Ana Beatriz Sousa
Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 11:30
O Brasil amanheceu em festa nesta segunda-feira (08). O anúncio dos indicados ao Globo de Ouro 2026 confirmou aquilo que muita gente já esperava: Wagner Moura está concorrendo ao prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama por sua atuação em O Agente Secreto. A divulgação aconteceu em transmissão ao vivo da premiação.
A indicação marca um ano importante para o ator e consolida o longa dirigido por Kleber Mendonça Filho como um dos principais nomes da temporada para o Oscar.
A performance de Moura já vinha sendo celebrada desde a estreia mundial do filme em Cannes, onde ele levou o prêmio de Melhor Ator. Desde então, o artista vem acumulando elogios e espaço nas listas de indicados:
Além disso, o ator aparece nas apostas de especialistas para o Emmy 2025 pela série Ladrões de Drogas.
Ambientado nos anos 1970, durante a ditadura militar, O Agente Secreto acompanha a jornada de um professor universitário que retorna ao Recife para reencontrar o filho caçula, mesmo sabendo que está arriscando a própria vida. Moura interpreta o protagonista com intensidade, e a crítica internacional tem destacado sua entrega dramática.
O Agente Secreto
O longa também recebeu indicação ao Globo de Ouro nas categorias:
O desempenho do filme vem chamando atenção: ele ficou em 2º lugar no prêmio dos críticos de Los Angeles neste domingo (07) e já aparece nas previsões da revista Variety como um possível indicado ao Oscar de Melhor Filme.
Com mais essa indicação, Wagner Moura entra oficialmente na corrida ao Oscar e não apenas como representante e artista brasileiro, mas como um dos grandes nomes da temporada. O filme, a repercussão crítica e o histórico recente apontam para uma possível segunda estatueta seguida para o cinema nacional.