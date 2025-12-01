Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Virginia fala sobre namoro com Vini Jr.: 'Um relacionamento que precisa de paciência'

Influenciadora e jogador completaram recentemente o primeiro mês juntos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 10:15

Vini Jr. e Virginia Fonseca
Vini Jr. e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca fez sua estreia como rainha da bateria da Grande Rio no desfile do Dia Nacional do Samba, conhecido como minidesfile, que aconteceu no último domingo (30), na Cidade do Samba, centro do Rio de Janeiro. Até então, a influenciadora só havia participado dos treinos na quadra da escola, em Duque de Caxias. Nos bastidores, ela comentou sobre o namoro com Vini Jr. Os dois completaram recentemente o primeiro mês juntos.

A influenciadora foi questionada segue em um ritmo mais natural e desacelerado - principalmente em comparação ao relacionamento com Zé Felipe. Ela passou cinco anos com o cantor e teve três filhos: Maria Alice, Maria Flor e o caçula José Leonardo.

Virginia e Vini Jr.

Virginia recebeu flores de Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia recebeu flores de Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia recebeu flores de Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca mostrou presente de Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Vini Jr. publica foto com Virginia após polêmica por Reprodução
Virginia postou foto com Vini Jr. e afastou boatos de término por Reprodução/Instagram
Faixa com o rosto e nome do amado e bolsa de R$ 300 mil: veja como Virgínia foi torcer por Vini Jr por Reprodução
Virginia e Vini Jr. em Mônaco por Reprodução / Instagram
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
1 de 10
Virginia recebeu flores de Vini Jr. por Reprodução/Instagram

"Sim, até pelo fato de ser à distância", falou Virginia em entrevista ao site Splash, do UOL, lembrando o fato de morar no Brasil, enquanto o atual amado vive na Espanha, onde joga pelo Real Madrid. "Um relacionamento que precisa de paciência, precisa de você querer mesmo, fazer, dar certo. E é isso que a gente está fazendo", completou.

A apresentadora do "Sabadou", do SBT, também comemorou a torcida pelo casal. "A gente está sendo muito feliz no nosso relacionamento. E fico feliz que a galera está gostando também".

Veja fotos do antes e depois de Virginia Fonseca

Antes e depois de Virginia Fonseca por Reprodução
Virginia Fonseca mais jovem por Reprodução
Antes e depois de Virginia Fonseca por Reprodução
Virginia Fonseca mais jovem por Reprodução
Antes e depois de Virginia Fonseca por Reprodução
Antes e depois de Virginia Fonseca por Reprodução
Antes e depois de Virginia Fonseca por Reprodução
Antes e depois de Virginia Fonseca por Reprodução
Virginia Fonseca: depois de fazer preenchimento labial, influenciadora realizou harmonização facial e alterou formato do rosto por Reprodução
Virginia Fonseca mais jovem, com o ex-namorado, o youtuber Pedro Rezende por Reprodução
Antes e depois de Virginia Fonseca por Reprodução
Virginia Fonseca atualmente por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca atualmente por Reprodução
Virginia Fonseca colocou silicone no seios e modelou barriga com Lipo LAD por Reprodução
Virginia Fonseca  atualmente por Reprodução
Virginia Fonseca na adolescência, ao lado da mãe por Reprodução
Virginia Fonseca atualmente por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca atualmente por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca atualmente por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca atualmente por Reprodução/Instagram
1 de 20
Antes e depois de Virginia Fonseca por Reprodução

Virginia também falou sobre a troca de professores nas aulas de samba. Ela afirmou que já estava programado que Luciene Santinha daria as primeiras aulas antes de passar o bastão para Carlinhos Salgueiro. "Já estava no script que a gente ia começar com a Santinha, que ela ia me dar os passos principais do samba. E isso foi feito. E, agora, a gente está aqui com o Carlinhos para ele me dar outros passos, me dar outra direção. É sempre bom a gente ver todos os lados".

Apesar do esforço, o samba da influenciadora viralizou nas redes sociais e foi alvo de opiniões divididas. Enquanto alguns internautas elogiaram a dedicação, outros fizeram críticas sobre o desempenho. "Além de linda e ter carisma, tá ficando craque com o samba no pé, muita dedicação", escreveu uma fã. "Lindíssima!", disse outra.

Por outro lado, outras pessoas detonaram a energia de Virginia. "A disposição dela tá igual eu na segunda-feira indo trabalhar", publicou uma pessoa. "Dá tempo de desistir… ela é linda, mas não leva jeito”, “Parece que tá cansada", falou outra. "Aguardando o momento em que ela samba", criticou mais uma.

Leia mais

Imagem - Léo Pereira, do Flamengo, é visto saindo de festa com atleta da Seleção Brasileira

Léo Pereira, do Flamengo, é visto saindo de festa com atleta da Seleção Brasileira

Imagem - Transformação de Virgínia Fonseca viraliza e choca internautas; veja ANTES E DEPOIS

Transformação de Virgínia Fonseca viraliza e choca internautas; veja ANTES E DEPOIS

Imagem - Quanto custa comer nos restaurantes de Erick Jacquin? Veja preços e endereços

Quanto custa comer nos restaurantes de Erick Jacquin? Veja preços e endereços

Tags:

Virginia Virginia Fonseca Namoro Vini jr Vinícius Júnior Virginia Fonseca E Vini jr. Relacionamentos

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Fazer exame de raio-X te deixa com mais risco de ter câncer? Entenda a explicação

Fazer exame de raio-X te deixa com mais risco de ter câncer? Entenda a explicação
Imagem - Semana em 'Êta Mundo Melhor!' traz ameaça, revelações e pedido de casamento (1 a 6 de dezembro)

Semana em 'Êta Mundo Melhor!' traz ameaça, revelações e pedido de casamento (1 a 6 de dezembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Dono de carro de luxo mata vigilante de shopping após batida em baliza
01

Dono de carro de luxo mata vigilante de shopping após batida em baliza

Imagem - Vaqueirinho de Mangabeira: jovem morreu ao ser atingido no pescoço em ataque de leoa
02

Vaqueirinho de Mangabeira: jovem morreu ao ser atingido no pescoço em ataque de leoa

Imagem - Governo do Estado deve apresentar versão final de reestruturação do Planserv nesta semana; veja os detalhes
03

Governo do Estado deve apresentar versão final de reestruturação do Planserv nesta semana; veja os detalhes

Imagem - Traficantes do CV fecham rua e executam jovem com mais de 70 tiros em Salvador
04

Traficantes do CV fecham rua e executam jovem com mais de 70 tiros em Salvador