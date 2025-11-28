Acesse sua conta
Filho de Ivete e Daniel Cady, Marcelinho Sangalo reage ao término dos pais

Cantora e nutricionista divulgaram comunicado anunciando que não seguem mais como um casal

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 08:22

Marcelinho, Ivete e Daniel
Marcelinho, Ivete e Daniel Crédito: Reprodução/Instagram

Marcelo Sangalo, filho mais velho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, reagiu ao anúncio oficial da separação dos pais. A cantora e o nutricionista divulgaram um comunicado conjunto nas redes sociais na noite da última quinta-feira (27) informando que não seguem mais como casal. Os dois estavam juntos há 17 anos​​.

O primogênito, que tem 16 anos e costuma a adotar uma postura mais reservada na internet, curtiu o post compartilhado pelo agora ex-casal. Em seu perfil, ele também recebeu mensagens de apoio. "Espero que esteja bem", disse uma pessoa. Além de Marcelo, Ivete e Daniel também são pais das gêmeas Marina e Helena, de 7 anos.

Filhos de Ivete Sangalo e Daniel Cady

Ivete Sangalo, daniel cady, marcelo cady, helena, marina, por Redes sociais
Daniel Cady corre com o filho Marcelo Sangalo pelas ruas de Salvador; fotos por Reprodução/Redes Sociais
Aniversário das gêmeas Marina e Helena Sangalo por Reprodução
Marina e Helena subiram ao palco com Ivete por Marcos Cesar Lima/TV Globo
Marcelo Sangalo por Reprodução
Marcelo Sangalo por Reprodução
Ivete entre as filhas, Marina e Helena por Reprodução/Instagram
Marina e Helena, filhas de ivete sangalo por Redes sociais
Marcelo Sangalo por Reprodução
Marcelo e Ivete Sangalo por Reprodução / Redes sociais
Marcelo e Ivete Sangalo por Redes sociais
Marina e Helena pousam por Reprodução/Redes Sociais
Marina e Helena Sangalo por Rerpodução
Daniel Cady, Ivete Sangalo e Marcelo por Reprodução
Filho de Ivete Sangalo, Marcelo, dá show na bateria durante apresentação no Tamanho Família por Isabella Pinheiro/Gshow
1 de 15
Ivete Sangalo, daniel cady, marcelo cady, helena, marina, por Redes sociais

No texto compartilhado pela cantora e o nutricionista, eles pediram respeito e privacidade para lidar com o momento, afirmando que a decisão foi um acordo entre os dois. "Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós. Todo o processo está sendo vivido com diálogo, cuidado e profundo respeito. Precisamos de respeito com esse momento. Pedimos privacidade para atravessar essa transição da maneira mais serena possível", diz a mensagem.

Marcelinho curtiu postagem sobre término dos pais
Marcelinho curtiu postagem sobre término dos pais Crédito: Reprodução

