Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

TVE vai transmitir ao vivo show de Gilberto Gil no Teatro Gamboa

Apresentação “voz e violão” integra campanha para arrecadar recursos e manter um dos espaços culturais mais tradicionais de Salvador

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 08:43

Gilberto Gil
Gilberto Gil Crédito: @hallit / Divulgação

Um dos palcos mais simbólicos da cena cultural de Salvador, o Teatro Gamboa, mobiliza artistas e público para garantir sua continuidade. Na segunda-feira (22), às 20h, a TVE exibe ao vivo, na TV aberta e no canal oficial da emissora no YouTube (youtube.com/tvebahia), o show especial “voz e violão” de Gilberto Gil, realizado no próprio teatro, no bairro do Gamboa.

A apresentação faz parte da campanha “Fica Gamboa”, criada para arrecadar recursos destinados à compra do imóvel onde funciona o teatro e à realização de reformas. O espaço, que existe há 51 anos, foi colocado à venda, com prioridade de aquisição para a Associação Teatro Gamboa - entidade sem fins lucrativos formada por artistas, produtores culturais e técnicos responsáveis pela gestão do local. A meta é alcançar R$ 500 mil.

Gilberto Gil e Flora Gil

Gilberto Gil e Flora Gil por Divulgação/Arquivo
Flora e Gilberto Gil por Manuel Sá
Gilberto Gil e Flora Gil por Reprodução/Instagram
Gilberto Gil e Flora Gil por Reprodução/ Instagram
Flora e Gilberto Gil por Divulgação
Flora Gil e Gilberto Gil no início da década de 80 por Arquivo Pessoal
Flora Gil e Gilberto Gil no início da década de 80 por Arquivo Pessoal
Flora Gil e Gilberto Gil com o primeiro filho que tiveram juntos, Bem por Arquivo Pessoal
Casamento de Flora Gil e Gilberto Gil por Arquivo Pessoal
Gilberto Gil e Flora Gil por Reprodução/Redes Sociais
Flora Gil e Gilberto Gil por Reprodução/Redes Sociais
Flora Gil e Gilberto Gil por Reprodução/Redes Sociais
Flora Gil e Gilberto Gil por Arquivo Pessoal
Flora Gil e Gilberto Gil por Reprodução/Redes Sociais
Gilberto Gil e Flora Gil por Arquivo Pessoal
Flora Gil abre o coração e relembra como virou madrasta dos 5 filhos de Gilberto Gil aos 18 anos por Reprodução/Redes Sociais
Flora Gil e Gilberto Gil por Acervo pessoal
Flora Gil abre o coração e relembra como virou madrasta dos 5 filhos de Gilberto Gil aos 18 anos por Reprodução/Redes Sociais
Flora Gil e Gilberto Gil por Reprodução/Redes Sociais
1 de 19
Gilberto Gil e Flora Gil por Divulgação/Arquivo

Com apoio do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), o show terá caráter solidário. A proposta é que o público presente contribua com doações para ajudar a campanha a se aproximar do valor estipulado. Quem acompanha de casa também pode colaborar, doando qualquer quantia por meio da chave Pix (71) 98631-3925 ou pelo link https://www.catarse.me/ficagamboa.

Reconhecido por seu perfil democrático, o Teatro Gamboa sempre abriu espaço tanto para artistas consagrados quanto para novos talentos da Bahia. Foi ali, por exemplo, que cantoras como Zizi Possi e Luedji Luna se apresentaram pela primeira vez antes de alcançarem projeção nacional.

Desde 2009, o teatro conta com o apoio da Secretaria de Cultura do Estado, por meio do Edital de Apoio a Ações Continuadas de Instituições Culturais. Esse suporte garante a manutenção da estrutura física, da equipe técnica e da programação, permitindo que o Gamboa ofereça pauta gratuita aos artistas, além de apoio técnico, assessoria de imprensa, criação gráfica e a reversão integral da bilheteria para as produções.

Leia mais

Imagem - Gilberto Gil anuncia show especial no Teatro Gamboa em dezembro; saiba os detalhes

Gilberto Gil anuncia show especial no Teatro Gamboa em dezembro; saiba os detalhes

Imagem - 'Vaquinha' do Teatro Gamboa sensibiliza artistas baianos

'Vaquinha' do Teatro Gamboa sensibiliza artistas baianos

Imagem - Associação lança campanha para comprar Teatro Gamboa e impedir fechamento; veja como ajudar

Associação lança campanha para comprar Teatro Gamboa e impedir fechamento; veja como ajudar

Tags:

Gilberto gil Teatro Gamboa

Mais recentes

Imagem - Banda Jammil faz show neste domingo na Ponta do Humaitá

Banda Jammil faz show neste domingo na Ponta do Humaitá
Imagem - Filha baiana de Jimmy Cliff, Nabiyah Be participa de homenagem ao pai na Jamaica

Filha baiana de Jimmy Cliff, Nabiyah Be participa de homenagem ao pai na Jamaica
Imagem - 'Orixá não é experiência': Vovó Cici de Oxalá lança livro que resgata culinária de terreiro ameaçada pelo gourmet

'Orixá não é experiência': Vovó Cici de Oxalá lança livro que resgata culinária de terreiro ameaçada pelo gourmet

MAIS LIDAS

Imagem - Hora de fechar a boca: tire a sua sorte do dia para esta sexta (19)
01

Hora de fechar a boca: tire a sua sorte do dia para esta sexta (19)

Imagem - O negacionismo de Jerônimo com o domínio das facções, a comparação com São Paulo e o balanço indigesto dos empréstimos
02

O negacionismo de Jerônimo com o domínio das facções, a comparação com São Paulo e o balanço indigesto dos empréstimos

Imagem - Tribunal de Justiça publica edital de concurso para 305 cartórios na Bahia; confira
03

Tribunal de Justiça publica edital de concurso para 305 cartórios na Bahia; confira

Imagem - Uma fase difícil que parecia interminável finalmente chega ao fim para estes 3 signos hoje (19 de dezembro)
04

Uma fase difícil que parecia interminável finalmente chega ao fim para estes 3 signos hoje (19 de dezembro)