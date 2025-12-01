FAMOSOS

Virginia fala sobre namoro com Vini Jr.: 'Um relacionamento que precisa de paciência'

Influenciadora e jogador completaram recentemente o primeiro mês juntos

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 10:15

Vini Jr. e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca fez sua estreia como rainha da bateria da Grande Rio no desfile do Dia Nacional do Samba, conhecido como minidesfile, que aconteceu no último domingo (30), na Cidade do Samba, centro do Rio de Janeiro. Até então, a influenciadora só havia participado dos treinos na quadra da escola, em Duque de Caxias. Nos bastidores, ela comentou sobre o namoro com Vini Jr. Os dois completaram recentemente o primeiro mês juntos.

A influenciadora foi questionada segue em um ritmo mais natural e desacelerado - principalmente em comparação ao relacionamento com Zé Felipe. Ela passou cinco anos com o cantor e teve três filhos: Maria Alice, Maria Flor e o caçula José Leonardo.

"Sim, até pelo fato de ser à distância", falou Virginia em entrevista ao site Splash, do UOL, lembrando o fato de morar no Brasil, enquanto o atual amado vive na Espanha, onde joga pelo Real Madrid. "Um relacionamento que precisa de paciência, precisa de você querer mesmo, fazer, dar certo. E é isso que a gente está fazendo", completou.

A apresentadora do "Sabadou", do SBT, também comemorou a torcida pelo casal. "A gente está sendo muito feliz no nosso relacionamento. E fico feliz que a galera está gostando também".

Virginia também falou sobre a troca de professores nas aulas de samba. Ela afirmou que já estava programado que Luciene Santinha daria as primeiras aulas antes de passar o bastão para Carlinhos Salgueiro. "Já estava no script que a gente ia começar com a Santinha, que ela ia me dar os passos principais do samba. E isso foi feito. E, agora, a gente está aqui com o Carlinhos para ele me dar outros passos, me dar outra direção. É sempre bom a gente ver todos os lados".

Apesar do esforço, o samba da influenciadora viralizou nas redes sociais e foi alvo de opiniões divididas. Enquanto alguns internautas elogiaram a dedicação, outros fizeram críticas sobre o desempenho. "Além de linda e ter carisma, tá ficando craque com o samba no pé, muita dedicação", escreveu uma fã. "Lindíssima!", disse outra.

Por outro lado, outras pessoas detonaram a energia de Virginia. "A disposição dela tá igual eu na segunda-feira indo trabalhar", publicou uma pessoa. "Dá tempo de desistir… ela é linda, mas não leva jeito”, “Parece que tá cansada", falou outra. "Aguardando o momento em que ela samba", criticou mais uma.