas (2019) por Reprodução
As Viagens de Gulliver (2010) por Reprodução
10 Coisas Que Eu Odeio em Você (1999) por Reprodução
Armações do Amor (2006) por Reprodução
Vidro (2019) por Reprodução
Motoqueiro Fantasma - Espírito de Vingança (2011) por Reprodução
O Último Mestre do Ar (2010) por Reprodução
O Resgate do Soldado Ryan (1998) por Reprodução
E se Fosse Verdade (2005) por Reprodução
A Vila (2004) por Reprodução
Dr. Dolittle (1998) por Reprodução
Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (2021) por Reprodução
Malcolm X (1992) por Reprodução
O Show de Truman (1998) por Reprodução
Vanilla Sky (2001) por Reprodução
Homens Brancos Não Sabem Enterrar (1992) por Reprodução
1 de 50
Grease: Nos Tempos da Brilhantina (1978) por Reprodução

Se a ideia é reunir a família, relaxar ou dar boas risadas, a lista abraça a cultura pop com força total. Comédias românticas e filmes adolescentes que ditaram as tendências dos anos 90 e 2000 marcam forte presença, incluindo os amados 10 Coisas Que Eu Odeio em Você, Meninas Malvadas e Como Perder um Homem em 10 Dias.

O humor leve também está garantido com sucessos de Escola de Rock, Uma Babá Quase Perfeita e a sátira Todo Mundo em Pânico, agradando em cheio aos nostálgicos de plantão. O serviço disponibiliza desde fenômenos recentes da Marvel, como Homem-Aranha: Sem Volta para Casa e Longe de Casa, até a ação frenética de John Wick - Um Novo Dia para Matar e a tensão de Expresso do Amanhã.

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