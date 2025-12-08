Dia de virada: 4 signos começam um ciclo poderoso que pode mudar seu fim de ano hoje (8 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 08:08
Se você sente que estava “emperrado” ou sem clareza, respire fundo: o dia de hoje traz exatamente o que faltava: movimento.
A segunda-feira (08) chega com uma energia extremamente prática e estratégica, perfeita para resolver o que estava parado e iniciar aquilo que realmente importa.
Áries - Você recebe um empurrão profissional importante. Algo se abre, e você finalmente faz o que estava adiando. Hoje é ação pura.
Touro - Seu financeiro pede organização e recompensa quem coloca tudo no lugar. Decisões sólidas rendem frutos daqui pra frente.
Gêmeos - Converse, negocie, proponha. Suas palavras ganham poder hoje e destravam ideias que você vem guardando há semanas.
Câncer - O clima emocional melhora. Um ciclo mais leve começa dentro de casa e no coração. Recomeços afetivos são favorecidos.
Leão - Projete sua luz: alguém nota seu talento hoje. A criatividade ganha forma e vira oportunidade.
Virgem - Seu dia é sobre alinhar rotina, mente e trabalho. Organização é seu superpoder e rende resultados imediatos.
Libra - Conversas que antes travavam fluem com naturalidade. Parcerias, acordos e reconciliações entram no eixo.
Escorpião - O dia pede corte: tirar o que atrasa. A partir disso, um ciclo mais leve e produtivo começa.
Sagitário - A sorte está forte no seu signo. O que você iniciar hoje cresce rápido, especialmente estudos e viagens.
Capricórnio - Liderança ativa. Você toma uma decisão que direciona 2026. Passos firmes geram resultados sólidos.
Aquário - Uma ideia brilhante nasce de repente. Deixe ela ganhar forma, isso pode virar um projeto marcante.
Peixes - Sensibilidade com clareza: você entende o que precisa curar, ajeitar ou recomeçar. Oportunidades brotam onde você não esperava.