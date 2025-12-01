Acesse sua conta
Fazer exame de raio-X te deixa com mais risco de ter câncer? Entenda a explicação

Especialista explica perigos da radiação na medicina

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 11:00

Doutores avaliam com cuidado antes de solicitar uma radiografia
Doutores avaliam com cuidado antes de solicitar uma radiografia Crédito: Imagem: Pexels

Quem já fez um exame de raio-X na vida se lembra do pesado colete chumbo, também chamado de avental plumbífero, que serve para bloquear a radiação. Mas qual é o perigo dessa radiação? Fazer raio-X causa câncer?

Conforme explica Gustavo Nader, médico do departamento de radioterapia do Hospital Sírio-Libanês, "a radiação usada em exames como raio-X e tomografia computadorizada é um tipo ionizante, que pode causar dano ao DNA das células”.

Mas o risco é baixo, principalmente com as medidas de segurança que os médicos adotam ao requisitar um raio-X. Entenda melhor.

Radiografia e tomografia

O doutor explica que a dose de radiação da tomografia é maior, já que são feitos vários disparos de raio-X para produzir imagens do órgão em cortes finos. Na radiografia normal, apenas uma chapa é obtida por disparo.

Para entender o risco dos exames, é preciso conhecer dois conceitos da radiobiologia: efeitos determinísticos e estocásticos

  • Determinísticos: Acontecem quando a dose de radiação é alta o suficiente para causar dano direto e evidente em tecidos. A dose de uma tomografia não é suficiente para causar esse tipo de efeito;
  • Estocásticos: Também chamados de probabilísticos, trata-se da possibilidade do raio-X  danificar o DNA. Não existe uma dose mínima para acontecer, mas o aumento da probabilidade de câncer é muito pequeno por cada disparo.

Ou seja, o risco até existe, mas é muito baixo.

Quais são os órgãos mais vulneráveis

O doutor explica que a medula óssea, o tecido mamário, os pulmões e as gônadas, testículos e ovários, estão entre os mais vulneráveis a desenvolver câncer por exposição controlada. Em adolescentes e crianças, a tireoide também deve ser protegida.

O cristalino dos olhos também é frágil, mas só para quem se expõe profissionalmente: “A catarata é um efeito determinístico, mas só ocorre em exposições profissionais ou radioterapia, não em exames comuns”, esclarece Gustavo Nader.

Medidas de segurança

Para reduzir ainda mais o risco, médicos estão sempre atentos aos fatores que o paciente apresenta e pedem apenas quando necessário. Os profissionais também são orientados a reduzir a dosagem de radiação ao mínimo necessário para tirar a chapa de raio-X.

“Sempre que possível, exposições desnecessárias devem ser evitadas. Exames com radiação devem ser feitos apenas com indicação formal e sob orientação médica”, explica o radioterapeuta.

A tomografia, que expõe mais o paciente, só é recomendada em casos mais críticos, emenda Nader.

“Não é um exame de “triagem casual”. Ela deve ser pedida quando o resultado pode mudar conduta, como definir diagnóstico, descartar uma doença grave etc.”

Embora o perigo da exposição exista, não há nada a temer. Conforme explica o médico: “O risco absoluto continua pequeno e, na imensa maioria dos casos, o benefício clínico supera amplamente o risco teórico”.

Tags:

Câncer Médico Saúde

