Cor e número da sorte de hoje (28 de novembro): como lidar com tensões e aproveitar boas oportunidades

Giuliana Mancini
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 09:00
O dia de hoje traz avanços práticos, mas também algumas tensões no convívio, especialmente em ambientes mais íntimos. A melhor estratégia é manter a calma, priorizar organização e agir com clareza. Cada signo recebe orientações específicas para aproveitar as oportunidades e evitar desgastes. Veja abaixo sua previsão completa, junto da cor e número da sorte do dia, do site "Hindustan Times".
Áries: Financeiramente, tudo flui melhor quando você organiza pagamentos com estratégia. No trabalho, a mudança de cenário favorece você, desde que mantenha flexibilidade. Uma atitude de um irmão pode inspirar novas formas de encarar desafios. Dica cósmica: pequenas gentilezas fortalecem seus vínculos.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 22
Touro: O corpo pede descanso, especialmente após atividades que exigem mais fôlego. Organizar extratos traz clareza financeira. No trabalho, o alinhamento entre responsabilidades e ritmo gera satisfação. Dica cósmica: permita que o amor cresça no seu tempo.
Cor da sorte: Azul
Número da sorte: 17
Gêmeos: A autoconsciência profissional ajuda você a tomar decisões mais claras. A saúde se beneficia de cuidados preventivos. O dia rende bons momentos com um dos pais. Dica cósmica: amadurecer emocionalmente fortalece os laços.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 11
Câncer: O clima familiar é acolhedor e enche o dia de boas sensações. A saúde melhora com contatos tranquilos com a natureza. Um avanço profissional se aproxima. Dica cósmica: abra o coração, isso só aproxima quem importa.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 18
Leão: Preste atenção aos sinais do corpo e adapte sua rotina. Questões financeiras podem irritar, especialmente relacionadas a reembolsos. Uma surpresa familiar resgata memórias boas. Dica cósmica: às vezes, o silêncio comunica muito.
Cor da sorte: Creme
Número da sorte: 4
Virgem: Dicas de economia ajudam a organizar sua vida financeira. A saúde se mantém estável com constância. Tensão familiar pede limites. Dica cósmica: discutir só o necessário evita desgastes.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 2
Libra: O trabalho melhora conforme seu olhar analítico se fortalece. Conversas trazem calma e nutrem bem-estar emocional. Uma troca com um irmão inspira. Dica cósmica: reconhecer seus gatilhos mantém a harmonia.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 1
Escorpião: Laços familiares se fortificam, mesmo que você se sinta cansado. Organizar a rotina aumenta seu rendimento. Dica cósmica: siga sua intuição; ela está mais clara que o normal.
Cor da sorte: Magenta
Número da sorte: 18
Sagitário: Detox de pensamentos e hábitos deixa o dia mais leve. No trabalho, tudo flui com colaboração. O ambiente familiar traz alegria. Dica cósmica: expressar sentimentos por escrito aprofunda sua visão sobre o amor.
Cor da sorte: Rosa
Número da sorte: 9
Capricórnio: Uma decisão financeira equivocada pode pesar hoje. No trabalho, revise tudo para melhorar a qualidade final. A saúde pede atenção. Dica cósmica: após discussões, reflita antes de agir.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 22
Aquário: Seu corpo responde bem a alongamentos. O reconhecimento profissional chega. Evite discussões domésticas — elas surgem rápido. Dica cósmica: conversar abre caminhos.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 7
Peixes: Profissionalmente, fluidez é a palavra do dia. A família tenta ajudar, mas pode não acertar o tom. Tenha calma. Dica cósmica: equilibrar afeto com autocuidado evita desgastes.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 3