Horóscopo de hoje pede foco, coragem e decisões importantes para todos os signos (28 de novembro)

A Lua em Capricórnio pede maturidade, enquanto Marte e Júpiter impulsionam coragem e movimento

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 18:00

Signos do zodíaco Crédito: Reprodução

A sexta-feira (28) chegou com energia forte e direcionada: a Lua segue em Capricórnio, exigindo maturidade, foco e responsabilidade. É aquele dia de resolver pendências, tomar decisões e colocar tudo em ordem.

Ao mesmo tempo, Marte em aspecto harmonioso com Júpiter abre caminho para coragem, otimismo e ações certeiras, o tipo de alinhamento que encoraja passos grandes e fortalece nossa visão de futuro.

Veja como cada signo sente esse movimento:

Áries: maturidade e liderança.

Touro: produtividade e clareza mental.

Gêmeos: estratégia e boas conversas.

Câncer: sensibilidade e necessidade de equilíbrio.

Leão: organização que destrava oportunidades.

Virgem: eficiência e foco.

Libra: criatividade e decisões importantes.

Escorpião: intuição prática e lucros.

Sagitário: expansão e entusiasmo.

Capricórnio: protagonismo e confiança.

Aquário: introspecção e análise.

Peixes: afeto e boas decisões.