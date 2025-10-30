Acesse sua conta
Ano dos relançamentos: número de filmes reexibidos cresceu cinco vezes em 2025

A força da nostalgia domina as telonas e faz o público voltar aos cinemas para reviver clássicos que atravessam gerações

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 15:08

Interestelar, de Christopher Nolan: foi indicado a cinco categorias no Oscar
Interestelar, de Christopher Nolan Crédito: divulgação

O cinema brasileiro vive um momento marcado pela força da nostalgia. De acordo com levantamento da Ingresso.com, entre 2023 e 2025 o número de relançamentos de filmes nas telonas cresceu cinco vezes, alcançando em 2025 o maior volume desde o fim da pandemia. A tendência reflete o desejo do público de reviver histórias marcantes e experiências que atravessam gerações.

“O público quer reviver sensações e memórias, e o cinema é o lugar onde isso acontece de forma coletiva. Os relançamentos mostram como a experiência de ir ao cinema continua sendo um ritual de emoção e conexão”, afirma Mauro Gonzalez, diretor de negócios da Ingresso.com.

O grande destaque do ano é “Interestelar”, que se consagrou como o campeão de bilheteria entre os relançamentos, representando 66% das vendas totais desse tipo de exibição em 2025. O título voltou aos cinemas duas vezes no mesmo ano, atraindo tanto quem nunca havia visto o filme na tela grande quanto fãs que quiseram reviver a experiência.

O Top 5 de relançamentos mais assistidos reúne produções de diferentes gêneros e gerações: Star Wars: A Vingança dos Sith, Hannah Montana: O Filme, A Princesa Mononoke e Hamilton. Todas têm em comum o apelo à memória afetiva e o desejo do público de se reconectar com obras que marcaram momentos importantes de suas vidas.

Outro dado que chama atenção é o comportamento dos espectadores, pois 58% das compras de ingressos para relançamentos em 2025 ocorreram durante a pré-venda, demonstrando não só o entusiasmo, mas também a antecipação e o envolvimento emocional do público com essas produções.

Além de movimentar o setor, os relançamentos têm funcionado como estratégia de engajamento e aquecimento para novas produções. Foi o caso de Avatar: O Caminho da Água, reexibido em outubro para preparar o público para a estreia de Avatar: Fogo e Cinzas, prevista para dezembro.

E a nostalgia também invadiu o Halloween. Além de novos lançamentos, como Invocação do Mal 4: O Último Ritual, diversos exibidores programaram sessões especiais com clássicos do terror, como Sexta-Feira 13 (1980), O Bebê de Rosemary, Psicose, O Exorcista, It: A Coisa (2017), Drácula (1992), Tubarão — em celebração aos 50 anos de lançamento — e A Noiva-Cadáver.

