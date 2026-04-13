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De Homem-Aranha a Meninas Malvadas: 50 filmes gratuitos para assistir no Mercado Play

Para te ajudar a achar as melhores opções espalhadas pelo streaming gratuito, o CORREIO preparou uma seleção especial

Alan Pinheiro

Publicado em 13 de abril de 2026 às 20:14

Filmes disponíveis gratuitamente no Mercado Play Crédito: Reprodução

O mercado de streaming também tem opção para quem busca entretenimento sem custos adicionais: o Mercado Play. A plataforma gratuita do Mercado Livre tem um catálogo recheado de superproduções de Hollywood e favoritos do público. Para te ajudar a achar as melhores opções, o CORREIO preparou uma seleção especial.

A curadoria destaca o peso histórico do acervo da plataforma, com obras que definiram gerações e dominaram as bilheterias. É a chance de maratonar clássicos como as duas primeiras partes da saga O Poderoso Chefão, o épico Forrest Gump, o visceral O Resgate do Soldado Ryan e o revolucionário Pulp Fiction.

Filmes que estão disponíveis gratuitamente no Mercado Play 1 de 50

Se a ideia é reunir a família, relaxar ou dar boas risadas, a lista abraça a cultura pop com força total. Comédias românticas e filmes adolescentes que ditaram as tendências dos anos 90 e 2000 marcam forte presença, incluindo os amados 10 Coisas Que Eu Odeio em Você, Meninas Malvadas e Como Perder um Homem em 10 Dias.