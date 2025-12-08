Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem era Mauri, da dupla Maurício & Mauri e irmão de Chitãozinho & Xororó que morreu em acidente

Cantor tinha 35 anos de carreira e havia lançado uma música nova com os irmãos dois dias antes da tragédia

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 09:07

Dupla Maurício e Mauri Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A morte de Mauri Lima, aos 55 anos, interrompe uma história marcada por música, família e dedicação aos palcos. Nascido em Mauá, na Grande São Paulo, o cantor começou a trabalhar nos bastidores dos shows dos irmãos Chitãozinho e Xororó antes mesmo de iniciar a própria carreira.

Em 1990, ao lado do irmão Maurício, formou a dupla Maurício & Mauri, que completou 35 anos de estrada. Antes de conquistar público próprio, eles já acompanhavam Chitãozinho e Xororó nos palcos: Mauri nos bastidores, Maurício como backing vocal.

A dupla gravou nove álbuns, acumulou fãs e chegou inclusive a ser indicada ao Grammy Latino de 2003 com o projeto Comitiva Brasil, ao lado de grandes nomes do sertanejo.

Leia mais

Imagem - Mauri, irmão de Chitãozinho e Xororó, morre após acidente grave ao voltar de show

Mauri, irmão de Chitãozinho e Xororó, morre após acidente grave ao voltar de show

Imagem - Dia de virada: 4 signos começam um ciclo poderoso que pode mudar seu fim de ano hoje (8 de dezembro)

Dia de virada: 4 signos começam um ciclo poderoso que pode mudar seu fim de ano hoje (8 de dezembro)

Imagem - Mãe de Duda Wendling quebra o silêncio após acusação de Fabiano em 'A Fazenda 17': 'Machista e irresponsável'

Mãe de Duda Wendling quebra o silêncio após acusação de Fabiano em 'A Fazenda 17': 'Machista e irresponsável'

Dois dias antes do acidente, a dupla havia lançado a música “Paixão ou Loucura”, gravada com Chitãozinho e Xororó, um momento especial para os três irmãos.

  • Vida pessoal

Mauri era casado com a apresentadora Andrea Fabyanna, com quem tinha uma relação pública e carinhosa nas redes sociais. Seu último post no Instagram foi justamente uma homenagem à esposa, que fez aniversário no dia 4 de dezembro.

Ele também era pai de dois filhos: Maury Lima, de 29 anos, que estava no veículo no momento do acidente, e Beatriz, de 20.

Morre Mauri, da dupla com Mauricio e irmão de Chitãozinho e Xororó

Mauri por Reprodução/Redes Sociais
Comunicado sobre a morte de Mauri, da dupla Mauricio e Mauri por Reprodução/Redes Sociais
Mauri com os irmãos Maurício, Chitãozinho e Xororó por Reprodução/Redes Sociais
Mauri com os irmãos Maurício, Chitãozinho e Xororó por Reprodução/Redes Sociais
Mauri com a sobrinha Sandy por Reprodução/Redes Sociais
Maurício e Mauri com Júnior Lima por Reprodução/Redes Sociais
Maurício e Mauri com a dupla Zezé Di Camargo e Luciano por Reprodução/Redes Sociais
Mauri com a companheira, a apresentadora Andrea Fabyanna por Reprodução/Redes Sociais
Mauri com a companheira, a apresentadora Andrea Fabyanna por Reprodução/Redes Sociais
Mauri com a companheira, a apresentadora Andrea Fabyanna por Reprodução/Redes Sociais
Dupla Maurício e Mauri já foi capa de revista por Reprodução/Redes Sociais
Dupla Maurício e Mauri já foi capa de revista por Reprodução/Redes Sociais
Dupla Maurício e Mauri já foi capa de revista por Reprodução/Redes Sociais
Comunicado divulgado por Chitãozinho e Xororó sobre a morte de Mauri por Reprodução/Redes Sociais
Mauri com a mulher, Andrea Fabyanna, e os filhos: Beatriz e Maury por Reprodução/Redes Sociais
Mauri em selfie e ao lado foto com o irmão Mauricio, sua dupla sertaneja por Reprodução/Redes Sociais
Maurício e Mauri ao lado de Chitãozinho e Xororó no clipe oficial de "Paixão ou Loucura" por Divulgação
Mauri, da dupla sertaneja Maurício e Mauri por Reprodução/Redes Sociais
Dupla Maurício e Mauri por Reprodução/Redes Sociais
1 de 19
Mauri por Reprodução/Redes Sociais

Maury prestou uma homenagem emocionante ao pai nos stories: “Peço que entendam meu silêncio. Agora é momento de estar com minha família. Estou bem fisicamente. Orem pelo meu pai, pela pessoa maravilhosa que ele foi.”

Poucos dias antes da tragédia, Mauri compartilhou uma selfie na academia dizendo que estava cuidando da saúde: “Foco, força, fé e determinação. Sempre com Deus na frente.”

Leia mais

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (8) prometem sorte e prosperidade

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (8) prometem sorte e prosperidade

Imagem - Fabiano Moraes vence a Prova de Fogo em 'A Fazenda 17'; descubra quem foi para a baia

Fabiano Moraes vence a Prova de Fogo em 'A Fazenda 17'; descubra quem foi para a baia

Imagem - Wagner Moura é destaque no Critics Choice 2026 com duas indicações; veja categorias

Wagner Moura é destaque no Critics Choice 2026 com duas indicações; veja categorias

Tags:

Acidente Trânsito Morte Cantor Sertanejo Dupla Mauri Mauricio E Mauri

Mais recentes

Imagem - Dança dos Famosos 2025: Confira quem venceu a competição

Dança dos Famosos 2025: Confira quem venceu a competição
Imagem - Quem é MC Cabelinho, cantor que sofreu tentativa de assalto após show em Salvador

Quem é MC Cabelinho, cantor que sofreu tentativa de assalto após show em Salvador
Imagem - Dia de sorte: 5 signos recebem um empurrão do Universo para prosperar nesta segunda (8 de dezembro)

Dia de sorte: 5 signos recebem um empurrão do Universo para prosperar nesta segunda (8 de dezembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda desta segunda (8 de dezembro) anuncia para 2 signos: o reencontro que o destino marcou vai acontecer, não há como evitar
01

Anjo da Guarda desta segunda (8 de dezembro) anuncia para 2 signos: o reencontro que o destino marcou vai acontecer, não há como evitar

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (8 de dezembro) é A Torre: tudo o que for edificado agora terá bases firmes para o futuro
02

Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (8 de dezembro) é A Torre: tudo o que for edificado agora terá bases firmes para o futuro

Imagem - Prefeitura anuncia concurso público com 484 vagas e salários de até R$ 16,4 mil
03

Prefeitura anuncia concurso público com 484 vagas e salários de até R$ 16,4 mil

Imagem - Homem morre e mulher fica ferida após jet ski bater em barco na Praia da Ribeira
04

Homem morre e mulher fica ferida após jet ski bater em barco na Praia da Ribeira