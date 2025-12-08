Quem era Mauri, da dupla Maurício & Mauri e irmão de Chitãozinho & Xororó que morreu em acidente

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 09:07
A morte de Mauri Lima, aos 55 anos, interrompe uma história marcada por música, família e dedicação aos palcos. Nascido em Mauá, na Grande São Paulo, o cantor começou a trabalhar nos bastidores dos shows dos irmãos Chitãozinho e Xororó antes mesmo de iniciar a própria carreira.
Em 1990, ao lado do irmão Maurício, formou a dupla Maurício & Mauri, que completou 35 anos de estrada. Antes de conquistar público próprio, eles já acompanhavam Chitãozinho e Xororó nos palcos: Mauri nos bastidores, Maurício como backing vocal.
A dupla gravou nove álbuns, acumulou fãs e chegou inclusive a ser indicada ao Grammy Latino de 2003 com o projeto Comitiva Brasil, ao lado de grandes nomes do sertanejo.
Dois dias antes do acidente, a dupla havia lançado a música “Paixão ou Loucura”, gravada com Chitãozinho e Xororó, um momento especial para os três irmãos.
Mauri era casado com a apresentadora Andrea Fabyanna, com quem tinha uma relação pública e carinhosa nas redes sociais. Seu último post no Instagram foi justamente uma homenagem à esposa, que fez aniversário no dia 4 de dezembro.
Ele também era pai de dois filhos: Maury Lima, de 29 anos, que estava no veículo no momento do acidente, e Beatriz, de 20.
Morre Mauri, da dupla com Mauricio e irmão de Chitãozinho e Xororó
Maury prestou uma homenagem emocionante ao pai nos stories: “Peço que entendam meu silêncio. Agora é momento de estar com minha família. Estou bem fisicamente. Orem pelo meu pai, pela pessoa maravilhosa que ele foi.”
Poucos dias antes da tragédia, Mauri compartilhou uma selfie na academia dizendo que estava cuidando da saúde: “Foco, força, fé e determinação. Sempre com Deus na frente.”