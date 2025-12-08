ASTROLOGIA

A segunda-feira (8 de dezembro) começa com impulso decisivo: mudanças ganham ritmo e atitudes fazem diferença

O dia favorece foco, iniciativa e escolhas que destravam a semana

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 03:00

Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock

Hoje, segunda-feira, dia 8 de dezembro, a energia traz movimento, direção e aquela coragem que faltava para dar passos importantes. Cada signo recebe um empurrão para agir com estratégia e confiança. Veja a previsão.

Áries: Hoje é dia de transformar intenção em ação e avançar com clareza. Seu foco define seus resultados. Dica cósmica: Comece pelo que te fortalece.

Touro: Hoje é dia de valorizar sua estabilidade e agir no seu tempo. Ritmo firme é mais eficiente que velocidade. Dica cósmica: Evite tudo que te apressa.

Gêmeos: Hoje é dia de reorganizar pensamentos e filtrar ruídos. Uma boa escolha mental alinha o restante. Dica cósmica: Selecione as vozes que você escuta.

Câncer: Hoje é dia de agir com mais segurança emocional e deixar de lado antigos receios. Você está pronto para mais. Dica cósmica: Confie no seu primeiro impulso interno.

Leão: Hoje é dia de demonstrar força através de atitudes calmas e estratégicas. Você influencia sem forçar. Dica cósmica: Direcione seu brilho, não desperdice.

Virgem: Hoje é dia de ajustar rotinas e criar mais funcionalidade no dia. Pequenas melhorias destravam tudo. Dica cósmica: Encontre a solução no detalhe.

Libra: Hoje é dia de equilibrar razão e sensibilidade antes de tomar decisões importantes. A harmonia é sua força. Dica cósmica: Não aceite o que te desequilibra.

Escorpião: Hoje é dia de agir com profundidade e intenção clara. Você avança quando elimina excessos. Dica cósmica: Corte o que não sustenta seu progresso.

Sagitário: Hoje é dia de direcionar entusiasmo com foco, não dispersão. Uma prioridade bem escolhida muda sua semana. Dica cósmica: Mire alto, mas mire certo.

Capricórnio: Hoje é dia de dar um passo sólido na direção dos seus planos. A consistência é seu diferencial. Dica cósmica: Prefira o avanço real ao perfeito.

Aquário: Hoje é dia de aceitar novidades que movem sua rotina. Uma mudança simples abre portas maiores. Dica cósmica: Dê espaço ao inesperado.