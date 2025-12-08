EXCLUSIVO

Gilberto Gil anuncia show especial no Teatro Gamboa em dezembro; saiba os detalhes

Espetáculo vai arrecadar fundos para o local e terá transmissão pela TV



Giuliana Mancini

Roberto Midlej

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 12:34

Gilberto Gil Crédito: Reprodução

Gilberto Gil fará um show especial e intimista no Teatro Gamboa ainda neste mês de dezembro. O espetáculo será em prol da campanha "Fica Gamboa", que tem como objetivo mobilizar doações e alcançar a meta necessária para manter o espaço funcionando. A apresentação, apenas 60 convidados, está marcada para acontecer no dia 22, a partir das 20h.

Mesmo com o clima de exclusividade, há uma notícia boa para quem quiser acompanhar: o show terá transmissão da TVE Bahia (na TV aberta e no canal do YouTube da emissora) e TV Brasil. Além de o público poder ver de casa o evento, também será possível contribuir com qualquer valor para a campanha.

Gilberto Gil e Flora Gil 1 de 19

A mobilização tem apoio do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), e as doações podem ser feitas pelo pix: 71 98631-3925 ou pelo link no Catarse (catarse.me/ficagamboa).

O Teatro Gamboa foi fundado há 51 anos pelo diretor Eduardo Cabus. Os atuais proprietários resolveram se desfazer do imóvel, mas desejam que o espaço continue sendo dedicado à cultura. Por isso, a preferência de compra é da Associação Teatro Gamboa, que há 18 anos administra o local. Mas, como o grupo não tem dinheiro para adquirir a casa, resolveu lançar uma campanha no site Catarse, para arrecadar R$ 500 mil e manter o espaço em atividade.

Campanha tenta manter Teatro Gamboa 1 de 9