Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Wagner Moura é indicado ao Globo de Ouro 2026 e aumenta chances rumo ao Oscar

Ator baiano concorre pela atuação em O Agente Secreto; filme também aparece entre os destaques do ano

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 11:30

Wagner Moura em
Wagner Moura em "O Agente Secreto" Crédito: Divulgação

O Brasil amanheceu em festa nesta segunda-feira (08). O anúncio dos indicados ao Globo de Ouro 2026 confirmou aquilo que muita gente já esperava: Wagner Moura está concorrendo ao prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama por sua atuação em O Agente Secreto. A divulgação aconteceu em transmissão ao vivo da premiação.

A indicação marca um ano importante para o ator e consolida o longa dirigido por Kleber Mendonça Filho como um dos principais nomes da temporada para o Oscar.

A performance de Moura já vinha sendo celebrada desde a estreia mundial do filme em Cannes, onde ele levou o prêmio de Melhor Ator. Desde então, o artista vem acumulando elogios e espaço nas listas de indicados:

Leia mais

Imagem - Globo de Ouro 2026: indicados são revelados e 'O Agente Secreto' coloca Brasil em destaque; confira indicados

Globo de Ouro 2026: indicados são revelados e 'O Agente Secreto' coloca Brasil em destaque; confira indicados

Imagem - Semana em 'Êta Mundo Melhor!' traz descoberta de Candinho sobre Samir; confira o resumo (8 a 13 de dezembro)

Semana em 'Êta Mundo Melhor!' traz descoberta de Candinho sobre Samir; confira o resumo (8 a 13 de dezembro)

Imagem - Dança dos Famosos 2025: Confira quem venceu a competição

Dança dos Famosos 2025: Confira quem venceu a competição

  • Globo de Ouro 2026 — Melhor Ator em Filme de Drama
  • Critics Choice Awards 2026 — Melhor Ator por O Agente Secreto e Melhor Ator Coadjuvante por Ladrões de Drogas
  • Gotham Awards 2025 — Indicado a Melhor Performance Protagonista
  • NYFCC 2025 — Vencedor de Melhor Ator
  • Festival de Cannes 2025 — Melhor Ator
  • Spirit Awards 2026 — Indicação para Melhor Filme Internacional

Além disso, o ator aparece nas apostas de especialistas para o Emmy 2025 pela série Ladrões de Drogas.

O Agente Secreto

Ambientado nos anos 1970, durante a ditadura militar, O Agente Secreto acompanha a jornada de um professor universitário que retorna ao Recife para reencontrar o filho caçula, mesmo sabendo que está arriscando a própria vida. Moura interpreta o protagonista com intensidade, e a crítica internacional tem destacado sua entrega dramática.

O Agente Secreto

[Edicase]Em “O Agente Secreto”, um professor enfrenta dilemas sobre lealdade, memória e sobrevivência (Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes) por Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes
O Kannalha, Wagner Moura, Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux na pré-estreia de O Agente Secreto, em Salvador por Gilberto Barbosa
O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6) por Divulgação
O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6) por Divulgação
O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6) por Divulgação
O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6) por Divulgação
O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6) por Divulgação
O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6) por Divulgação
O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6) por Divulgação
O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6) por Divulgação
O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6) por Divulgação
O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6) por Divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no set de 'O Agente Secreto' por Laura Castor/Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
1 de 19
[Edicase]Em “O Agente Secreto”, um professor enfrenta dilemas sobre lealdade, memória e sobrevivência (Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes) por Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Globo de Ouro 2026: indicados são revelados e 'O Agente Secreto' coloca Brasil em destaque; confira indicados

‘O Agente Secreto’ é escolhido melhor filme internacional por associação de críticos de Nova York

Brasil rumo ao Oscar? 'O Agente Secreto' conquista crítica em estreia nos EUA; veja reações

Morre Udo Kier, ator alemão de ‘Bacurau’ e ‘O Agente Secreto’, aos 81 anos

Wagner Moura, ator de ‘O Agente Secreto’, revela conselho que recebeu de Fernanda Torres sobre campanha ao Oscar

O longa também recebeu indicação ao Globo de Ouro nas categorias:

  • Melhor Filme de Drama
  • Melhor Filme Internacional

O desempenho do filme vem chamando atenção: ele ficou em 2º lugar no prêmio dos críticos de Los Angeles neste domingo (07) e já aparece nas previsões da revista Variety como um possível indicado ao Oscar de Melhor Filme.

  • O que esperar agora?

Com mais essa indicação, Wagner Moura entra oficialmente na corrida ao Oscar e não apenas como representante e artista brasileiro, mas como um dos grandes nomes da temporada. O filme, a repercussão crítica e o histórico recente apontam para uma possível segunda estatueta seguida para o cinema nacional.

Confira a lista completa de Indicações ao Globo de Ouro 2026 aqui.

Leia mais

Imagem - Quem é MC Cabelinho, cantor que sofreu tentativa de assalto após show em Salvador

Quem é MC Cabelinho, cantor que sofreu tentativa de assalto após show em Salvador

Imagem - Quem era Mauri, da dupla Maurício & Mauri e irmão de Chitãozinho & Xororó que morreu em acidente

Quem era Mauri, da dupla Maurício & Mauri e irmão de Chitãozinho & Xororó que morreu em acidente

Imagem - Dia de sorte: 5 signos recebem um empurrão do Universo para prosperar nesta segunda (8 de dezembro)

Dia de sorte: 5 signos recebem um empurrão do Universo para prosperar nesta segunda (8 de dezembro)

Tags:

Cinema Filme Wagner Moura O Agente Secreto Globo de Ouro

Mais recentes

Imagem - Áries, Touro, Leão e Libra recebem sinais importantes do universo nesta segunda-feira (8 de dezembro)

Áries, Touro, Leão e Libra recebem sinais importantes do universo nesta segunda-feira (8 de dezembro)
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (8 de dezembro): orientações práticas para evitar erros e aproveitar oportunidades

Cor e número da sorte de hoje (8 de dezembro): orientações práticas para evitar erros e aproveitar oportunidades
Imagem - Globo de Ouro 2026: indicados são revelados e 'O Agente Secreto' coloca Brasil em destaque; confira indicados

Globo de Ouro 2026: indicados são revelados e 'O Agente Secreto' coloca Brasil em destaque; confira indicados

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda desta segunda (8 de dezembro) anuncia para 2 signos: o reencontro que o destino marcou vai acontecer, não há como evitar
01

Anjo da Guarda desta segunda (8 de dezembro) anuncia para 2 signos: o reencontro que o destino marcou vai acontecer, não há como evitar

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (8 de dezembro) é A Torre: tudo o que for edificado agora terá bases firmes para o futuro
02

Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (8 de dezembro) é A Torre: tudo o que for edificado agora terá bases firmes para o futuro

Imagem - Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda
03

Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda

Imagem - 3 signos vivem uma semana de sorte e boas oportunidades (entre 8 e 14 de dezembro)
04

3 signos vivem uma semana de sorte e boas oportunidades (entre 8 e 14 de dezembro)