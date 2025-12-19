ASSISTA

TVE vai transmitir ao vivo show de Gilberto Gil no Teatro Gamboa

Apresentação “voz e violão” integra campanha para arrecadar recursos e manter um dos espaços culturais mais tradicionais de Salvador

Carol Neves

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 08:43

Gilberto Gil Crédito: @hallit / Divulgação

Um dos palcos mais simbólicos da cena cultural de Salvador, o Teatro Gamboa, mobiliza artistas e público para garantir sua continuidade. Na segunda-feira (22), às 20h, a TVE exibe ao vivo, na TV aberta e no canal oficial da emissora no YouTube (youtube.com/tvebahia), o show especial “voz e violão” de Gilberto Gil, realizado no próprio teatro, no bairro do Gamboa.

A apresentação faz parte da campanha “Fica Gamboa”, criada para arrecadar recursos destinados à compra do imóvel onde funciona o teatro e à realização de reformas. O espaço, que existe há 51 anos, foi colocado à venda, com prioridade de aquisição para a Associação Teatro Gamboa - entidade sem fins lucrativos formada por artistas, produtores culturais e técnicos responsáveis pela gestão do local. A meta é alcançar R$ 500 mil.

Com apoio do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), o show terá caráter solidário. A proposta é que o público presente contribua com doações para ajudar a campanha a se aproximar do valor estipulado. Quem acompanha de casa também pode colaborar, doando qualquer quantia por meio da chave Pix (71) 98631-3925 ou pelo link https://www.catarse.me/ficagamboa.

Reconhecido por seu perfil democrático, o Teatro Gamboa sempre abriu espaço tanto para artistas consagrados quanto para novos talentos da Bahia. Foi ali, por exemplo, que cantoras como Zizi Possi e Luedji Luna se apresentaram pela primeira vez antes de alcançarem projeção nacional.