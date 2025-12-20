Acesse sua conta
Cinema em um lugar só: 10 ótimos filmes que se passam em apenas um cenário

Limitação é incômodo para alguns e oportunidade para outros exercitarem a criatividade

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 10:00

Já Lumet entrega uma aula de roteiro com 12 Homens e uma Sentença, provando que uma mesa, doze cadeiras e um debate moral são suficientes para prender a atenção do público, algo que ele repetiria anos depois na tensão de um assalto a banco em Um Dia de Cão.

Outras produções utilizam o isolamento geográfico ou temporal para forçar a interação entre personagens que, em situações normais, jamais conviveriam. É o caso do clássico Clube dos Cinco, que confina arquétipos adolescentes em uma biblioteca escolar, e do tenso The Humans, que transforma um jantar de família em um apartamento duplex num pesadelo psicológico.

Essa dinâmica de "panela de pressão" é levada ao extremo por Quentin Tarantino em Os Oito Odiados, onde uma nevasca prende figuras perigosas em um armazém, substituindo a ação desenfreada por diálogos afiados e desconfiança mútua.

O terror Jogos Mortais (Saw) marcou época ao desenrolar sua trama principal dentro de um banheiro sujo, focando no desespero físico e mental das vítimas. Contudo, o ápice dessa proposta talvez seja Enterrado Vivo (Buried), que aceita o desafio narrativo mais radical de todos: passar 95 minutos inteiros dentro de um caixão com o protagonista.

