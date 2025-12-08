CINEMA

Wagner Moura é indicado ao Globo de Ouro 2026 e aumenta chances rumo ao Oscar

Ator baiano concorre pela atuação em O Agente Secreto; filme também aparece entre os destaques do ano

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 11:30

Wagner Moura em "O Agente Secreto" Crédito: Divulgação

O Brasil amanheceu em festa nesta segunda-feira (08). O anúncio dos indicados ao Globo de Ouro 2026 confirmou aquilo que muita gente já esperava: Wagner Moura está concorrendo ao prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama por sua atuação em O Agente Secreto. A divulgação aconteceu em transmissão ao vivo da premiação.

A indicação marca um ano importante para o ator e consolida o longa dirigido por Kleber Mendonça Filho como um dos principais nomes da temporada para o Oscar.

A performance de Moura já vinha sendo celebrada desde a estreia mundial do filme em Cannes, onde ele levou o prêmio de Melhor Ator. Desde então, o artista vem acumulando elogios e espaço nas listas de indicados:

Globo de Ouro 2026 — Melhor Ator em Filme de Drama

Critics Choice Awards 2026 — Melhor Ator por O Agente Secreto e Melhor Ator Coadjuvante por Ladrões de Drogas

Gotham Awards 2025 — Indicado a Melhor Performance Protagonista

NYFCC 2025 — Vencedor de Melhor Ator

Festival de Cannes 2025 — Melhor Ator

Spirit Awards 2026 — Indicação para Melhor Filme Internacional

Além disso, o ator aparece nas apostas de especialistas para o Emmy 2025 pela série Ladrões de Drogas.

O Agente Secreto

Ambientado nos anos 1970, durante a ditadura militar, O Agente Secreto acompanha a jornada de um professor universitário que retorna ao Recife para reencontrar o filho caçula, mesmo sabendo que está arriscando a própria vida. Moura interpreta o protagonista com intensidade, e a crítica internacional tem destacado sua entrega dramática.

O longa também recebeu indicação ao Globo de Ouro nas categorias:

Melhor Filme de Drama

Melhor Filme Internacional

O desempenho do filme vem chamando atenção: ele ficou em 2º lugar no prêmio dos críticos de Los Angeles neste domingo (07) e já aparece nas previsões da revista Variety como um possível indicado ao Oscar de Melhor Filme.

O que esperar agora?