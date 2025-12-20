Cinema em um lugar só: 10 ótimos filmes que se passam em apenas um cenário

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 10:00
A limitação para uns é incômodo, mas para outros é a oportunidade para exercitar a criatividade. No cinema não seria diferente, já que histórias que se passam em poucas locações – ou até mesmo em apenas um lugar, exigem um domínio da narrativa e da linguagem para fazer a obra funcionar. Com isso em mente, o CORREIO separou 10 filmes que se passam, em sua grande maioria, em apenas um cenário.
Quando se fala em domínio do espaço cênico, é impossível ignorar a presença de mestres como Alfred Hitchcock e Sidney Lumet. Obras como Janela Indiscreta, onde o mundo é visto de um único apartamento, e as adaptações teatrais Festim Diabólico (Rope) e Disque M para Matar, que transformam salas de estar em palcos de crimes perfeitos, exploram os limites da câmera.
10 ótimos filmes que se passam em apenas um cenário
Já Lumet entrega uma aula de roteiro com 12 Homens e uma Sentença, provando que uma mesa, doze cadeiras e um debate moral são suficientes para prender a atenção do público, algo que ele repetiria anos depois na tensão de um assalto a banco em Um Dia de Cão.
Outras produções utilizam o isolamento geográfico ou temporal para forçar a interação entre personagens que, em situações normais, jamais conviveriam. É o caso do clássico Clube dos Cinco, que confina arquétipos adolescentes em uma biblioteca escolar, e do tenso The Humans, que transforma um jantar de família em um apartamento duplex num pesadelo psicológico.
Essa dinâmica de "panela de pressão" é levada ao extremo por Quentin Tarantino em Os Oito Odiados, onde uma nevasca prende figuras perigosas em um armazém, substituindo a ação desenfreada por diálogos afiados e desconfiança mútua.
O terror Jogos Mortais (Saw) marcou época ao desenrolar sua trama principal dentro de um banheiro sujo, focando no desespero físico e mental das vítimas. Contudo, o ápice dessa proposta talvez seja Enterrado Vivo (Buried), que aceita o desafio narrativo mais radical de todos: passar 95 minutos inteiros dentro de um caixão com o protagonista.