De Homem-Aranha a Meninas Malvadas: 50 filmes gratuitos para assistir no Mercado Play

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Alan Pinheiro
Publicado em 13 de abril de 2026 às 20:14
O mercado de streaming também tem opção para quem busca entretenimento sem custos adicionais: o Mercado Play. A plataforma gratuita do Mercado Livre tem um catálogo recheado de superproduções de Hollywood e favoritos do público. Para te ajudar a achar as melhores opções, o CORREIO preparou uma seleção especial.
A curadoria destaca o peso histórico do acervo da plataforma, com obras que definiram gerações e dominaram as bilheterias. É a chance de maratonar clássicos como as duas primeiras partes da saga O Poderoso Chefão, o épico Forrest Gump, o visceral O Resgate do Soldado Ryan e o revolucionário Pulp Fiction.
Filmes que estão disponíveis gratuitamente no Mercado Play
Se a ideia é reunir a família, relaxar ou dar boas risadas, a lista abraça a cultura pop com força total. Comédias românticas e filmes adolescentes que ditaram as tendências dos anos 90 e 2000 marcam forte presença, incluindo os amados 10 Coisas Que Eu Odeio em Você, Meninas Malvadas e Como Perder um Homem em 10 Dias.
O humor leve também está garantido com sucessos de Escola de Rock, Uma Babá Quase Perfeita e a sátira Todo Mundo em Pânico, agradando em cheio aos nostálgicos de plantão. O serviço disponibiliza desde fenômenos recentes da Marvel, como Homem-Aranha: Sem Volta para Casa e Longe de Casa, até a ação frenética de John Wick - Um Novo Dia para Matar e a tensão de Expresso do Amanhã.