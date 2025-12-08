Acesse sua conta
Dia de virada: 4 signos começam um ciclo poderoso que pode mudar seu fim de ano hoje (8 de dezembro)

Veja como cada signo pode aproveitar esse impulso

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 08:08

Signos
Signos Crédito: Imagem gerada por IA

Se você sente que estava “emperrado” ou sem clareza, respire fundo: o dia de hoje traz exatamente o que faltava: movimento.

A segunda-feira (08) chega com uma energia extremamente prática e estratégica, perfeita para resolver o que estava parado e iniciar aquilo que realmente importa.

  • Veja como essa força rege seu signo:

Áries - Você recebe um empurrão profissional importante. Algo se abre, e você finalmente faz o que estava adiando. Hoje é ação pura.

Touro - Seu financeiro pede organização e recompensa quem coloca tudo no lugar. Decisões sólidas rendem frutos daqui pra frente.

Gêmeos - Converse, negocie, proponha. Suas palavras ganham poder hoje e destravam ideias que você vem guardando há semanas.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Câncer - O clima emocional melhora. Um ciclo mais leve começa dentro de casa e no coração. Recomeços afetivos são favorecidos.

Leão - Projete sua luz: alguém nota seu talento hoje. A criatividade ganha forma e vira oportunidade.

Virgem - Seu dia é sobre alinhar rotina, mente e trabalho. Organização é seu superpoder e rende resultados imediatos.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Libra - Conversas que antes travavam fluem com naturalidade. Parcerias, acordos e reconciliações entram no eixo.

Escorpião - O dia pede corte: tirar o que atrasa. A partir disso, um ciclo mais leve e produtivo começa.

Sagitário - A sorte está forte no seu signo. O que você iniciar hoje cresce rápido, especialmente estudos e viagens.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Capricórnio - Liderança ativa. Você toma uma decisão que direciona 2026. Passos firmes geram resultados sólidos.

Aquário - Uma ideia brilhante nasce de repente. Deixe ela ganhar forma, isso pode virar um projeto marcante.

Peixes - Sensibilidade com clareza: você entende o que precisa curar, ajeitar ou recomeçar. Oportunidades brotam onde você não esperava.

