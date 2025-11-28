Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Sempre fiz o que meu coração guiava', diz Ivete Sangalo, que traz turnê para Salvador neste domingo

Em Ivete Clareou, cantora celebra raízes no samba e homenageia Clara Nunes; show na capital baiana terá convidados como Xanddy Harmonia e É o Tchan!

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 06:30

Ivete antecipa convidados e esquenta público para o “Clareou” em Salvador
Ivete Clareou desembarca em Salvador neste domingo (28) Crédito: Rafa Mattei/Divulgação

Ivete Sangalo tem uma memória de infância que a acompanha até hoje: ela criança, aos três anos, cantando uma música inteira pela primeira vez. Trocava uma coisa ou outra por conta da idade, de um “maré cheia” vinha “marechera”, mas estava selada ali sua relação com o mundo da música. A canção era o samba Conto de Areia, de Clara Nunes, que Ivete descreve como sua primeira popstar.

“Foi fundamental a importância dela como intérprete e como a força da natureza que era, aquela mulher linda e aquela voz especial. Eu escutava muito Clara dentro de casa, e foi uma cantora que sempre esteve presente. Minha mãe era apaixonada por ela, meu pai também. Clara Nunes faz parte da minha trilha sonora”, diz Ivete, que anunciou nesta quinta (27) a separação do marido Daniel Cady, depois de 17 anos juntos. Ele é pai dos três filhos da cantora.

Ivete Clareou

Ivete Clareou é um tributo ao samba e a Clara Nunes por Reprodução/Instagram/@rafamattei
Projeto consiste em um EP e uma série de shows por Reprodução/Instagram/@rafamattei
A vez de Salvador chega neste domingo (30) por Reprodução/Instagram/@rafamattei
Antes da capital baiana, turnê passou por São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram/@rafamattei
Show em Salvador terá convidados como Xanddy Harmonia e É o Tchan! por Reprodução/Instagram/@rafamattei
“O samba é porta aberta, é afeto, é ‘venha que eu te recebo’", diz Ivete por Reprodução/Instagram/@rafamattei
Primeira música inteira que Ivete cantou foi de Clara Nunes, aos três anos de idade por Reprodução/Instagram/@rafamattei
Repertório da turnê inclui clássicos do samba e do pagode e músicas autorais por Reprodução/Instagram/@rafamattei
Nas faixas do álbum, estão parcerias com grandes nomes da música brasileira: Jorge Aragão, Maria Rita, Belo, Péricles, Arlindinho e Dilsinho por Reprodução/Instagram/@rafamattei
Projeto de samba reforça versatilidade da cantora juazeirense  por Reprodução/Instagram/@rafamattei
Registros de Ivete Clareou por Reprodução/Instagram/@rafamattei
Ivete Clareou por Reprodução/Instagram/@rafamattei
Ivete Clareou por Reprodução/Instagram/@rafamattei
Ivete Clareou por Reprodução/Instagram/@rafamattei
Ivete Clareou por Reprodução/Instagram/@rafamattei
Ivete Clareou por Reprodução/Instagram/@rafamattei
Ivete Clareou por Reprodução/Instagram/@rafamattei
Ivete Clareou por Reprodução/Instagram/@rafamattei
Ivete Clareou por Reprodução/Instagram/@rafamattei
Ivete Clareou por Reprodução/Instagram/@rafamattei
1 de 20
Ivete Clareou é um tributo ao samba e a Clara Nunes por Reprodução/Instagram/@rafamattei

É dessa paixão pela cantora mineira que surge Ivete Clareou, seu mais novo projeto. Tributo a Clara Nunes e ao samba, a iniciativa ganhou vida através de um álbum e da turnê homônima, que chega a Salvador neste domingo (30). O show acontece no Wet Eventos e conta com convidados como Xanddy Harmonia e É o Tchan!. Os ingressos vão de R$180 a R$410 e estão à venda no site Ingresse

Com o objetivo de conectar ainda mais a artista e o público, o espetáculo será apresentado em palco 360°. Os portões serão abertos às 14h e o público será recebido com apresentação da DJ Jude Paulla. Ivete sobe ao palco às 16h30 e deve permanecer até às 23h, horário de encerramento do evento.

O projeto era um sonho antigo da cantora juazeirense. Segundo ela, a axé music é seu tipo de música, mas o samba é uma composição importante dentro do segmento que está. Clareou foi a forma que encontrou de verbalizar a cantora que tanto a inspira, porque está pedindo licença para entrar em seu gênero musical.

“O samba é porta aberta, é afeto, é ‘venha que eu te recebo’. Tudo se adequa a ele, e é muito gostoso. A nossa força como povo está no samba. Ele tem uma responsabilidade grande na resiliência, na força e na vontade de seguir. Desde criança, eu ouço samba, ele tem uma maneira de cantar muito própria, muito brasileira e genuína. Toda a questão rítmica, as melodias e as letras, tudo colabora muito. A música que eu faço hoje só existe por causa do samba”, declara.

No repertório extenso – afinal, são mais de três horas de show – estão releituras de clássicos do gênero musical nascido na Bahia, como Juízo Final, Retalhos de Cetim e Canto das Três Raças, e canções autorais, a exemplo de Marechera e Vai Tomando. “Eu e Bóris [Farias, produtor] construímos juntos um repertório e nossa ideia era, além de contemplar os convidados de cada cidade, trazer músicas que fizessem sentido para mim e para minha história”, explica Ivete.

A riqueza do repertório acompanha as faixas do álbum, que, por sua vez, traz parcerias com grandes nomes da música brasileira: Jorge Aragão, Maria Rita, Belo, Péricles, Arlindinho e Dilsinho.

Caminhos abertos

Ao longo de mais de três décadas de carreira, Ivete se consolidou no axé e no pop e passeou por outros gêneros, como o forró. Desta vez, mergulha na conexão com o samba através de Ivete Clareou. “Aconteceu no momento que deveria”, pontua. O audiovisual do projeto foi gravado em agosto na Mansão Alvite, no Rio de Janeiro, com vista para o Pão de Açúcar.

Mansão do projeto "Clareou" de Ivete Sangalo

Mansão Alvite Santa Teresa por Rechtman
Mansão Alvite Santa Teresa por Rechtman
Mansão Alvite Santa Teresa por Rechtman
Mansão Alvite Santa Teresa por Rechtman
Mansão Alvite Santa Teresa por Rechtman
Mansão Alvite Santa Teresa por Rechtman
Mansão Alvite Santa Teresa por Rechtman
Mansão Alvite Santa Teresa por Rechtman
Mansão Alvite Santa Teresa por Rechtman
Mansão Alvite Santa Teresa por Rechtman
Mansão Alvite Santa Teresa por Rechtman
Mansão Alvite Santa Teresa por Rechtman
Mansão Alvite Santa Teresa por Rechtman
Mansão Alvite Santa Teresa por Rechtman
Mansão Alvite Santa Teresa por Rechtman
1 de 15
Mansão Alvite Santa Teresa por Rechtman

Perguntada se sente que está hoje num ponto da carreira em que consegue experimentar mais e se dedicar com mais liberdade a projetos que vão além dos estilos que costuma cantar, ela responde que nunca se deixou ser colocada nesse lugar. “Sempre fiz o que meu coração guiava para aquele momento”, diz.

E o coração agora guia para a Bahia. Depois de São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, é a vez de Salvador sambar no ritmo de Ivete. “Não tinha como não trazer esse show para minha casa, para o meu povo. O Ivete Clareou é a Bahia, porque sou eu. Vai ser um dia especial e inesquecível”, promete.

Leia mais

Baco Exu do Blues revisita dores, ego e perdão em ‘Hasos’, seu novo álbum

'É difícil falar de amor': Djavan lança álbum e anuncia turnê de 50 anos

‘Por mais que eu faça outra coisa, o axé é o meu berço’, diz Márcia Short

Mais recentes

Imagem - 7 receitas de farofas práticas e saborosas

7 receitas de farofas práticas e saborosas
Imagem - Fucoidan: conheça o ativo marinho que está reinventando o skincare

Fucoidan: conheça o ativo marinho que está reinventando o skincare
Imagem - Disney+: 5 lançamentos imperdíveis em dezembro de 2025

Disney+: 5 lançamentos imperdíveis em dezembro de 2025

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta sexta-feira (28 de novembro) é O Sol: verdade se revela e os caminhos se iluminam
01

Carta do Baralho Cigano desta sexta-feira (28 de novembro) é O Sol: verdade se revela e os caminhos se iluminam

Imagem - Ivete Sangalo e Daniel terminaram há seis meses, diz jornalista
02

Ivete Sangalo e Daniel terminaram há seis meses, diz jornalista

Imagem - Resultado da Lotofácil 3548, desta quinta-feira (27)
03

Resultado da Lotofácil 3548, desta quinta-feira (27)

Imagem - Justiça barra programa do governo estadual que enviaria alunos baianos para estudar Medicina em Cuba
04

Justiça barra programa do governo estadual que enviaria alunos baianos para estudar Medicina em Cuba