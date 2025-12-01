Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Virginia Fonseca comenta ataques à aparência de Vini Jr.: 'A beleza interior vale mais'

Influenciadora falou sobre os comentários negativos que o jogador tem recebido nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 21:28

Virginia Fonseca no shopping em Madri e com Vini Jr.
Virginia Fonseca no shopping em Madri e com Vini Jr. Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca se manifestou nesta segunda-feira (1) sobre os ataques direcionados à aparências do seu namorado Vini Jr.. Em entrevista ao portal Leo Dias, a influenciadora digital lamentou os comentários negativos recebidos por ele e defendeu que as pessoas deveriam focar nas qualidades humanas ao invés de cobrar padrões estéticos. 

Ainda segundo a apresentadora do SBT, o jogador já estaria habituado a críticas desse tipo e não se magoa mais.  “Eu acredito que não magoa ele, acredito que ele já esteja acostumado. Mas enfim, acho que vai muito além de beleza”, disse sobre os novos ataques, muitos deles de cunho racista, que invadiram a internet nas últimas semanas. 

Virginia e Vini Jr.

Virginia recebeu flores de Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia recebeu flores de Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia recebeu flores de Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca mostrou presente de Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Vini Jr. publica foto com Virginia após polêmica por Reprodução
Virginia postou foto com Vini Jr. e afastou boatos de término por Reprodução/Instagram
Faixa com o rosto e nome do amado e bolsa de R$ 300 mil: veja como Virgínia foi torcer por Vini Jr por Reprodução
Virginia e Vini Jr. em Mônaco por Reprodução / Instagram
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
1 de 10
Virginia recebeu flores de Vini Jr. por Reprodução/Instagram

LEIA MAIS

Virginia fala sobre namoro com Vini Jr.: 'Um relacionamento que precisa de paciência'

Transformação de Virgínia Fonseca viraliza e choca internautas; veja ANTES E DEPOIS

O truque de Virginia Fonseca para deixar os músculos do abdômen mais evidentes

De Ivete Sangalo e Daniel Cady a Virginia e Zé Felipe, veja casais famosos que se separam em 2025

Vini Jr. e Virginia têm primeira briga após foto de teste de gravidez, diz colunista

Virginia, então, destacou sua admiração pela beleza interior do atleta do Real Madrid. A loira não defendeu que a beleza física do amado. “A beleza interior vale muito mais do que a beleza exterior e o Vini é maravilhoso. Ele é uma pessoa maravilhosa que quem conhece, se apaixona. Impossível não se apaixonar por ele”, afirmou ela. 

Virginia Fonseca e Vini Jr. oficializaram o namoro em outubro após diversas aparições da famosa na casa do jogador na Espanha e curtindo ao lado de amigos e familiares do atleta. A relação dos dois teriam começado em julho, pouco mais de mês após o fim do casamento da influencer com o cantor Zé Felipe. 

Leia mais

Imagem - Telespectadores apontam alfinetada de Wanessa em Dado Dolabella no Domingão

Telespectadores apontam alfinetada de Wanessa em Dado Dolabella no Domingão

Imagem - Como será o ano de 2026 segundo a Astrologia? Confira previsões

Como será o ano de 2026 segundo a Astrologia? Confira previsões

Imagem - Enquete BBB 26: Qual veterano você quer ver de volta no reality?

Enquete BBB 26: Qual veterano você quer ver de volta no reality?

Tags:

Virginia Fonseca E Vini jr.

Mais recentes

Imagem - Irmã de Juliana Marins realiza sonho da brasileira e publica homenagem

Irmã de Juliana Marins realiza sonho da brasileira e publica homenagem
Imagem - Ex-jogador Adriano Imperador abre o jogo sobre gays no futebol: ‘Tem uns incubados’

Ex-jogador Adriano Imperador abre o jogo sobre gays no futebol: ‘Tem uns incubados’
Imagem - A sensação térmica nesse paraíso turístico é de 62°C: quando o calor e a umidade são uma combinação perigosa

A sensação térmica nesse paraíso turístico é de 62°C: quando o calor e a umidade são uma combinação perigosa

MAIS LIDAS

Imagem - Quem é o jovem morto com 70 tiros em crime que parou o trânsito na Santa Cruz
01

Quem é o jovem morto com 70 tiros em crime que parou o trânsito na Santa Cruz

Imagem - Tribunal aponta fraude e Márcio Garcia terá de pagar dívida milionária acumulada há mais de 20 anos
02

Tribunal aponta fraude e Márcio Garcia terá de pagar dívida milionária acumulada há mais de 20 anos

Imagem - Resultado da Quina 6891, desta segunda-feira (1º)
03

Resultado da Quina 6891, desta segunda-feira (1º)

Imagem - Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona
04

Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona