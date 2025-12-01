CLIMÃO?

Virginia Fonseca comenta ataques à aparência de Vini Jr.: 'A beleza interior vale mais'

Influenciadora falou sobre os comentários negativos que o jogador tem recebido nas redes sociais

Elis Freire

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 21:28

Virginia Fonseca no shopping em Madri e com Vini Jr. Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca se manifestou nesta segunda-feira (1) sobre os ataques direcionados à aparências do seu namorado Vini Jr.. Em entrevista ao portal Leo Dias, a influenciadora digital lamentou os comentários negativos recebidos por ele e defendeu que as pessoas deveriam focar nas qualidades humanas ao invés de cobrar padrões estéticos.

Ainda segundo a apresentadora do SBT, o jogador já estaria habituado a críticas desse tipo e não se magoa mais. “Eu acredito que não magoa ele, acredito que ele já esteja acostumado. Mas enfim, acho que vai muito além de beleza”, disse sobre os novos ataques, muitos deles de cunho racista, que invadiram a internet nas últimas semanas.

Virginia, então, destacou sua admiração pela beleza interior do atleta do Real Madrid. A loira não defendeu que a beleza física do amado. “A beleza interior vale muito mais do que a beleza exterior e o Vini é maravilhoso. Ele é uma pessoa maravilhosa que quem conhece, se apaixona. Impossível não se apaixonar por ele”, afirmou ela.