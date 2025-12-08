Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

A segunda-feira (8 de dezembro) começa com impulso decisivo: mudanças ganham ritmo e atitudes fazem diferença

O dia favorece foco, iniciativa e escolhas que destravam a semana

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 03:00

Signos do zodíaco
Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock

Hoje, segunda-feira, dia 8 de dezembro, a energia traz movimento, direção e aquela coragem que faltava para dar passos importantes. Cada signo recebe um empurrão para agir com estratégia e confiança. Veja a previsão.

Leia mais

Imagem - 3 signos vivem uma semana de sorte e boas oportunidades (entre 8 e 14 de dezembro)

3 signos vivem uma semana de sorte e boas oportunidades (entre 8 e 14 de dezembro)

Imagem - 5 signos que vão atrair sorte no amor durante toda a semana (entre 8 e 14 de dezembro)

5 signos que vão atrair sorte no amor durante toda a semana (entre 8 e 14 de dezembro)

Imagem - 3 signos desbloqueiam riqueza e atraem abundância financeira nesta semana (8 a 14 de dezembro)

3 signos desbloqueiam riqueza e atraem abundância financeira nesta semana (8 a 14 de dezembro)

Áries: Hoje é dia de transformar intenção em ação e avançar com clareza. Seu foco define seus resultados. Dica cósmica: Comece pelo que te fortalece.

Touro: Hoje é dia de valorizar sua estabilidade e agir no seu tempo. Ritmo firme é mais eficiente que velocidade. Dica cósmica: Evite tudo que te apressa.

Gêmeos: Hoje é dia de reorganizar pensamentos e filtrar ruídos. Uma boa escolha mental alinha o restante. Dica cósmica: Selecione as vozes que você escuta.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Câncer: Hoje é dia de agir com mais segurança emocional e deixar de lado antigos receios. Você está pronto para mais. Dica cósmica: Confie no seu primeiro impulso interno.

Leão: Hoje é dia de demonstrar força através de atitudes calmas e estratégicas. Você influencia sem forçar. Dica cósmica: Direcione seu brilho, não desperdice.

Virgem: Hoje é dia de ajustar rotinas e criar mais funcionalidade no dia. Pequenas melhorias destravam tudo. Dica cósmica: Encontre a solução no detalhe.

Libra: Hoje é dia de equilibrar razão e sensibilidade antes de tomar decisões importantes. A harmonia é sua força. Dica cósmica: Não aceite o que te desequilibra.

O erro que cada signo mais comete nas relações

Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Se apega demais à rotina e sufoca a relação sem perceber. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Some emocionalmente quando sente pressão. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Exige segurança antes de oferecê-la. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Quer ser prioridade até quando não se doa da mesma forma. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Critica mais do que acolhe. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Evita conflitos e acaba guardando tudo. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Interpreta demais o silêncio do outro. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Foge quando a relação pede profundidade. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Coloca trabalho acima de tudo. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Mantém distância emocional excessiva. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Idealiza tanto que ignora sinais óbvios. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução

Escorpião: Hoje é dia de agir com profundidade e intenção clara. Você avança quando elimina excessos. Dica cósmica: Corte o que não sustenta seu progresso.

Sagitário: Hoje é dia de direcionar entusiasmo com foco, não dispersão. Uma prioridade bem escolhida muda sua semana. Dica cósmica: Mire alto, mas mire certo.

Capricórnio: Hoje é dia de dar um passo sólido na direção dos seus planos. A consistência é seu diferencial. Dica cósmica: Prefira o avanço real ao perfeito.

Aquário: Hoje é dia de aceitar novidades que movem sua rotina. Uma mudança simples abre portas maiores. Dica cósmica: Dê espaço ao inesperado.

Peixes: Hoje é dia de agir com intuição prática e sem romantizar situações. A clareza emocional te guia. Dica cósmica: Siga o que traz paz, não o que traz dúvida.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Anjo da Guarda desta segunda (8 de dezembro) anuncia para 2 signos: o reencontro que o destino marcou vai acontecer, não há como evitar

Anjo da Guarda desta segunda (8 de dezembro) anuncia para 2 signos: o reencontro que o destino marcou vai acontecer, não há como evitar
Imagem - Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (8 de dezembro) é A Torre: tudo o que for edificado agora terá bases firmes para o futuro

Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (8 de dezembro) é A Torre: tudo o que for edificado agora terá bases firmes para o futuro
Imagem - Dia de sorte? Movimento astrológico abre caminhos financeiros e um alerta alguns signos hoje (7 de dezembro)

Dia de sorte? Movimento astrológico abre caminhos financeiros e um alerta alguns signos hoje (7 de dezembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Cor e número da sorte: um domingo (7 de dezembro) de cura emocional, bem-estar e clareza para cada signo
01

Cor e número da sorte: um domingo (7 de dezembro) de cura emocional, bem-estar e clareza para cada signo

Imagem - Veja as 59 cidades da Bahia que têm feriado neste 8 de dezembro
02

Veja as 59 cidades da Bahia que têm feriado neste 8 de dezembro

Imagem - Carta do Baralho Cigano deste domingo (7 de dezembro) é A Carta: algo importante chegará até você hoje, não deixe escapar
03

Carta do Baralho Cigano deste domingo (7 de dezembro) é A Carta: algo importante chegará até você hoje, não deixe escapar

Imagem - Cidade baiana proíbe bebidas alcoólicas e som automotivo durante Festa da Padroeira
04

Cidade baiana proíbe bebidas alcoólicas e som automotivo durante Festa da Padroeira