FAMOSOS

Virginia Fonseca adota hábito de Vini Jr. e mostra mudança na rotina: 'Copiei dele'

Influenciadora contou que levou para casa um costume do jogador do Real Madrid, com quem completou um mês de namoro

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 16:00

Vini Jr. e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca resolveu abrir um pouco mais dos bastidores de sua rotina e acabou revelando um hábito curioso que aprendeu com o namorado, Vini Jr. A influenciadora, de 26 anos, contou nos Stories nesta quinta-feira (04) que incorporou em casa um costume do jogador do Real Madrid, de 25 anos, e mostrou tudo aos seguidores.

De acordo com Virginia, a ideia surgiu depois de passar alguns dias na casa do atleta no Rio de Janeiro e também durante sua temporada na residência dele em Madri. “Entradinhas (copiamos isso lá da casa do Vini)”, brincou ela ao mostrar várias verduras e legumes distribuídos em pequenos pratinhos individuais na bancada da cozinha.

O esquema funciona quase como um buffet improvisado: cada pessoa pode montar o próprio prato ou até criar uma salada personalizada. Segundo Virginia, isso tem deixado as refeições da casa mais práticas e organizadas, especialmente porque ela faz questão de almoçar todos os dias com os filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, além de amigos próximos que vivem com ela.

A influenciadora e a família passaram cerca de dez dias hospedados na casa de Vini Jr., no Rio, embora o jogador estivesse em Madri. Mas eles não ficaram sozinhos: a mãe do atleta, Fernanda Cristina, apelidada carinhosamente por Virginia de “Mama”, e o irmão dele, Netinho, acompanharam a estadia no período.

Virginia e Vini Jr. 1 de 11

Os filhos de Virginia também já tiveram a chance de conhecer o namorado da mãe. Em outubro, todos viajaram juntos para Madri, onde Vini Jr. recebeu a família em casa e até presenteou as crianças, reforçando ainda mais a boa relação entre todos.