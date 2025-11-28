Acesse sua conta
Cor e número da sorte de hoje (28 de novembro): como lidar com tensões e aproveitar boas oportunidades

As energias do dia pedem leveza nas conversas, atenção ao clima em casa e foco nas escolhas práticas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 09:00

Signos e numerologia
Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

O dia de hoje traz avanços práticos, mas também algumas tensões no convívio, especialmente em ambientes mais íntimos. A melhor estratégia é manter a calma, priorizar organização e agir com clareza. Cada signo recebe orientações específicas para aproveitar as oportunidades e evitar desgastes. Veja abaixo sua previsão completa, junto da cor e número da sorte do dia, do site "Hindustan Times".

Áries: Financeiramente, tudo flui melhor quando você organiza pagamentos com estratégia. No trabalho, a mudança de cenário favorece você, desde que mantenha flexibilidade. Uma atitude de um irmão pode inspirar novas formas de encarar desafios. Dica cósmica: pequenas gentilezas fortalecem seus vínculos.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 22

Touro: O corpo pede descanso, especialmente após atividades que exigem mais fôlego. Organizar extratos traz clareza financeira. No trabalho, o alinhamento entre responsabilidades e ritmo gera satisfação. Dica cósmica: permita que o amor cresça no seu tempo.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 17

Gêmeos: A autoconsciência profissional ajuda você a tomar decisões mais claras. A saúde se beneficia de cuidados preventivos. O dia rende bons momentos com um dos pais. Dica cósmica: amadurecer emocionalmente fortalece os laços.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 11

Câncer: O clima familiar é acolhedor e enche o dia de boas sensações. A saúde melhora com contatos tranquilos com a natureza. Um avanço profissional se aproxima. Dica cósmica: abra o coração, isso só aproxima quem importa.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 18

Leão: Preste atenção aos sinais do corpo e adapte sua rotina. Questões financeiras podem irritar, especialmente relacionadas a reembolsos. Uma surpresa familiar resgata memórias boas. Dica cósmica: às vezes, o silêncio comunica muito.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 4

Virgem: Dicas de economia ajudam a organizar sua vida financeira. A saúde se mantém estável com constância. Tensão familiar pede limites. Dica cósmica: discutir só o necessário evita desgastes.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 2

Libra: O trabalho melhora conforme seu olhar analítico se fortalece. Conversas trazem calma e nutrem bem-estar emocional. Uma troca com um irmão inspira. Dica cósmica: reconhecer seus gatilhos mantém a harmonia.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 1

Escorpião: Laços familiares se fortificam, mesmo que você se sinta cansado. Organizar a rotina aumenta seu rendimento. Dica cósmica: siga sua intuição; ela está mais clara que o normal.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 18

Sagitário: Detox de pensamentos e hábitos deixa o dia mais leve. No trabalho, tudo flui com colaboração. O ambiente familiar traz alegria. Dica cósmica: expressar sentimentos por escrito aprofunda sua visão sobre o amor.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 9

Capricórnio: Uma decisão financeira equivocada pode pesar hoje. No trabalho, revise tudo para melhorar a qualidade final. A saúde pede atenção. Dica cósmica: após discussões, reflita antes de agir.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 22

Aquário: Seu corpo responde bem a alongamentos. O reconhecimento profissional chega. Evite discussões domésticas — elas surgem rápido. Dica cósmica: conversar abre caminhos.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 7

Peixes: Profissionalmente, fluidez é a palavra do dia. A família tenta ajudar, mas pode não acertar o tom. Tenha calma. Dica cósmica: equilibrar afeto com autocuidado evita desgastes.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 3

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

