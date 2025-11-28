CASA E JARDIM

Aprenda o truque caseiro definitivo para acabar com as formigas que invadiram sua casa

Saiba quais são os riscos e confira dicas práticas e naturais para manter sua casa livre dessas visitantes indesejadas

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 17:00

Além do incômodo, esses insetos podem transmitir doenças Crédito: Pexels

Ter formigas circulando pela casa é, sem dúvida, um incômodo para qualquer pessoa. Mas, para além daquela sensação desagradável, a presença desses pequenos seres pode esconder um perigo real para a sua saúde e a de sua família.

Ao contrário do que muita gente pensa, as formigas domésticas não são apenas inofensivas. Elas, na verdade, atuam como vetores de doenças, carregando bactérias e outros microrganismos prejudiciais.

Por isso, é crucial adotar medidas simples e eficazes para manter sua casa protegida. A boa notícia é que você pode recorrer a truques caseiros, utilizando ingredientes que já tem na despensa, para mandar as formigas para longe e garantir um ambiente mais saudável. A Casa Vogue conversou com biólogos e outros especialistas para entender a melhor maneira de se livrar destes insetos.

O perigo que você não vê: formigas transmitem doenças

É importante entender por que a presença de formigas representa um risco. O biólogo Willian Sales, professor do Centro Universitário Internacional Uninter, explica que esses insetos circulam por “todos os lugares imagináveis e acabam carregando nas patas, antenas ou mesmo no corpo, bactérias que são importantes para a saúde pública”.

Entre os microrganismos citados pelo especialista, estão a Escherichia coli, Salmonella e Staphylococcus. Elas podem causar infecções graves se, por exemplo, você consumir um alimento no qual as formigas passaram. Além disso, as formigas “também podem carregar fungos, vírus, parasitas, entre outros”, alerta o biólogo.

A atração delas por sua casa geralmente acontece por conta de restos de comida, açúcar, pão e outros resíduos. Pequenas frestas e orifícios de passagem de canos também servem como porta de entrada para esses pequenos invasores.

Diga adeus às formigas com receitas caseiras

Felizmente, existem soluções naturais e de fácil aplicação para afastar as formigas. Você pode preparar um repelente eficaz usando ingredientes simples:

Mistura poderosa de vinagre e detergente: combine 500 ml de água, 250 ml de vinagre branco e duas colheres de sopa de detergente. Essa solução deve ser borrifada nas áreas de infestação.

500 ml de água, 250 ml de vinagre branco e duas colheres de sopa de detergente. Essa solução deve ser borrifada nas áreas de infestação. Repelente de vinagre puro: o engenheiro-agrônomo Eduardo Funari, especializado em Gestão Ambiental, explica que o vinagre é um ótimo repelente devido ao seu cheiro e do pH (acidez), que confundem a formiga. Você pode simplesmente misturar 50% de água com 50% de vinagre branco e borrifar a mistura nos locais onde as formigas costumam aparecer.



Outra dica valiosa e inofensiva é usar a borra de café. Segundo Eduardo Funari, “A borra-de-café seca é uma excelente maneira de eliminar as formigas, além de ser inofensiva ao ser humano e aos animais”. Basta colocar a borra no local do possível formigueiro para que ela aja.

Como evitar formigas: a prevenção é a chave

A melhor estratégia para manter sua casa livre de formigas é, certamente, a prevenção. Adotar hábitos simples de higiene faz toda a diferença para evitar que elas se sintam convidadas a entrar. O biólogo William Sales enfatiza que qualquer resíduo alimentar ou orgânico que fique exposto é um mecanismo de atração. Por isso, a principal atitude é:

Acondicionar o lixo e resíduos de forma adequada.

Evitar comer em áreas da casa fora da cozinha ou sala de jantar, como no sofá ou no quarto.



Lavar a louça logo após as refeições.

