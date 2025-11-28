Horóscopo de hoje pede foco, coragem e decisões importantes para todos os signos (28 de novembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
28 de novembro de 2025
A sexta-feira (28) chegou com energia forte e direcionada: a Lua segue em Capricórnio, exigindo maturidade, foco e responsabilidade. É aquele dia de resolver pendências, tomar decisões e colocar tudo em ordem.
Ao mesmo tempo, Marte em aspecto harmonioso com Júpiter abre caminho para coragem, otimismo e ações certeiras, o tipo de alinhamento que encoraja passos grandes e fortalece nossa visão de futuro.
O dia pede firmeza, mas recompensa quem se movimenta.