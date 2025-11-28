Acesse sua conta
Horóscopo de hoje pede foco, coragem e decisões importantes para todos os signos (28 de novembro)

A Lua em Capricórnio pede maturidade, enquanto Marte e Júpiter impulsionam coragem e movimento

  Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 18:00

Signos do zodíaco
Signos do zodíaco Crédito: Reprodução

A sexta-feira (28) chegou com energia forte e direcionada: a Lua segue em Capricórnio, exigindo maturidade, foco e responsabilidade. É aquele dia de resolver pendências, tomar decisões e colocar tudo em ordem.

Ao mesmo tempo, Marte em aspecto harmonioso com Júpiter abre caminho para coragem, otimismo e ações certeiras, o tipo de alinhamento que encoraja passos grandes e fortalece nossa visão de futuro.

  • Veja como cada signo sente esse movimento:

  • Áries: maturidade e liderança.

  • Touro: produtividade e clareza mental.

  • Gêmeos: estratégia e boas conversas.

  • Câncer: sensibilidade e necessidade de equilíbrio.

  • Leão: organização que destrava oportunidades.

  • Virgem: eficiência e foco.

  • Libra: criatividade e decisões importantes.

  • Escorpião: intuição prática e lucros.

  • Sagitário: expansão e entusiasmo.

  • Capricórnio: protagonismo e confiança.

  • Aquário: introspecção e análise.

  • Peixes: afeto e boas decisões.

O dia pede firmeza, mas recompensa quem se movimenta.

