Indireta? Ivete desabafou há 6 dias sobre estar 'estagnando', garantiu que 'sempre há uma saída' e disparou: 'Eu mereço ser feliz'

Giuliana Mancini
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 09:29
Ivete Sangalo e Daniel Cady pegaram muitos fãs de surpresa ao anunciarem a separação. Os dois divulgaram um comunicado conjunto nas redes sociais na noite da última quinta-feira (27) informando que não seguem mais como casal. Mas, apesar de a notícia surpreender muita gente, algumas pessoas garantem que a cantora já estava dando algumas pistas. E uma delas teria vindo em um discurso feito há seis dias.
Durante o show da turnê "Clareou" no Rio de Janeiro, no último sábado (22), Veveta desabafou sobre "estagnação" na vida e garantiu "sempre haver uma saída".
"Eu mereço ser feliz, todos nós merecemos, né? Às vezes, a gente pega assim uma meta da vida da gente e acha que ali vai estagnar, por alguma razão. A gente está triste para cacete, a gente vai estagnando ali na situação... Mas sempre, minha gente, vai haver uma saída para gente, sempre vai haver", falou.
"Por mais difícil que seja de encontrar, esse tempo que Deus dá pra gente maturar os nossos problemas também é fundamental para entender isso. Porque Ele conduz tudo. Nós não controlamos nada, mas a vida, ela não anda, ela capota. A vida vai se transformando, e a gente vai aprendendo e vai amadurecendo. E quando a gente sai, a gente sai renascendo, a gente sai vitorioso, porque é assim que vai ser com todos nós", continuou a cantora.
Ivete continuou o discurso falando sobre a turnê em que canta samba. "Esse show está sendo muito importante para mim nesse sentido, de um renascimento, de eu fazer uma coisa que eu queria muito. Embora o meu axé seja uma coisa que eu tenha uma alegria e uma gratidão enorme, de fazer o meu Carnaval no axé e disso eu não saio".
No texto compartilhado sobre o término da relação, Ivete Sangalo e Daniel Cady pediram respeito e privacidade para lidar com o momento, afirmando que a decisão foi um acordo entre os dois. Juntos, eles são pais de Marcelo, de 16 anos, e das gêmeas Marina e Helena, de 7 anos.
"Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós. Todo o processo está sendo vivido com diálogo, cuidado e profundo respeito. Precisamos de respeito com esse momento. Pedimos privacidade para atravessar essa transição da maneira mais serena possível", diz a mensagem.