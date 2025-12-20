CORREIO INDICA

Cinema em um lugar só: 10 ótimos filmes que se passam em apenas um cenário

Limitação é incômodo para alguns e oportunidade para outros exercitarem a criatividade

Alan Pinheiro

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 10:00

12 Homens e uma Sentença (1957) se passa por completo dentro de uma sala Crédito: Reprodução

A limitação para uns é incômodo, mas para outros é a oportunidade para exercitar a criatividade. No cinema não seria diferente, já que histórias que se passam em poucas locações – ou até mesmo em apenas um lugar, exigem um domínio da narrativa e da linguagem para fazer a obra funcionar. Com isso em mente, o CORREIO separou 10 filmes que se passam, em sua grande maioria, em apenas um cenário.

Quando se fala em domínio do espaço cênico, é impossível ignorar a presença de mestres como Alfred Hitchcock e Sidney Lumet. Obras como Janela Indiscreta, onde o mundo é visto de um único apartamento, e as adaptações teatrais Festim Diabólico (Rope) e Disque M para Matar, que transformam salas de estar em palcos de crimes perfeitos, exploram os limites da câmera.

Já Lumet entrega uma aula de roteiro com 12 Homens e uma Sentença, provando que uma mesa, doze cadeiras e um debate moral são suficientes para prender a atenção do público, algo que ele repetiria anos depois na tensão de um assalto a banco em Um Dia de Cão.

Outras produções utilizam o isolamento geográfico ou temporal para forçar a interação entre personagens que, em situações normais, jamais conviveriam. É o caso do clássico Clube dos Cinco, que confina arquétipos adolescentes em uma biblioteca escolar, e do tenso The Humans, que transforma um jantar de família em um apartamento duplex num pesadelo psicológico.

Essa dinâmica de "panela de pressão" é levada ao extremo por Quentin Tarantino em Os Oito Odiados, onde uma nevasca prende figuras perigosas em um armazém, substituindo a ação desenfreada por diálogos afiados e desconfiança mútua.