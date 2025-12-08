LUTO

Quem era Mauri, da dupla Maurício & Mauri e irmão de Chitãozinho & Xororó que morreu em acidente

Cantor tinha 35 anos de carreira e havia lançado uma música nova com os irmãos dois dias antes da tragédia

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 09:07

Dupla Maurício e Mauri Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A morte de Mauri Lima, aos 55 anos, interrompe uma história marcada por música, família e dedicação aos palcos. Nascido em Mauá, na Grande São Paulo, o cantor começou a trabalhar nos bastidores dos shows dos irmãos Chitãozinho e Xororó antes mesmo de iniciar a própria carreira.

Em 1990, ao lado do irmão Maurício, formou a dupla Maurício & Mauri, que completou 35 anos de estrada. Antes de conquistar público próprio, eles já acompanhavam Chitãozinho e Xororó nos palcos: Mauri nos bastidores, Maurício como backing vocal.

A dupla gravou nove álbuns, acumulou fãs e chegou inclusive a ser indicada ao Grammy Latino de 2003 com o projeto Comitiva Brasil, ao lado de grandes nomes do sertanejo.

Dois dias antes do acidente, a dupla havia lançado a música “Paixão ou Loucura”, gravada com Chitãozinho e Xororó, um momento especial para os três irmãos.

Vida pessoal

Mauri era casado com a apresentadora Andrea Fabyanna, com quem tinha uma relação pública e carinhosa nas redes sociais. Seu último post no Instagram foi justamente uma homenagem à esposa, que fez aniversário no dia 4 de dezembro.

Ele também era pai de dois filhos: Maury Lima, de 29 anos, que estava no veículo no momento do acidente, e Beatriz, de 20.

Maury prestou uma homenagem emocionante ao pai nos stories: “Peço que entendam meu silêncio. Agora é momento de estar com minha família. Estou bem fisicamente. Orem pelo meu pai, pela pessoa maravilhosa que ele foi.”