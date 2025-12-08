Acesse sua conta
Gilberto Gil anuncia show especial no Teatro Gamboa em dezembro; saiba os detalhes

Espetáculo vai arrecadar fundos para o local e terá transmissão pela TV

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini
  • Foto do(a) author(a) Roberto Midlej

  • Giuliana Mancini

  • Roberto Midlej

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 12:34

Gilberto Gil
Gilberto Gil Crédito: Reprodução

Gilberto Gil fará um show especial e intimista no Teatro Gamboa ainda neste mês de dezembro. O espetáculo será em prol da campanha "Fica Gamboa", que tem como objetivo mobilizar doações e alcançar a meta necessária para manter o espaço funcionando. A apresentação, apenas 60 convidados, está marcada para acontecer no dia 22, a partir das 20h.

Mesmo com o clima de exclusividade, há uma notícia boa para quem quiser acompanhar: o show terá transmissão da TVE Bahia (na TV aberta e no canal do YouTube da emissora) e TV Brasil. Além de o público poder ver de casa o evento, também será possível contribuir com qualquer valor para a campanha.

A mobilização tem apoio do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), e as doações podem ser feitas pelo pix: 71 98631-3925 ou pelo link no Catarse (catarse.me/ficagamboa).

O Teatro Gamboa foi fundado há 51 anos pelo diretor Eduardo Cabus. Os atuais proprietários resolveram se desfazer do imóvel, mas desejam que o espaço continue sendo dedicado à cultura. Por isso, a preferência de compra é da Associação Teatro Gamboa, que há 18 anos administra o local. Mas, como o grupo não tem dinheiro para adquirir a casa, resolveu lançar uma campanha no site Catarse, para arrecadar R$ 500 mil e manter o espaço em atividade.

Vale lembrar que o imóvel vale, ao menos, R$ 900 mil. Os proprietários, no entanto, sensibilizados com a causa, resolveram reduzir o valor e vendê-lo por apenas R$ 300 mil para a Associação. Dos R$ 500 mil que se pretende arrecadar, R$ 200 mil serão destinados a reforma. Atualmente, os donos são os herdeiros do ator Perry Salles (1939-2009), que adquiriu o teatro nos anos 1990.

Tags:

Shows Gilberto gil Show Teatro Gamboa Campanha

