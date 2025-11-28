Filho de Ivete e Daniel Cady, Marcelinho Sangalo reage ao término dos pais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 08:22
Marcelo Sangalo, filho mais velho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, reagiu ao anúncio oficial da separação dos pais. A cantora e o nutricionista divulgaram um comunicado conjunto nas redes sociais na noite da última quinta-feira (27) informando que não seguem mais como casal. Os dois estavam juntos há 17 anos.
O primogênito, que tem 16 anos e costuma a adotar uma postura mais reservada na internet, curtiu o post compartilhado pelo agora ex-casal. Em seu perfil, ele também recebeu mensagens de apoio. "Espero que esteja bem", disse uma pessoa. Além de Marcelo, Ivete e Daniel também são pais das gêmeas Marina e Helena, de 7 anos.
Filhos de Ivete Sangalo e Daniel Cady
No texto compartilhado pela cantora e o nutricionista, eles pediram respeito e privacidade para lidar com o momento, afirmando que a decisão foi um acordo entre os dois. "Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós. Todo o processo está sendo vivido com diálogo, cuidado e profundo respeito. Precisamos de respeito com esse momento. Pedimos privacidade para atravessar essa transição da maneira mais serena possível", diz a mensagem.